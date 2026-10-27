SHIBA INU (SHIB)

Travala, 50 binden fazla noktada SHIB ile araç kiralamayı açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚗 Travala, 50 binden fazla noktada $SHIB ile araç kiralama ödemesini açtı.
  • 💳 Bu adım, SHIB sahiplerine tokenlarını seyahat harcamalarında kullanabilecekleri yeni bir alan sundu.
  • 🏦 Gelişme, ABD Merkez Bankasının 3.75 ile 4 faiz aralığını değerlendirdiği toplantı sürecinde geldi.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Köpek temalı kripto para Shiba Inu, günlük kullanım alanlarına bir yenisini ekledi. Kripto odaklı seyahat rezervasyon platformu Travala, dünya genelinde 50 binden fazla noktada araç kiralama ödemelerinde SHIB kabul etmeye başladı. Böylece SHIB, seyahat harcamalarında kullanılabilen varlıklar arasındaki yerini genişletti.

İçindekiler
1 SHIB için yeni kullanım alanı
2 Toplulukta ödeme odaklı adımlar sürüyor
3 Piyasa gündeminde Fed etkisi

SHIB için yeni kullanım alanı

Travala, kullanıcıların bir sonraki yolculukları için araç kiralayıp ödemeyi SHIB ile tamamlayabileceğini duyurdu. Şirket, bu adımla dijital varlıkların seyahat hizmetlerine daha fazla entegre edildiğini vurguladı. Travala, kripto para ile uçuş, otel ve benzeri seyahat ürünlerinde ödeme imkani sunan bir rezervasyon platformu olarak biliniyor.

Travala, kullanıcıların dünya çapında 50 binden fazla lokasyonda araç kiralayabildiğini ve ödemeyi SHIB ile sorunsuz şekilde yapabildiğini açıkladı.

Gelişme, SHIB sahiplerine tokenlarını yalnızca alım satım ya da elde tutma dışında değerlendirebilecekleri ek bir alan sağladı. Shiba Inu topluluğunda öne çıkan bazı hesaplar da bu adımı önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkardı.

Toplulukta ödeme odaklı adımlar sürüyor

Buna paralel bir başka gelişmede, Shiba Inu topluluğundan Mazrael, ShibPayment adlı çözümü tanıttı. Sistem; SHIB, BONE, LEASH ve TREAT desteği sunuyor ve Ethereum, Shibarium, Base ile Solana dahil 14 ağ üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar bu yapı üzerinden internet siteleri ya da WooCommerce eklentisi için ödeme bağlantısı veya gömülebilir ödeme düğmesi oluşturabiliyor.

Mini sözlük: Shibarium, Shiba Inu ekosistemi için geliştirilen katman 2 blockchain ağıdır. Base ise Coinbase tarafından desteklenen, Ethereum üzerine kurulu bir katman 2 ağı olarak kullanılıyor.

Mazrael’in paylaştığı ShibPayment sistemi, her satışta isteğe bağlı token yakımı da sunarak ödeme tarafında ek bir kullanım modeli oluşturuyor.

Bu yapı, SHIB ekosistemindeki varlıkların e ticaret tarafında daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabilir. Özellikle çoklu ağ desteği, farklı blockchain altyapılarındaki kullanıcıların aynı ödeme aracı etrafında buluşmasını kolaylaştırıyor.

Piyasa gündeminde Fed etkisi

SHIB fiyatı ise haber akışına rağmen son 24 saatte sınırlı bir gerileme gösterdi ve 0.00000484 dolara indi. Günlük düşüş oranı yüzde 0.13 oldu. Kripto piyasasındaki dalgalı görünümde, ABD Merkez Bankasının iki gün sürecek para politikasi toplantısının başlaması ve peş peşe gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının faiz kararı çarşamba günü açıklanacak. Vadeli işlemler piyasasında fiyatlamalar, politika faizinin yüzde 3.75 ile yüzde 4 aralığında sabit bırakılma olasılığını yüzde 90 düzeyinde gösteriyor. Yatırımcılar, kararın ardından yapılacak açıklamalarda yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışı ihtimaline ilişkin sinyal arıyor.

Piyasalar ayrıca perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamalari endeksini de izleyecek. ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergeleri arasında öne çıkan bu veri, hem kripto para fiyatlamaları hem de risk iştahı açısından yakından takip ediliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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