Fed kararı öncesi Bitcoin’de kısa pozisyonlar 28,18 milyar dolara çıktı

Kripto para piyasasında salı günü kısa pozisyon birikimi hız kazandı. Bitcoin 79.756 dolar çevresinde dar bir bantta işlem görürken toplam açık pozisyon büyüklüğü 28,18 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, vadeli işlemlerde satış yönlü beklentinin güçlendiğine işaret ederken piyasada sert bir hareket ihtimalini de artırdı.

Vadeli işlemlerde baskı artıyor

CryptoQuant analisti Maartunn, spot piyasa zayıflarken vadeli tarafta yeni kontratların açıldığını ve bunun klasik bir düşüş uyumsuzluğu oluşturduğunu belirtti. Bu yapı, kısa pozisyon açan yatırımcıların çoğaldığını gösterirken iki yönde de zorunlu pozisyon kapanışlarını tetikleyebilecek sıkışmayı derinleştirdi.

CryptoQuant analisti Maartunn, spot piyasadaki zayıflığa karşın vadeli işlemlerde kontrat artışının klasik bir düşüş uyumsuzluğu oluşturduğunu ve bunun sert bir yön hareketine zemin hazırladığını belirtiyor.

Bitcoin hakimiyet oranı yüzde 60,06 seviyesinde kalırken likiditenin altcoinlerden çekildiği görüldü. Ethereum 2.311,16 dolara geriledi. ABD piyasalarının açılışı öncesinde yatırımcıların USDT ve USDC gibi stabilcoinlere yöneldiği izlendi.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 66.287 pozisyon tasfiye edildi ve toplam tasfiye tutarı 140,79 milyon dolara ulaştı. Kayıpların yüzde 56,9’u uzun pozisyonlarda oluştu. Tasfiye hacminde Bitcoin vadeli işlemleri 31,82 milyon dolar, Ethereum vadeli işlemleri ise 24,06 milyon dolarla ilk sıralarda yer aldı.

Spot piyasada arz çekiliyor, stabilcoin yarışı kızışıyor

Spot tarafta ise borsalardan kayda değer coin çıkışları yaşandı. Beş aydır hareketsiz olan büyük bir cüzdan, Binance’ten iki yeni soğuk cüzdana 11.330 BTC taşıdı. Yaklaşık 903 milyon dolar değerindeki bu transfer, borsa emir defterlerindeki arzın azalmasına yol açtı. Glassnode verileri de kısa vadeli yatırımcıların karda olan payının yüzde 70’e gerilediğini ve önceki aşırı ısınmanın zayıfladığını gösterdi.

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda kullanılan altyapılar için rekabet de hızlandı. RWA Foundation’ın Token Terminal verilerine dayandırdığı bilgilere göre son 24 saatte öne çıkan üç blokzincir ekosistemi toplam 99,6 milyon dolarlık net stabilcoin girişi aldı. XRP Ledger 34,4 milyon dolarla ilk sırada yer alırken Hyperliquid 34,1 milyon dolarla aradaki farkı 300 bin dolara indirdi. Arc ise 31,1 milyon dolarla üçüncü oldu.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital tokenlara dönüştürülmesini ifade eder. Hyperliquid ise zincir üstü vadeli işlemler ve kendi altyapısı etrafında büyüyen merkeziyetsiz bir işlem protokolü olarak biliniyor.

Ağ 24 saatlik net stabilcoin girişi Sıralama XRP Ledger 34,4 milyon dolar 1 Hyperliquid 34,1 milyon dolar 2 Arc 31,1 milyon dolar 3

Günün en büyük tekil tasfiyesi de Hyperliquid üzerinde görüldü. Platformda 1,85 milyon dolarlık BTC kısa pozisyonu kapatıldı.

Ripple ve Kraken cephesinde düzenleme destekli adımlar

ABD’deki düzenleyici gelişmeler ağlar arasındaki rekabeti daha da belirgin hale getirdi. Para Denetleme Ofisi OCC, Ripple National Trust Bank için nihai onayı verdi. Yeni yapı, RLUSD rezervlerini yönetmek ve kurumsal müşterilere saklama hizmeti sunmak üzere kuruluyor. Ripple ayrıca BNY ile saklama ve tokenize ticaret finansmanı alanındaki iş birliğini genişletti.

OCC’nin nihai onayıyla kurulan Ripple National Trust Bank, RLUSD rezerv yönetimi ve kurumsal saklama hizmetleriyle XRP Ledger’ın düzenlenmiş altyapı tarafındaki konumunu güçlendiriyor.

Kraken ise ABD’li müşterilere yönelik, CFTC düzenlemesine tabi ilk sürekli vadeli işlem piyasalarını Hyperliquid üzerinde devreye alıyor. Payward projesinde Bitnomial platformu ve NinjaTrader takas altyapısı yer alıyor. HIP 3 güncellemesiyle gelen zincir üstü beyaz liste yapısı bu entegrasyonun önünü açtı. HYPE fiyatı da bu gelişmenin ardından 78,50 dolara yükseldi.

Gözler Fed toplantısı ve ABD verilerinde

Piyasanın yönünde asıl belirleyicinin Fed toplantısı ve hafta sonuna kadar açıklanacak ABD verileri olması bekleniyor. Üçüncü çeyrek öncü GSYH verisi, çekirdek PCE enflasyonu, işsizlik maaşı başvuruları ve Chicago PMI rakamları risk iştahı üzerinde etkili olabilir. Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong da Bitcoin’in 21 milyon adetlik sabit arz sınırının değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Aynı dönemde XRP vadeli işlemlerinde sonbahar zirvelerine göre yüzde 28’lik açık pozisyon düşüşü yaşandı ve büyüklük 445 milyon dolara indi. Bu geri çekilme 180 günlük ortalamanın altına sarkarken, fiyatın yüzde 17 gerilemesi kaldıraçlı perakende pozisyonlarının önemli bölümünü sildi. Piyasa, Bitcoin’in 80.000 dolar eşiği çevresindeki seyrine ve Fed sonrası oluşacak likidite koşullarına odaklandı.