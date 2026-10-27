Bitcoin borsalardan 1 milyar doları aşan çıkışla gündeme geldi

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin’in borsa net akışı 27 Ekim itibarıyla yaklaşık eksi 12.570 BTC’ye geriledi. Bu seviye, ay içindeki en yüksek günlük çıkışlardan biri olarak kayda geçti. Yaklaşık 80.487 dolar fiyat esas alındığında söz konusu hareketin büyüklüğü 1,01 milyar dolara ulaşıyor.

Borsa akışında sert yön değişimi

Bir gün önce 7.000 BTC’nin üzerinde pozitif net akış görülen borsalarda, son veride tablo tersine döndü. Net akışın kısa sürede derin negatif bölgeye inmesi, borsalardan kayda değer miktarda Bitcoin çekildiğine işaret ediyor. CryptoQuant, blokzincir verilerini izleyen bir analiz platformu olarak özellikle borsa giriş çıkışları ve yatırımcı davranışlarına ilişkin göstergeler sunuyor.

CryptoQuant verileri, 27 Ekim’de Bitcoin borsa net akışının yaklaşık eksi 12.570 BTC’ye indiğini ve bunun ekim ayının en güçlü günlük çıkışlarından biri olduğunu gösteriyor.

Bu hareket, 6 Ekim’de net bazda yaklaşık 15.000 BTC’nin borsalardan çekilmesinden sonra görülen en büyük çıkış sıçramaları arasında yer aldı. Verilerin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle gün sonu rakamında değişiklik yaşanabileceği de not ediliyor.

Yatırımcı davranışı açısından ne anlama geliyor

Piyasada büyük çaplı Bitcoin çıkışları genellikle olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bunun temel nedeni, yatırımcıların varlıklarını alım satım platformlarından çıkararak özel cüzdanlara, kurumsal saklama hizmetlerine ya da daha uzun vadeli depolama çözümlerine taşıması. Böyle bir eğilim, kısa vadede satışa hazır arzın azalmasına yol açabilir.

Buna karşılık borsalara yüksek miktarda Bitcoin girişi görülmesi, çoğu zaman olası satış baskısıyla ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların coinlerini işlem platformlarına taşıması, satış hazırlığı olarak yorumlanabiliyor. Son veride görülen yön değişimi bu nedenle piyasa katılımcıları tarafından yakından izleniyor.

Borsalardan toplu Bitcoin çıkışı, işlem için hemen erişilebilir arzı azaltabileceği için satış baskısını sınırlayabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Fiyat zayıf seyrederken izlendi

Bu güçlü çıkış, Bitcoin fiyatının son dönemde zayıf seyretmesi sırasında ortaya çıktı. 27 Ekim itibarıyla yaklaşık 80.487 dolarda bulunan Bitcoin, daha önce 80.000 dolar psikolojik seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden ivme kazanmaya çalışıyor.

Borsalardan çıkan miktarın büyüklüğü ile fiyatın toparlanma çabası aynı döneme denk gelirken, eksik veri nedeniyle nihai günlük toplamın ilerleyen güncellemelerle farklılaşması mümkün görünüyor. Buna rağmen mevcut tablo, ekim ayının en dikkat çekici zincir üstü hareketlerinden biri olarak öne çıktı.