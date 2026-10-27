Robinhood, RLUSD ile arka ofis işlemlerini blokzincire taşıdı

Ripple Başkanı Monica Long, Robinhood’un RLUSD stabilcoinini temel mutabakat araçlarından biri olarak seçmesinin, finans teknolojisi sektöründeki ihtiyaç değişimini yansıttığını söyledi. Long, büyük sermayenin artık yalnızca spekülatif amaçlı tekil tokenlara değil, müşteri uygulamalarını ve temel finansal operasyonları aynı anda destekleyebilen entegre çözümlere yöneldiğini belirtti.

Ortaklığın kapsamı genişliyor

Robinhood, 28,6 milyon yatırımcıya hizmet veren büyük bir aracı kurum olarak Ripple’ın çözümlerini sadece yeni bir varlığı listelemek için kullanmıyor. Şirket, arka ofis süreçlerinin önemli bölümünü blokzincir tabanlı altyapıya taşıyor. Bu adım, RLUSD’nin kullanım alanını doğrudan kurumsal ödeme ve mutabakat işlemlerine bağlıyor.

Monica Long, büyük piyasa oyuncularının müşteriye dönük ürünlerle temel finansal operasyonları birlikte taşıyabilen hazır teknolojiler aradığını, Ripple’ın da bu ihtiyaca yanıt verdiğini vurguladı.

RLUSD, XRP Ledger üzerinde çalışıyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminin dağıtık defter altyapısı olarak biliniyor. Daha az bilinen bu yapı, varlık transferi ve mutabakat işlemlerini hızlı biçimde işlemek için geliştirilen bir ağ olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: Mutabakat, finansal işlemlerin taraflar arasında kesinleştirilmesi sürecidir. Netleştirme ise karşılıklı yükümlülüklerin tek tek değil, bakiye farkı üzerinden kapatılmasını sağlar.

Bitstamp ve Treasury sistemi devrede

Kurumsal mutabakat işlemleri, Ripple’ın bağlı borsası Bitstamp üzerinden yürütülüyor. Böylece XRP Ledger’ın işlevi, yalnızca bir transfer ağı olmanın ötesine taşınarak kurumsal kullanım tarafında daha merkezi bir konuma yerleşiyor. Bitstamp da bu yapıda işlem akışının önemli parçalarından biri haline geliyor.

Robinhood ayrıca Ripple Treasury sistemini de devreye alıyor. Bu sistem, nakit akışlarının otomatik tahmin edilmesini, şirket likiditesinin yönetilmesini ve karşılıklı yükümlülüklerin şirket içinde netleştirilmesini sağlıyor. Ripple Prime hizmeti ise Bitstamp’a, planlanan sürekli vadeli işlem ürünü öncesinde iki düzine varlık için kredi desteği sunuyor.

Robinhood Kripto Birimi Başkanı Johann Kerbrat, stabil tokenların gerçek değerinin artık işletmelere sağladığı fayda ile ölçüldüğünü, sunulan araç paketinin birbirine bağlı küresel bir finansal sistem için çalışan bir örnek oluşturduğunu kaydetti.

Düzenlenmiş blokzincir araçlarına talep artıyor

Ripple sistemlerinin Robinhood’un iç operasyonlarına entegrasyonu, düzenlenmiş blokzincir araçlarına yönelik büyümenin hızlandığı bir döneme denk geldi. Küresel stabilcoin hacmi 300 milyar doların üzerine çıkarken, Aralık 2024’te piyasaya sürülen RLUSD’nin piyasa değeri 2,4 milyar doları aştı.

Bu büyüklük, RLUSD’yi Robinhood tarafında geçiş niteliğindeki hazine akışları için önemli bir araç konumuna taşıyor. Anlaşmanın, Ripple’ın kurumsal finans altyapısındaki rolünü genişletmesi ve RLUSD’nin kullanımını yatırımcı işlemlerinin ötesine yayması bekleniyor.