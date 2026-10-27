BITCOIN (BTC)

Michael Saylor, Bitcoin eleştirilerine dil benzetmesiyle yanıt verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Michael Saylor, Bitcoin’e yönelik eleştirilere dil benzetmesiyle yanıt verdi.
  • 📌 Saylor, herkes yeni coin üretebilir diye $BTC’de değer kalmadığı görüşüne karşı çıktı.
  • 🧭 Tartışma, Bitcoin’in alternatiflerinin çoğalmasına rağmen yerleşik konumunu koruyup korumadığı sorusuyla yeniden alevlendi.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin satın almanın gereksiz olduğu yönündeki yaygın bir görüşe sosyal medya paylaşımıyla karşı çıktı. Saylor, Bitcoin’e yönelik eleştirileri yanıtlarken, yeni kripto varlıkların kolayca üretilebilmesinin Bitcoin’in değerini ortadan kaldırmadığını savundu.

İçindekiler
1 Eleştirilere dil benzetmesiyle yanıt verdi
2 Bitcoin’in yerleşik konumuna vurgu yaptı

Eleştirilere dil benzetmesiyle yanıt verdi

Saylor, Bitcoin ile İngilizce dili arasında benzetme kurdu. Ona göre, herhangi birinin yeni bir kripto para oluşturabilmesi ile herhangi birinin yeni bir dil icat edebilmesi benzer bir durum. Bu nedenle, sırf alternatifler üretilebiliyor diye Bitcoin’in gereksiz görülmesi ya da İngilizce öğrenmenin anlamsız sayılması aynı mantık hatasına dayanıyor.

Michael Saylor, herkesin yeni bir kripto para çıkarabilmesini, herkesin yeni bir dil uydurabilmesine benzeterek bunun Bitcoin’in değerini azaltmadığını vurguladı.

Saylor’ın açıklaması kripto para çevrelerinde yeni bir tartışma başlattı. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, Bitcoin’in uzun süredir varlığını koruyan yapısının ve ağ etkisinin, yalnızca yeni token üretilebilmesiyle aynı kefeye konamayacağını savundu.

Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda en fazla Bitcoin tutan kurumsal şirket olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Saylor’ın değerlendirmeleri, yalnızca kişisel bir görüş değil, aynı zamanda kurumsal Bitcoin yaklaşımının önemli bir yansıması olarak görülüyor.

Bitcoin’in yerleşik konumuna vurgu yaptı

Saylor’ın kısa ancak net mesajı, alternatif oluşturma imkanı ile yerleşik bir sistemin taşıdığı değer arasındaki farkı öne çıkardı. İngilizce nasıl küresel ölçekte benimsenmiş bir iletişim aracıysa, Bitcoin de piyasa değeri, benimsenme düzeyi ve bilinirliğiyle diğer dijital varlıklardan ayrışıyor.

Yeni kripto paraların piyasaya sürülebilmesi, Bitcoin’in yıllar içinde oluşan değer birikimini ve konumunu kendiliğinden geçersiz kılmıyor.

Geliştiricilerin yeni kripto varlıklar başlatabilmesi teknik olarak mümkün olsa da, Saylor bu durumun tek başına Bitcoin’in uzun yıllara yayılan konumunu zayıflatmadığını düşünüyor. Bu yaklaşım, Bitcoin’in sadece üretilebilirlik üzerinden değil, güven, kullanım geçmişi ve benimsenme seviyesi üzerinden değerlendirildiğini gösteriyor.

Tartışmanın odağında, bir varlığın kopyalanabilir olmasının onun ekonomik ya da toplumsal değerini mutlaka düşürüp düşürmediği sorusu yer alıyor. Saylor’ın benzetmesi, Bitcoin’in farklılığını teknik üretim kolaylığından çok, zaman içinde oluşan kabul ve kullanım zemini üzerinden tanımlıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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