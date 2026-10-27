PEPE coinin geleceği: MemeToro gibi alternatifleri 5 ölçütle inceleyin

PEPE coinin geleceğini araştırmak, genellikle tokenın bundan sonra nereye gideceğini veya başka hangi seçeneklerin bulunduğunu merak etmek anlamına geliyor. BNB Chain üzerinde geliştirilen, açık kaynaklı ve yapay zeka destekli bir memecoin çıkarma platformu olan MemeToro ($MT), burada incelediğimiz alternatif. Proje, her projeye uyguladığımız aynı beş ölçütü karşılamak üzere tasarlanıyor: denetimler, arz, ekip, ürün ve çıkış koşulları.

MemeToro ön satışında 300 dolarla ne alınabiliyor?

$MT ön satışı, token başına 0,00649 dolarlık fiyatla 9. aşamada bulunuyor. Bir sonraki aşama daha yüksek bir fiyatla başlayacak. Mevcut aşama fiyatına göre alınabilecek token miktarları, ağ ve ödeme ücretleri hariç şöyle:

Alım tutarı 0,00649 dolar fiyatla alınabilecek $MT 100 dolar Yaklaşık 15.408 $MT 300 dolar Yaklaşık 46.225 $MT 500 dolar Yaklaşık 77.042 $MT 1.000 dolar Yaklaşık 154.083 $MT

Bu rakamlar basit bir hesaplamaya dayanıyor: dolar cinsinden tutarın, ilgili aşamadaki token fiyatına bölünmesi. Fiyatlar aşamalar ilerledikçe yükseldiği için bir sonraki aşamada aynı 300 dolarla daha az token alınabiliyor. Satın almadan önce memetoro.com üzerinden güncel fiyatı kontrol edin.

MemeToro: $MT’nin arkasındaki açık kaynaklı, yapay zeka destekli memecoin platformu

MemeToro ($MT), BNB Chain üzerinde geliştirilen, açık kaynaklı ve yapay zeka destekli bir memecoin çıkarma platformu. Bir yapay zeka ajanı; sosyal medyayı, toplulukları ve haberleri tarayarak ilgi kazanan temaları belirliyor, bir memecoin fikri öneriyor ve bu önerinin gerekçesini yazılı olarak yayımlıyor. Fonların tutulması ve serbest bırakılması, ajan veya ekip cüzdanı yerine herkesin inceleyebildiği akıllı sözleşmeler üzerinden yürütülecek şekilde tasarlanıyor. PEPE bir memenin ne kadar geniş kitlelere ulaşabileceğini gösteriyorsa MemeToro da token çıkarma sürecinin kendisi incelemeye açıldığında neler olabileceğini sorguluyor.

MemeToro neden öne çıkıyor?

İncelenebilir yapı: Kod, MIT lisansı altında herkese açık. Herhangi bir değeri bulunmayan test tokenı tBNB’nin kullanıldığı BNB test ağı turu da şu anda açık.

Kod, MIT lisansı altında herkese açık. Herhangi bir değeri bulunmayan test tokenı tBNB’nin kullanıldığı BNB test ağı turu da şu anda açık. Denetlenmiş token: $MT sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendi.

$MT sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendi. Sınırlı ekip payı: Arzın %2’si ekibe, %71’i halka açık satışa ayrılıyor.

Arzın %2’si ekibe, %71’i halka açık satışa ayrılıyor. Eşit fiyat: Fon toplama turları sabit fiyatlı olacak şekilde tasarlanıyor. Tasarımda ön tahsis veya proje içindeki kişilere özel erişim bulunmuyor.

Fon toplama turları sabit fiyatlı olacak şekilde tasarlanıyor. Tasarımda ön tahsis veya proje içindeki kişilere özel erişim bulunmuyor. Çıkış imkanı: Katılımcıların fonlarını geri çekebildiği süre boyunca turun kesinleştirilmesi engelleniyor.

Katılımcıların fonlarını geri çekebildiği süre boyunca turun kesinleştirilmesi engelleniyor. Gerektiğinde öneri sunmayan ajan: Uygun bir fikir bulamadığında hiçbir şey yayımlamıyor.

Uygun bir fikir bulamadığında hiçbir şey yayımlamıyor. Zincir üzerinde kimlik: Ajan, BNB test ağındaki ERC-8004 kimlik siciline kayıtlı. Yalnızca bu kayıtlı cüzdan tur yayımlayabiliyor.

Henüz tamamlanmayanlar

Yapay zeka ajanının sayfasında “yakında” ibaresi yer alıyor.

Projenin kendi README dosyasına göre token çıkarma sözleşmeleri henüz uygulanmış, denetlenmiş veya gerçek kullanıma hazır değil. Test ağında işlemleri yürüten bileşen de bir simülasyondan ibaret.

Ekip takma isimler kullanıyor. Bu nedenle güvenin herkese açık kod ve tamamlanan hedefler üzerinden oluşması gerekiyor.

Bunları açıkça belirtmek de projenin kendisini sunma biçiminin bir parçası. Yol haritası herkese açık olduğundan ekibin verdiği sözleri yerine getirip getirmediğini takip edebilirsiniz.

PEPE coinin geleceği: Gerçekte neler biliniyor?

PEPE, Nisan 2023’te Ethereum üzerinde bir ERC-20 tokenı olarak piyasaya çıktı. CoinJar’a göre 420.690.000.000.000 tokenlık arzın tamamı başlangıçta oluşturuldu; ön satış yapılmadı ve ekibe token ayrılmadı. Bu başlangıç yapısı önemli bir güçlü yön ve PEPE, en bilinen meme coinlerden biri.

CoinJar, PEPE’nin sahip olmadığı unsurları da açıkça belirtiyor: Resmi bir ekip veya vakıf, somut bir yol haritası ve kullanım alanı bulunmuyor. Bu nedenle PEPE coinin geleceği, ürün geliştirme hedeflerine bağlı değil. Topluluğun ilgisi, borsalardaki likidite ve meme coin piyasasının genel havası belirleyici oluyor. Bunlar da hızla değişebiliyor.

PEPE coin fiyat tahmini: Bu rehber neden tahmin sunmuyor?

Pek çok sayfa PEPE’nin 2030 veya 2050’de ulaşacağı fiyatı öne sürüyor. Ancak ürün, gelir veya yol haritası olmadığında bu rakamları dayandıracak bir temel bulunmuyor. Kesin bir dille verilen fiyat hedeflerini pazarlama söylemi olarak değerlendirin ve projeleri doğrulayabildiğiniz unsurlara göre inceleyin.

PEPE coin alternatifleri: 5 ölçütle karşılaştırma

İster PEPE tutuyor ister farklı seçenekler arıyor olun, aynı beş ölçüt herhangi bir meme coin veya ön satış için kullanılabilir. Bu yazıda ele alınan alternatif MemeToro ($MT) ile PEPE’yi bu ölçütler üzerinden karşılaştırıyoruz.

Denetim: Açıp okuyabileceğiniz bir rapor var mı? Denetlenen sözleşme adresi, satılan tokenın adresiyle eşleşiyor mu? Arz ve token ekonomisi: Arzın ne kadarı halka, ne kadarı ekibe veya proje içindeki kişilere ayrılıyor? Ekip ve hesap verebilirlik: Ekip üyeleri gerçek isimleriyle mi biliniyor? Takma isim kullanıyorlarsa herkese açık kod üzerinden güçlü kanıtlar sunuluyor mu? Test edilebilir ürün: Yalnızca bir teknik doküman mı var, yoksa çalışan bir uygulama, test ağı veya açık kaynak kod da bulunuyor mu? Saklama ve çıkış koşulları: Fonları kim hareket ettirebiliyor? Tokenın piyasaya çıkışı gecikirse ne oluyor?

Ölçüt MemeToro ($MT) PEPE 1. Denetim Token sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendi. Token çıkarma sözleşmeleri henüz denetlenmedi. Standart bir ERC-20 tokenı; denetlenecek bir ürünü bulunmuyor. Sözleşmeyi Etherscan üzerinden kontrol edin. 2. Arz 1,2 milyar $MT: %71 halka açık satış, %2 ekip payı (memetoro.com/tokenomics). 420,69 trilyon PEPE. Arzın tamamı başlangıçta oluşturuldu; ön satış veya ekip tahsisi bulunmuyor (CoinJar). 3. Ekip Takma isimler kullanılıyor. Hesap verebilirlik, MIT lisanslı açık kaynak koda ve tamamlanan hedeflere dayanıyor. Resmi bir ekip veya vakıf bulunmuyor (CoinJar). 4. Ürün Geliştirme aşamasında açık kaynaklı bir token çıkarma platformu. BNB test ağı turu açık; yapay zeka ajanı test ağına kayıtlı (ERC-8004 ajan #2673). Ürün, kullanım alanı veya yol haritası bulunmuyor; eğlence amaçlı bir token (CoinJar). 5. Saklama / çıkış Fonların emanet mekanizmasında tutulması, turların sabit fiyatlı olması ve kesinleştirme öncesinde bir çıkış süresi sunulması planlanıyor. Token sahipleri varlıklarını kendi cüzdanlarında saklıyor. Token çıkarma veya emanet mekanizması bulunmuyor.

Herhangi bir alım yapmadan önce bunları doğrulayın

Üç denetim raporunu açın ve denetlenen adresin satış sayfasındaki sözleşmeyle eşleştiğini doğrulayın: BNB Smart Chain üzerindeki 0x44412181b7eb66bff974c0a9a9e908e5bba8cfff .

. Token ekonomisi sayfasını okuyun. Halka açık satış ve ekip payına ilişkin hak ediş ve kilit açılım koşullarını kontrol edin.

Test ağı turunu deneyin; kod deposundaki README dosyasını ve yol haritasını okuyun.

Bağlantılar için yalnızca memetoro.com’u kullanın; reklamlardan veya doğrudan mesajlardan gelen bağlantılara başvurmayın.

MemeToro, PEPE coine alternatif mi?

MemeToro ($MT), PEPE’nin bir kopyası değil ve böyle bir amacı da bulunmuyor. PEPE, büyük bir topluluğa sahip, tamamen meme odaklı bir token. MemeToro ise katılmadan önce ürünü test etmenize ve kodu incelemenize imkan veren, erken aşamadaki bir token çıkarma platformu. İkisi farklı beklentilere yanıt veriyor. Yukarıdaki beş ölçüt, hangisinin size uygun olduğunu veya ikisini de elinizde tutup tutmayacağınızı değerlendirmenize yardımcı oluyor.

Sıkça sorulan sorular

PEPE coinin geleceği nasıl şekillenecek?

PEPE’nin bir yol haritası veya kullanım alanı bulunmadığından geleceği, topluluğun ilgisine ve meme coin piyasasındaki duyarlılığa bağlı. Bunu kimse güvenilir biçimde tahmin edemez.

PEPE coin yükselir mi?

Bunu kimse bilmiyor. Herhangi bir yöntem sunmadan kesin bir dille PEPE coin fiyat tahmini veren sayfalara karşı temkinli olun.

PEPE coine alternatifler neler?

Diğer meme coinler ve ön satışlar; denetimler, arz dağılımı, ekip, ürün ve çıkış koşulları açısından karşılaştırılabilir. BNB Chain üzerinde geliştirilen, açık kaynaklı ve yapay zeka destekli memecoin çıkarma platformu MemeToro ($MT), bu beş ölçütün tamamı üzerinden incelenebilecek örneklerden biri.

300 dolarla kaç $MT token alabilirim?

9. aşamadaki 0,00649 dolarlık fiyat üzerinden, ücretler hariç yaklaşık 46.225 $MT alınabiliyor. Fiyatlar aşamalar ilerledikçe yükseldiğinden güncel fiyatı memetoro.com üzerinden kontrol edin.

MemeToro denetlendi mi?

$MT token sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendi. Token çıkarma sözleşmeleri ise geliştirme aşamasında ve henüz denetlenmedi.

Kripto ön satışları güvenli mi?

Ön satışlar yüksek risk taşır. Tokenlar borsalarda listelenmeyebilir, değer kaybedebilir veya hiçbir zaman teslim edilmeyebilir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarları kullanın.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi:

Web sitesi: https://memetoro.com/

X: https://x.com/memetoro_mt

Telegram: https://t.me/memetoro_mt

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gY0jgWy_DtA