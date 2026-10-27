XRPL’de aktif hesap sayısı ekimde 30 bini aşarak hızlandı

XRP Ledger ağında işlem yapan aktif hesap sayısı ekim sonunda belirgin biçimde arttı. XRPScan verilerine göre 26 Ekim 2026 tarihinde ağda 30.604 aktif hesap kaydedildi. Bu seviye, son 30 gündeki 18.600 ortalamasının oldukça üzerine çıktı. Ağ etkinliğindeki bu yükseliş, XRP fiyatında süren zayıf seyre rağmen kullanıcı katılımının yeniden canlandığına işaret etti.

Ağ etkinliğinde belirgin artış

Güncel veri, aylık ortalamaya göre yaklaşık yüzde 65 artışa işaret ediyor. Son aylardaki daha sakin dönemlerde günlük aktif hesap sayısı çoğunlukla 15.000 ile 16.000 bandında seyrediyordu. Buna göre son okuma, yakın dönem taban seviyelerinin neredeyse iki katına ulaştı.

XRP Ledger üzerindeki bu ölçüm, ağda işlem gönderen benzersiz aktif adresleri takip ediyor. Son 24 saatte de yaklaşık yüzde 6 artış görülmesi, katılımın yalnızca tek günlük bir sıçramayla sınırlı kalmadığını, ivmenin kısa vadede güç kazandığını gösterdi.

XRPScan verileri, 26 Ekim 2026 tarihinde XRP Ledger üzerinde 30.604 aktif hesap kaydedildiğini ve bu sayının 30 günlük 18.600 ortalamasını açık biçimde aştığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: XRPScan, XRP Ledger üzerindeki işlem, adres ve ağ istatistiklerini izlemek için kullanılan veri platformudur. Aktif hesap sayısı ise belirli bir zaman diliminde işlem gönderen benzersiz adreslerin toplamını ifade eder.

Yıl içindeki seyir nasıl değişti

Yıllık grafik, 2026 başından bu yana aktif hesap sayısının genel olarak 13.000 ile 20.000 aralığında dalgalandığını gösteriyor. Zaman zaman 30.000 seviyesinin üzerine çıkan sıçramalar da görüldü. Haziran ile ağustos arasındaki daha sakin dönemin ardından, eylül ayında toparlanma başladı ve ekim sonuna doğru hız kazandı.

Aktif hesap sayısındaki artış, blokzincir kullanımının genişlediğine, işlem hareketliliğinin arttığına ya da mevcut kullanıcıların yeniden ağa döndüğüne işaret edebilir. Buna karşılık bu veri tek başına kalıcı benimsenmeyi kanıtlamıyor. Hareketliliğin geçici işlem yoğunluğundan mı yoksa daha kalıcı kullanımdan mı kaynaklandığı, ilerleyen dönemde daha net anlaşılacak.

Fiyat tarafında baskı sürüyor

TradingView verilerinde XRP, günlük grafikte 1,29 dolar civarında işlem gördü. Varlık, eylül ve ekim aylarında görülen 1,55 ile 1,60 dolar aralığındaki zirvelerden geri çekilmiş durumda. Fiyatın çeşitli hareketli ortalamaların altında kalması, kısa vadeli görünümde satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

XRP ayrıca 1,30 dolar çevresinde yatay bir görünüm sergiliyor. Alıcılar, haftalardır süren gerilemenin ardından fiyatı bu bölgede dengelemeye çalışıyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi de kendi bandının alt yarısında kalıyor. Bu tablo, alış iştahının henüz güçlü bir toparlanma üretmediğine işaret ediyor.

Ağdaki canlanma ile fiyat performansı arasındaki ayrışma sürerken, olası bir toparlanmanın kalıcı hale gelmesi için blokzincir kullanımının devam etmesi ve piyasa koşullarının destek vermesi gerekecek.

Ağ katılımındaki son artış, XRP için izlenen temel göstergeler arasında öne çıkan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak bu hareketliliğin fiyatı destekleyip desteklemeyeceği, önümüzdeki günlerde ağ kullanımının korunmasına ve kripto para piyasasındaki genel yönün nasıl şekilleneceğine bağlı olacak.