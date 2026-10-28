Ripple, Swell 2026’da Robinhood ve BNY ortaklıklarını genişletti

Ripple, New York’ta başlayan Swell 2026 konferansının ilk gününde bir dizi yeni adım açıkladı. Şirketin Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, etkinliğin RippleSwell markasının 10. yılına denk geldiğini belirterek, ilk günün hem kurumsal ortaklıklar hem de düzenleyici cephede öne çıkan gelişmelere sahne olduğunu söyledi.

Swell’in ilk gününde öne çıkan gelişmeler

Swell, Ripple’ın her yıl düzenlediği ve finans kuruluşları, düzenleyiciler, blokzincir geliştiricileri ile XRP topluluğunu bir araya getiren ana etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Bu yılki ana programın 28 ve 29 Ekim tarihlerinde yapılması planlanırken, açılış gününde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in video bağlantısıyla etkinliğe katılması öne çıktı.

Brad Garlinghouse, Scott Bessent ile etkinliğin açılışını yapmanın kendisi için onur olduğunu belirtirken, dijital varlıklar için ABD’deki düzenleyici çerçevenin şekillenmesinde bakanlığın yaklaşımını önemli bulduğunu söyledi.

Garlinghouse, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Swell’in 10 yıllık yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Ripple yöneticisi, hafta boyunca yeni duyuruların süreceğini de kaydetti.

Robinhood ve BNY ile iş birliği genişliyor

Şirketin açıkladığı başlıca adımlardan biri, Robinhood ile iş birliğinin genişletilmesi oldu. Buna göre Ripple’ın finansal altyapısı, Robinhood’un doğrudan müşteriyle temas eden ürünlerine ve şirket içi sistemlerine entegre edilecek. Robinhood, bireysel yatırımcılara yönelik işlem platformu olarak biliniyor.

Ripple ayrıca BNY ile ortaklığını da büyüttü. Yeni kapsamda kurumsal dijital varlık saklama hizmetleri ile RLUSD, XRP ve XRP Ledger odaklı tokenize ticaret finansmanı çözümleri yer alıyor. BNY, kurumsal saklama ve varlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren köklü bir finans kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Garlinghouse, etkinliğin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayarak, ana program öncesinde daha fazla açıklama yapılacağını aktardı.

Düzenleyici cephede yeni onay

Ripple’ın duyurduğu bir diğer gelişme, Ripple Treasury bünyesinde 7 gün 24 saat çalışan Returns hizmetinin devreye alınması oldu. Şirket, bu ürünle ilgili ek teknik ayrıntıları ilk gün açıklamalarında sınırlı tuttu.

Düzenleyici tarafta ise Ripple, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nden Ripple National Trust Bank için nihai onay aldığını bildirdi. Kurum faaliyete geçtiğinde RLUSD rezervlerinin yönetimi ile kurumsal dijital varlık saklama hizmetlerinden sorumlu olacak.

Ripple, son yıllarda ödeme altyapısı, saklama çözümleri ve stabilcoin alanındaki ürünlerini genişletmeye çalışıyor. Swell 2026 kapsamında yapılan bu açıklamalar da şirketin hem kurumsal finans hem de düzenlenmiş dijital varlık hizmetleri tarafında kapsamını büyütme hedefini yansıtıyor.

Etkinliğin ana oturumlarına geleneksel finans ve kripto sektöründen çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Ripple yönetimi, hafta içinde yeni açıklamaların gündeme gelebileceğini belirtiyor.