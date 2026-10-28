Zcash 10 ağ güncellemesinin ardından 1.308 dolarda dengelendi

Zcash, kullanıcıların işlemlerini gizli tutarak para göndermesine imkan vermek için geliştirildi. Ağın temel özelliği olan korumalı işlemler, göndericiyi, alıcıyı ve tutarı görünmez hale getiriyor. İlk yıllarda bu yapı yavaş çalışıyor ve kullanım açısından zorluk yaratıyordu. Geliştirici ekip, zaman içinde yaptığı 10 büyük ağ güncellemesiyle bu sorunları kademeli olarak azaltmış oldu.

Ağ güncellemeleriyle teknik yapı değişti

İlk büyük güncelleme Overwinter ile geldi ve sonraki değişiklikler için teknik zemin oluşturuldu. Sapling güncellemesi, korumalı ödemeleri cep telefonlarında kullanılabilecek kadar hızlandırdı. Blossom ile blok süreleri yarıya indi; böylece işlemlerin onay süresi kısaldı. Heartwood ve Canopy ise ağın işleyişiyle finansman yapısında bazı düzenlemeler getirdi.

NU5 güncellemesi, Orchard havuzu ile birlikte öne çıktı ve sistemde güvenilir kurulum gerekliliğini ortadan kaldırdı. Bu adım, özellikle ilk dönemde kullanılan yapının belirli bir kurucu gruba güven gerektirmesi nedeniyle önemli görüldü. Ardından gelen NU6, NU6.1, NU6.2 ve NU6.3 sürümleri de protokoldeki iyileştirmeleri sürdürdü. Güncelleme zinciri şu aşamada Ironwood ile son buluyor.

Mini sözlük: Güvenilir kurulum, bazı gizlilik odaklı kriptografik sistemlerin başlangıçta ihtiyaç duyduğu özel kurulum sürecidir. Bu yapının kaldırılması, kullanıcıların sistemin ilk oluşturulma aşamasına duyduğu güven ihtiyacını azaltır.

Fiyat yaz sonunda sert yükseldi

ZEC fiyatı günlük ZEC/USDT grafiğinde yaz ayları boyunca yaklaşık 400 ile 550 dolar aralığında işlem gördü. Ağustosun son bölümünde yukarı yönlü kırılma yaşandı ve yükseliş ivmesi güç kazandı. Fiyat, eylül sonuna doğru 1.700 dolara yaklaştı. Bu zirvenin ardından geri çekilme başladı.

Ekim ortasında 1.100 doların altına inen ZEC, daha sonra yeniden toparlandı. Son durumda fiyat 1.308 dolar civarında bulunuyor. Ayrıca kısa vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkılmış olması, son günlerde alım yönlü ilginin tamamen kaybolmadığına işaret ediyor.

ZEC, eylül sonunda 1.700 dolara yaklaşmasının ardından gerilese de 1.308 dolar civarında yeniden denge arıyor.

Kısa vadede 1.370 dolar seviyesi öne çıkıyor

Günlük mum görünümü pozitif seyrederken, ekim ayında birkaç kez çalışan 1.200 dolar civarındaki ortalama kısa vadeli taban bölgesi olarak izleniyor. Bunun altında 1.050 dolar seviyesi ikinci önemli alan olarak öne çıkarken, daha derin geri çekilmelerde 820 dolar civarı takip ediliyor.

Göreceli güç endeksi 55 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, piyasada belirgin bir aşırılık olmadığını gösteriyor; ne güçlü bir taşkınlık ne de belirgin bir zayıflık öne çıkıyor. Buna karşılık işlem hacmi, zirve sonrası dönemde daha sakin kaldı. Bu da alıcıların henüz güçlü biçimde geri dönmediğine işaret ediyor.

1.370 dolar civarındaki son tepenin aşılması halinde 1.500 dolara doğru yeni bir alan açılabilir; 1.200 doların altına inilmesi ise 1.050 dolar bölgesinin yeniden sınanmasına yol açabilir.

Kısa vadede piyasanın odağında 1.370 dolar civarındaki son zirve yer alıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kapanış, önceki yükseliş alanının yeniden test edilmesini sağlayabilir. Buna karşılık 1.200 doların kaybedilmesi halinde aşağı yönlü baskının yeniden güç kazanması beklenebilir.