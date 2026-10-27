RIPPLE (XRP)

XRP balinaları 46,87 milyar coin topladı, toparlanma beklentisi arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de büyük cüzdanların varlığı 46,87 milyar coin’e çıktı.
  • 📈 En az 10 milyon XRP tutan cüzdanlar toplam arzın %68,5’ini kontrol ediyor.
  • 🧭 XRP fiyatı 1,29 ile 1,30 dolar bandında kalırken balina alımları hız kazandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP piyasasında büyük yatırımcıların alımları hızlandı. Zincir üstü veriler, en az 10 milyon XRP tutan cüzdanların toplam varlığının 46,87 milyar XRP’ye ulaştığını gösteriyor. Bu seviye, büyük cüzdanların arz içindeki payını %68,5’e taşıdı.

İçindekiler
1 Balina birikimi son yılların en yüksek düzeyine çıktı
2 Fiyat 1,30 dolar çevresinde seyrederken beklentiler güçlendi
3 Piyasa oynaklığına rağmen ilgi korunuyor

Balina birikimi son yılların en yüksek düzeyine çıktı

Santiment verilerine göre söz konusu oran, Kasım 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Santiment, kripto piyasasına yönelik zincir üstü veri ve davranış analizi sağlayan bir araştırma platformu olarak biliniyor. Büyük cüzdanların XRP arzı içindeki payının dört yılı aşkın süredir görülmeyen ölçüde artması, piyasada yakından izlenen başlıklardan biri haline geldi.

Büyük yatırımcıların elindeki toplam XRP miktarı 46,87 milyara yükselirken, bu cüzdanlar dolaşımdaki arzın yaklaşık %68,5’ini kontrol ediyor.

Bu tablo, zayıf piyasa koşullarına rağmen büyük yatırımcıların pozisyon büyütmeye devam ettiğine işaret ediyor. XRP’nin son dönemde dalgalı seyretmesine karşın, yüksek hacimli cüzdanların payındaki artışın sürmesi kısa vadeli görünüm açısından olumlu bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Fiyat 1,30 dolar çevresinde seyrederken beklentiler güçlendi

XRP, uzayan düzeltme sürecinde 1,29 ile 1,30 dolar bandına yakın işlem görürken, balina alımlarının satış baskısını ne ölçüde dengeleyeceği merak ediliyor. Veriler, bu alımların uzun vadeli yatırım amacıyla mı yoksa daha yüksek seviyelerde satış hazırlığı için mi yapıldığını net biçimde ortaya koymuyor.

Buna rağmen piyasa katılımcıları, büyük cüzdanların yoğun alımlarının piyasadaki arzı azaltabileceğini ve aşağı yönlü baskıyı sınırlayabileceğini düşünüyor. Bu çerçevede bazı analistler, alımların sürmesi halinde XRP’nin 1,50 doların üzerine yeniden çıkabileceğini öngörüyor.

Analistler, büyük yatırımcıların güçlü alımlarının sürmesi durumunda satış baskısının emilebileceğini ve XRP’nin 1,50 doların üzerine dönerek daha kuvvetli bir toparlanma zemini bulabileceğini belirtiyor.

Piyasa oynaklığına rağmen ilgi korunuyor

Son veriler, oynaklığın yüksek seyrettiği bir dönemde bile büyük yatırımcıların XRP’ye ilgisini koruduğunu ortaya koyuyor. Bu eğilim, kısa vadede fiyat hareketlerinin yönü açısından tek başına kesin bir gösterge sayılmasa da, piyasada toparlanma ihtimaline ilişkin beklentileri canlı tutuyor.

Özellikle arzın büyük bölümünün az sayıdaki büyük cüzdanda toplanması, XRP’deki sonraki fiyat hareketlerinin balina davranışlarıyla daha yakından ilişkilendirilmesine yol açabilir. Bu nedenle yatırımcılar, önümüzdeki günlerde hem zincir üstü verileri hem de fiyatın 1,30 dolar çevresindeki seyrini izlemeyi sürdürüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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