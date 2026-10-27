Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, New York’taki Swell 2026 konferansında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte sahne aldı. XRP topluluğunun yakından izlediği buluşma, şirketin düzenleme başlıklarında artan görünürlüğü ve geleneksel finansla kurduğu bağlar açısından öne çıktı.

Düzenleme gündemi öne çıktı

Scott Bessent, etkinliğin konuşmacı listesine kısa süre önce eklendi. Bessent, Trump yönetiminde dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleme çerçevesi oluşturulmasını en açık savunan isimler arasında yer alıyor. ABD Kongresi’ne CLARITY Act için ilerleme çağrısı yapan Bessent, daha net kuralların ülkenin hızla büyüyen kripto sektöründeki rekabet gücünü koruyabileceğini savunuyor.

Scott Bessent, dijital varlıklarda daha açık kuralların ABD’nin rekabet gücünü koruması için gerekli olduğunu savunuyor.

Ripple ile Bessent’in yolu daha önce de kesişmişti. Şirket, Eylül 2025’te Downing Street’te düzenlenen ve Bessent ile Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rachel Reeves’in de katıldığı finans yuvarlak masa toplantısında yer aldı. Bu görüşmelerin ardından, finansal piyasalar ve dijital varlıklara odaklanan ortak bir Birleşik Krallık ile ABD girişimi şekillendi.

Ripple için kritik haftaya denk geldi

Bessent’in Swell sahnesindeki varlığı, Ripple açısından kritik bir döneme denk geldi. Şirket, 26 Ekim’de ABD Para Denetleme Ofisi’nden Ripple National Trust Bank kuruluşu için nihai onay aldığını açıkladı. Bu adım, Ripple’ın düzenlenmiş finans altyapısındaki konumunu güçlendirme çabasının son halkası oldu.

Bir gün sonra Ripple, BNY ve Robinhood ile iş birliklerini genişlettiğini duyurdu. Böylece şirket, yerleşik finans kurumlarıyla bağlarını daha da derinleştirdi. Piyasanın yönünü yalnızca şirket haberleri değil, makro gelişmeler de hızla değiştirebildiği için yatırımcıların veri akışını anlık izlemesi önem taşıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ripple, 26 Ekim’de Ripple National Trust Bank için nihai onay aldığını, 27 Ekim’de ise BNY ve Robinhood ile iş birliklerini genişlettiğini açıkladı.

Konferansta finans ve sosyal etki başlıkları da var

27 ile 29 Ekim arasında Manhattan’daki The Shed’de düzenlenen üç günlük konferans, geleneksel finans yöneticilerini, kripto şirketlerini, akademi temsilcilerini ve daha geniş XRP ekosistemini bir araya getiriyor. Ripple, etkinlikte 1.500’ün üzerinde katılımcı ve üç sahnede 100’den fazla konuşmacı bekliyor.

Konferansın en tanınan konukları arasında Water.org kurucu ortağı olarak etkinliğe katılan Hollywood oyuncusu Matt Damon da bulunuyor. Damon ile Water.org’un diğer kurucu ortağı Gary White’ın, Ripple’ın ödeme altyapısı ve RLUSD’nin finansal kapsayıcılığı nasıl destekleyebileceğini ve güvenli suya erişimi nasıl iyileştirebileceğini ele alması planlanıyor.

Geleneksel finans ile kripto yakınlaşıyor

Etkinliğin öne çıkan bir diğer ismi, New York Borsası’nın eski başkanı ve Bullish CEO’su Tom Farley oldu. Farley’nin, Garlinghouse ile birlikte geleneksel finans piyasalarıyla dijital varlıkların giderek birbirine yaklaşmasını konuşması bekleniyor.

Swell 2026’daki bu tablo, Ripple’ın yalnızca XRP ekosistemine dönük bir şirket görünümünün ötesine geçerek düzenleme, bankacılık altyapısı ve kurumsal iş birlikleri başlıklarında daha geniş bir konum aradığını gösteriyor. Konferansın ana gündemi de bu doğrultuda, dijital varlıkların finans sistemine nasıl entegre edileceği sorusu etrafında şekilleniyor.