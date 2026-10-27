Yapay zeka coinleri: MemeToro’nun ajanı Pump.fun’dan nasıl ayrılıyor?

MemeToro ($MT), BNB Chain üzerinde çalışan, açık kaynaklı bir yapay zeka memecoin lansman platformudur. Yapay zeka coin’leri arasında farklı bir soruya yanıt arar: Bir memecoin’i kim, hangi gerekçeyle ve hangi güvencelerle oluşturmalı? Platformun ajanı sosyal medyayı, toplulukları ve haberleri tarar; bir konsept önerir ve gerekçesini herkese açık biçimde yayımlar. Tasarıma göre fonlar, ajanın veya ekip cüzdanının kontrolünde değil, herkese açık akıllı sözleşmelerde tutulur.

Bu yazı, MemeToro’nun ajanının nasıl çalıştığını, öne çıkan özelliklerini, Pump.fun’ın herkese açık modelinden hangi noktalarda ayrıldığını ve 750 dolarla nasıl $MT alınabileceğini açıklıyor. Amaç, hangisinin değer kazanacağını tahmin etmek değil; nelerin doğrulanabildiğini ve hangi unsurların henüz tamamlanmadığını göstermek.

MemeToro’nun yapay zeka ajanı nasıl çalışıyor?

MemeToro, BNB Chain üzerinde çalışan, açık kaynaklı bir yapay zeka memecoin lansman platformudur. Ajan, ilgi görmeye başlayan temaları belirlemek için sosyal medyayı, toplulukları ve haberleri tarar; bir memecoin konsepti önerir ve yazılı gerekçesini yayımlar. Tasarımın temel ilkesi şöyledir: Ajan önerir, herkese açık akıllı sözleşmeler uygular. Para, ajanda veya ekip cüzdanında tutulmaz.

Emanet sözleşmesi: Katılımcıların fonlarının bir emanet sözleşmesinde tutulması amaçlanır.

Katılımcıların fonlarının bir emanet sözleşmesinde tutulması amaçlanır. Lansman manifestosu: Her öneri, kriptografik bir özetle kayıt altına alınan bir lansman manifestosu içerir. Böylece yayımlanan koşullar, sözleşmenin uyguladığı kurallarla karşılaştırılabilir.

Her öneri, kriptografik bir özetle kayıt altına alınan bir lansman manifestosu içerir. Böylece yayımlanan koşullar, sözleşmenin uyguladığı kurallarla karşılaştırılabilir. Sabit fiyat: Tüm katılımcılar aynı fiyatı öder. Tasarımda önceden token tahsisi veya ayrıcalıklı erişim bulunmaz.

Tüm katılımcılar aynı fiyatı öder. Tasarımda önceden token tahsisi veya ayrıcalıklı erişim bulunmaz. Çıkış süresi: Katılımcıların fonlarını geri çekebildiği süre boyunca sürecin kesinleştirilmesi engellenir.

Katılımcıların fonlarını geri çekebildiği süre boyunca sürecin kesinleştirilmesi engellenir. Hayır diyebilen ajan: Uygun bir fikir bulamadığında hiçbir öneri yayımlamaz.

Uygun bir fikir bulamadığında hiçbir öneri yayımlamaz. Kimlik: Ajan, BNB test ağındaki ERC-8004 kimlik siciline kayıtlıdır; ajan numarası 2673’tür. Turları yalnızca kayıtlı cüzdan yayımlayabilir.

Ajan, BNB test ağındaki ERC-8004 kimlik siciline kayıtlıdır; ajan numarası 2673’tür. Turları yalnızca kayıtlı cüzdan yayımlayabilir. Açık kaynak kod: Kod, MIT lisansı altında herkese açıktır.

MemeToro’nun öne çıkan özellikleri

Denetlenmiş token: $MT sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlenmiştir.

$MT sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlenmiştir. Düşük ekip payı: Toplam 1,2 milyar token arzının %71’i halka açık satışa, %2’si ekibe ayrılmıştır (memetoro.com/tokenomics).

Toplam 1,2 milyar token arzının %71’i halka açık satışa, %2’si ekibe ayrılmıştır (memetoro.com/tokenomics). Test edilebilir yapı: BNB test ağında, parasal değeri bulunmayan tBNB ile katılım sağlanabilen bir tur açıktır.

BNB test ağında, parasal değeri bulunmayan tBNB ile katılım sağlanabilen bir tur açıktır. Açık kod ve yol haritası: Her adım kod deposundan takip edilebilir.

Her adım kod deposundan takip edilebilir. İlgi gören bir alan: Türkiye’de hem yapay zeka coin’leri hem de memecoin’ler yoğun biçimde aranır. MemeToro bu iki alanın kesişiminde yer alır.

Türkiye’de hem yapay zeka coin’leri hem de memecoin’ler yoğun biçimde aranır. MemeToro bu iki alanın kesişiminde yer alır. Aşamalı fiyatlandırma: Bir aşama hedefine ulaştığında sonraki aşama daha yüksek bir fiyatla açılır.

750 dolarla nasıl $MT alınır? Adım adım rehber

$MT ön satışı, token başına 0,00649 dolar fiyatla dokuzuncu aşamadadır. Aşağıdaki rakamlar, dolar tutarının aşama fiyatına bölünmesiyle hesaplanmıştır; ağ ve ödeme ücretleri dahil değildir.

Tutar 0,00649 dolar fiyatla alınabilecek $MT 250 dolar Yaklaşık 38.521 $MT 500 dolar Yaklaşık 77.042 $MT 750 dolar Yaklaşık 115.562 $MT 1.000 dolar Yaklaşık 154.083 $MT

Doğrudan memetoro.com adresine gidin. Reklam veya mesajlardaki bağlantıları kullanmayın. Güncel aşama fiyatını kontrol edin. Fiyatlar aşamalara göre yükseldiği için 750 dolarla alınabilecek $MT miktarı değişir. Satış bölümünde ödeme yöntemini seçin. “Buy with card” (Kartla satın al) veya “Buy with crypto” (Kriptoyla satın al) seçeneğini kullanın. Desteklenen bir cüzdanı bağlayın. $MT, BNB Smart Chain üzerindedir. 750 dolar girin ve gösterilen $MT miktarını kontrol edin. 0,00649 dolar fiyatla bu tutar yaklaşık 115.562 $MT’ye karşılık gelir. Token’ların cüzdanınıza aktarılmasını kontrol edin. Sitenin açıklamasına göre token’lar satın alma işleminin hemen ardından cüzdanınıza gönderilir. Token’ları görüntülemek için resmi sözleşme adresini ekleyin: 0x44412181b7eb66bff974c0a9a9e908e5bba8cfff . Satın almadan önce kabul edilen para birimlerini ve olası ücretleri siteden doğrulayın.

Bu rakamlar bir getiri vaadi veya değer tahmini değildir. Fiyatlar aşamalara göre yükseldiğinden, sonraki aşamalarda aynı 750 dolarla daha az token alınabilir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarları kullanın.

MemeToro ve Pump.fun karşılaştırması

Çoğu okuyucu Pump.fun’ı zaten tanıyor: Solana üzerinde çalışan bu platformda herkes kod yazmadan token çıkarabilir ve token’lar bir fiyat eğrisi üzerinden alınıp satılır (Solana Compass). Hız ve geniş erişim platformun güçlü yanlarıdır; bunun bedeli ise elemenin doğrudan piyasaya bırakılmasıdır. Aynı kaynak, bir günde yaklaşık 42.000 yeni token oluşturulduğunu ve bunların %2’sinden azının merkeziyetsiz bir borsaya ulaştığını bildiriyor. Dune verilerine göre bu oran yaklaşık %1,4’tür. MemeToro ($MT) ise farklı bir yol izliyor:

Özellik MemeToro ($MT) Pump.fun Ağ BNB Chain Solana Token’ı kim çıkarır? Yapay zeka ajanı bir konsept önerir ve gerekçesini yayımlar Kod yazmadan herhangi bir cüzdan Fiyatlandırma modeli Sabit fiyatlı turlar; herkes aynı fiyatı öder Fiyat eğrisi; fiyat alım ve satımlarla değişir Fonlar Emanet sözleşmesinde tutulması amaçlanır Fiyat eğrisi sözleşmesi Çıkış Katılımcılar çıkış yapabildiği sürece çıkış penceresi sürecin kesinleştirilmesini engeller Eğri üzerinde alım ve satım açıktır Şeffaflık MIT lisanslı açık kaynak kod; manifesto ve kriptografik özet Bu yazıda incelenmedi Eleme yöntemi Ajanın yayımladığı gerekçeler; uygun fikir yoksa öneri de yok Piyasa; token’ların %2’sinden azı merkeziyetsiz bir borsaya ulaşır Mevcut durum Ön satış sürüyor; lansman platformu geliştirme aşamasında Kullanımda olan, yüksek hacimli platform

Açık bir değerlendirmeyle Pump.fun hız ve geniş erişim sunuyor. MemeToro ise daha az sayıda, doğrulanabilirliği daha yüksek token piyasaya sürmeyi hedefliyor. İki platform aynı soruya farklı yanıtlar veriyor.

Yapay zeka coin’leri nedir?

Yapay zeka coin’leri, yapay zeka projeleriyle bağlantılı token’lardır. İşlem gücü ve veri ağlarının token’ları, yapay zeka ajanlarına bağlı token’lar ve yapay zeka destekli lansman platformları bu gruba girer. Hepsi aynı risk düzeyine sahip değildir. Bir projenin gerçekten yapay zeka kullanıp kullanmadığını, ne yaptığını ve kodunun açık olup olmadığını kontrol edin.

Henüz tamamlanmayan noktalar

Yapay zeka ajanının sayfasında “yakında” ifadesi yer alıyor.

Projenin kendi README dosyasına göre lansman sözleşmeleri henüz uygulanmış, denetlenmiş veya gerçek kullanım ortamına hazır değil. Test ağındaki yürütücü bileşen de bir simülasyondan ibaret.

Ekip takma adlar kullanıyor. Güven, açık kaynak koda ve tamamlanan kilometre taşlarına dayanıyor.

Bunları açıkça belirtmek de projenin sunduğu yaklaşımın bir parçası: Yol haritası herkese açık olduğundan, ekibin taahhütlerini yerine getirip getirmediğini takip edebilirsiniz.

Satın almadan önce doğrulayın

Üç denetim raporunu da açın ve denetlenen sözleşme adresinin satış sayfasındaki adresle eşleştiğini doğrulayın.

Token ekonomisi sayfasını okuyun; halka açık satışa ve ekibe ayrılan token’ların hak ediş ve kilit açılma koşullarını kontrol edin.

Test ağındaki turu deneyin; kod deposundaki README dosyasını ve yol haritasını okuyun.

Resmi kanalların dışındaki bağlantılara güvenmeyin.

Sık sorulan sorular

Yapay zeka coin’leri nedir?

İşlem gücü ve veri ağları, yapay zeka ajanları ve yapay zeka destekli lansman platformları gibi yapay zeka projeleriyle bağlantılı token’lardır. Her projenin ne yaptığını ve kodunun açık olup olmadığını kontrol edin.

Pump.fun nedir?

Herkesin kod yazmadan memecoin çıkarabildiği, Solana tabanlı bir lansman platformudur. Token’lar bir fiyat eğrisi üzerinden işlem görür ve belirli bir piyasa değeri eşiğine ulaştıktan sonra merkeziyetsiz bir borsaya geçer.

MemeToro, Pump.fun’a alternatif mi?

MemeToro, Pump.fun’ın bir kopyası değil. Herkesin doğrudan token çıkarabildiği bir platform yerine; ajanın gerekçelerini yayımladığı, fonların emanet sözleşmesinde tutulmasının amaçlandığı ve bir çıkış süresinin bulunduğu bir model sunuyor. Proje henüz erken aşamada.

750 dolarla kaç $MT alınabilir?

Dokuzuncu aşamadaki 0,00649 dolarlık fiyatla, ücretler hariç yaklaşık 115.562 $MT alınabilir. Güncel fiyatı memetoro.com üzerinden kontrol edin.

$MT denetlendi mi?

$MT token sözleşmesi Coinsult, SolidProof ve BlockSAFU tarafından denetlendi. Lansman sözleşmeleri ise geliştirme aşamasında ve henüz denetlenmedi.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi:

Web sitesi: https://memetoro.com/

X: https://x.com/memetoro_mt

Telegram: https://t.me/memetoro_mt

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gY0jgWy_DtA