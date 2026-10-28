Bitcoin’de kritik gün: Fed kararı toparlanmanın yönünü belirleyecek

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde toparlanarak haberin hazırlandığı sırada 80.900 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 2 yükselen kripto para, hafta sonunda 79.000 dolar yakınlarına kadar geriledikten sonra kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Buna karşın spot talepteki zayıflık, Bitcoin’in ekim ayını üst üste ikinci kez düşüşle kapatabileceğine işaret ediyor.

Piyasanın odağında, 28 Ekim’de (bugün) açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı bulunuyor. Yatırımcılar özellikle aralık ayında faiz artışı olasılığına ilişkin mesajları izleyecek. Borçlanma maliyetlerini yükseltecek bir artış, kripto paralar gibi riskli varlıklardan para çıkışını hızlandırabilir.

Toparlanma altcoinlere de yansıdı. CoinDesk verilerine göre ZEC yüzde 8 yükselerek yaklaşık 1.320 dolara çıktı ve pazartesi günkü satışların ardından yeniden 1.300 doların üzerine yerleşti. HYPE yaklaşık yüzde 5 artışla 81 dolara ulaşırken XRP ve DOGE yüzde 3 civarında değer kazandı. Ethereum yüzde 2 yükselişle 2.350 doların üzerine, Solana ise benzer bir artışla 102 dolara çıktı. BNB yüzde 1 yükselirken TRX’in kazancı yüzde 1’in altında kaldı.

Spot talep zayıflarken ETF’lere giriş sürüyor

Bitcoin, eylül sonundaki 83.567 dolardan 25 Ekim’de 80.051 dolara gerileyerek o tarih itibarıyla aylık yüzde 4,2 kayıp yaşadı. Bu performans, 2020’den bu yana ekim aylarında kaydedilen ortalama yüzde 18,1’lik getirinin oldukça altında kaldı. Bitcoin, 2020-2024 dönemindeki bütün ekim aylarını yükselişle tamamlamış, ancak bu seri geçen yıl yüzde 3,8’lik düşüşle sona ermişti. CryptoQuant, rapordaki eğilimin sürmesi halinde bu yıl üst üste ikinci ekim kaybının ve 2020’den bu yana en zayıf ekim performansının görülebileceğini belirtti.

Talep göstergeleri de baskıya işaret ediyor. Bitcoin’in spot talebi 14 Ekim’den bu yana her gün negatif seyrederken 25 Ekim itibarıyla son 30 günlük kümülatif talep yaklaşık 76.000 BTC azaldı. ABD’li yatırımcıların alım gücünü izlemek için kullanılan Coinbase primi de ekim boyunca negatif kaldı. Gösterge, 24 Ekim’de eksi 0,146 ile haziran sonundan bu yana en düşük seviyesine indi.

Spot Bitcoin ETF’lerinde ise girişler devam etti. 27 Ekim (dün) 24,5 milyon dolarlık net giriş görülüyor. Tabloda bu tutarın tamamı FBTC’ye aitken IBIT’in aynı güne ilişkin verisi henüz yer eklenmedi. Dolayısıyla günlük toplam, IBIT verisi eklendiğinde değişebilir. Bir önceki gün olan 26 Ekim’de ise IBIT kaynaklı 110,3 milyon dolarlık net giriş kaydedilmişti.

ETF’lerin toplam net girişi ise 57,77 milyar dolar, toplam net varlıkları 107,36 milyar dolar ve günlük işlem hacmi 2,15 milyar dolar olarak öne çıkıyor.

Yükseliş sinyalleri korunuyor, destekler izleniyor

Kısa vadeli yatırımcıların kar marjı da daralıyor. Bitcoin’i bir ila üç aydır elinde tutanların gerçekleşmiş fiyatına kıyasla piyasa fiyatının taşıdığı prim, 22 Eylül’deki yüzde 33,4’ten 26 Ekim’de yüzde 8,1’e geriledi. CryptoQuant’a göre bu düşüş, piyasayı yeni fiyat kayıplarına karşı koruyan tamponun büyük ölçüde tükendiğini gösteriyor.

Bununla birlikte şirket, yükseliş eğiliminin tamamen bozulduğunu düşünmüyor. CryptoQuant’ın Boğa Skoru Endeksi 90’dan 60’a gerilese de endeksteki 10 göstergenin altısı yükseliş sinyali vermeyi sürdürüyor. Endeksin 50’nin altına inmesi, piyasa koşullarında değişim işareti olarak değerlendiriliyor.

Galaxy ise daha iyimser bir görüş paylaşıyor. Şirketin araştırma başkanı Alex Thorn, ayı piyasasının Bitcoin’in 58.000 doların altında işlem gördüğü haziranda sona ermiş olabileceğini ve piyasanın önceki yükselişlerden önce görülen bir birikim dönemine girdiğini savundu. Thorn bu görüşünü, fiyatın yeniden 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmasına, satış baskısının hafiflemesine ve ABD’nin artan borcuna dayandırdı.

CryptoQuant, olası geri çekilmelerde 73.000-77.600 dolar aralığını bir sonraki önemli destek bölgesi olarak belirledi. Bu bölgede 365 günlük hareketli ortalama 77.585 dolarda, kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşmiş fiyatı 74.041 dolarda ve 200 günlük hareketli ortalama 73.028 dolarda bulunuyor. Şirkete göre Fed’in faiz kararı ile 3 Kasım’daki ABD ara seçimleri, Bitcoin’in bir sonraki hareketinde belirleyici olacak.

Bitcoin’in 80.900 dolara toparlanması ve ETF girişlerinin sürmesi, spot talepteki daralmanın sona erdiğini henüz göstermiyor. Boğa Skoru Endeksi’nin 60 seviyesinde kalması yükseliş ihtimalini korusa da kısa vadeli yatırımcıların daralan kar marjı, yeni satışlar karşısında piyasayı daha kırılgan bırakıyor.