En büyük kripto para Bitcoin, hafta sonunda 18 bin doların altına düşerek başka bir korkutucu kan banyosundan geçti. Kan banyosunun ardından uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının (LTH) havlu atıp teslim olmaya başladıkları sinyali geldi.

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Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, hafta sonunda 18 bin doların altına düşerek başka bir korkutucu kan banyosundan geçti. Uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının (LTH) havlu atıp vazgeçmesiyle büyük tasfiyeler yaşandı.

Uzun Vadeli BTC Yatırımları Panikledi

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Glassnode, art arda üç gün boyunca her gün 2.42 milyar dolar seviyesinde Bitcoin tasfiyesi olduğunu bildirdi. Veri sağlayıcı şunları kaydetti:

Ardışık son üç günde Bitcoin tarihindeki en büyük ABD doları cinsinden gerçekleşen zarar kaydedildi. 7.325 milyar doların üzerinde BTC kaybı, daha yüksek fiyatlarla alım yapan yatırımcıların kripto paralarını satmasıyla yaşandı.

Ayrıca, son üç günde 18 bin-23 bin dolar arasındaki fiyat aralığında 555 binden fazla Bitcoin el değiştirdi. İlginç bir şekilde, 1 yıldan uzun süreli BTC tutan ve 2021’in ilk yarısında veya öncesinde kripto para alımı yapan uzun vadeli yatırımlar panikleyerek borsalara her gün 20 bin ila 36 bin Bitcoin taşıdı.

LTH’lar Teslim Olmaya Başladılar

Glassnode’un verilerine göre, uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, fiyatın 23 bin doların altına düşmesinin ardından 178 binden fazla BTC sattı. Bu, toplam varlıklarının yüzde 1,31’ine karşılık geliyor. Ayrıca, toplam uzun vadeli yatırımcı dengesi de 2021’in Eylül ayı seviyelerine döndü.

Glassnode, ayrıca gerçekleşen büyük teslimiyet (kapitülasyon) belirtilerinden de bahsederek şunları belirtti:

Borsalara coin gönderen uzun vadeli yatırımcıların kâr ve zararını araştırdığımızda, derin bir teslimiyetin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Hatta 69 bin dolardan alım yapan birkaç uzun vadeli Bitcoin yatırımcısı yüzde 75 zararla 18 bin dolardan satış yaptı. Toplam uzun vadeli yatırımcıları, günlük piyasa değerinin yüzde 0,0125’ini kaybediyor.

Bitcoin’in geçmiş ayı döngülerine bakıldığında, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının teslim olmaya başlamaları ve ardından teslimiyetlerinin hız kazanmasının önemli bir dip sinyali olduğu görülüyor. Piyasa uzmanlarına göre mevcut kripto kışının arasında uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının teslim olmaya başlamaları oldukça olumlu bir durum.

Veri sağlayıcısı, bunun yanı sıra Bitcoin madencilerinin de 2019-2021 birikim döneminden bu yana durağan bir döneme girilmesiyle stres altında olduklarını da ekliyor. Bitcoin madencileri, geçen hafta cüzdanlarından 9 bin BTC harcadı ve hala 50 binden fazla BTC tutuyorlar. Bitcoin hash rate’i de tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 10 düşmüş durumda.

Uzun vadeli yatırımcılarının yanı sıra, kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları da büyük kayıplar görmüş durumda. Glassnode, “Zararı değerlendirirsek, karideslerden balinalara kadar neredeyse tüm cüzdan kohortlarının şimdi 2020’nin Mart ayından daha kötü, büyük gerçekleşmemiş kayıplarla karşı karşıya oldukları görülüyor.” diyerek durumun vahametini ortaya koyuyor.

Veri sağlayıcı, BTC fiyatının 18 bin doların altına düştüğü için toplam Bitcoin’lerin sadece yüzde 49’unun kârda olduğunu da ekliyor.