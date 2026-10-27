XRP balinaları 46,87 milyar coin topladı, toparlanma beklentisi arttı

XRP piyasasında büyük yatırımcıların alımları hızlandı. Zincir üstü veriler, en az 10 milyon XRP tutan cüzdanların toplam varlığının 46,87 milyar XRP’ye ulaştığını gösteriyor. Bu seviye, büyük cüzdanların arz içindeki payını %68,5’e taşıdı.

Balina birikimi son yılların en yüksek düzeyine çıktı

Santiment verilerine göre söz konusu oran, Kasım 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Santiment, kripto piyasasına yönelik zincir üstü veri ve davranış analizi sağlayan bir araştırma platformu olarak biliniyor. Büyük cüzdanların XRP arzı içindeki payının dört yılı aşkın süredir görülmeyen ölçüde artması, piyasada yakından izlenen başlıklardan biri haline geldi.

Büyük yatırımcıların elindeki toplam XRP miktarı 46,87 milyara yükselirken, bu cüzdanlar dolaşımdaki arzın yaklaşık %68,5’ini kontrol ediyor.

Bu tablo, zayıf piyasa koşullarına rağmen büyük yatırımcıların pozisyon büyütmeye devam ettiğine işaret ediyor. XRP’nin son dönemde dalgalı seyretmesine karşın, yüksek hacimli cüzdanların payındaki artışın sürmesi kısa vadeli görünüm açısından olumlu bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Fiyat 1,30 dolar çevresinde seyrederken beklentiler güçlendi

XRP, uzayan düzeltme sürecinde 1,29 ile 1,30 dolar bandına yakın işlem görürken, balina alımlarının satış baskısını ne ölçüde dengeleyeceği merak ediliyor. Veriler, bu alımların uzun vadeli yatırım amacıyla mı yoksa daha yüksek seviyelerde satış hazırlığı için mi yapıldığını net biçimde ortaya koymuyor.

Buna rağmen piyasa katılımcıları, büyük cüzdanların yoğun alımlarının piyasadaki arzı azaltabileceğini ve aşağı yönlü baskıyı sınırlayabileceğini düşünüyor. Bu çerçevede bazı analistler, alımların sürmesi halinde XRP’nin 1,50 doların üzerine yeniden çıkabileceğini öngörüyor.

Analistler, büyük yatırımcıların güçlü alımlarının sürmesi durumunda satış baskısının emilebileceğini ve XRP’nin 1,50 doların üzerine dönerek daha kuvvetli bir toparlanma zemini bulabileceğini belirtiyor.

Piyasa oynaklığına rağmen ilgi korunuyor

Son veriler, oynaklığın yüksek seyrettiği bir dönemde bile büyük yatırımcıların XRP’ye ilgisini koruduğunu ortaya koyuyor. Bu eğilim, kısa vadede fiyat hareketlerinin yönü açısından tek başına kesin bir gösterge sayılmasa da, piyasada toparlanma ihtimaline ilişkin beklentileri canlı tutuyor.

Özellikle arzın büyük bölümünün az sayıdaki büyük cüzdanda toplanması, XRP’deki sonraki fiyat hareketlerinin balina davranışlarıyla daha yakından ilişkilendirilmesine yol açabilir. Bu nedenle yatırımcılar, önümüzdeki günlerde hem zincir üstü verileri hem de fiyatın 1,30 dolar çevresindeki seyrini izlemeyi sürdürüyor.