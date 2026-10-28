Moody’s, Ripple’ın RLUSD stabilcoin’ine yatırım yapılabilir not verdi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Ripple‘ın RLUSD stabilcoin’i için uzun vadeli A2 ve kısa vadeli P1 kredi notu verdi. Dijital varlık piyasasında bir ödeme token’ının ilk kez büyük derecelendirme kuruluşlarından klasik yatırım yapılabilir seviye değerlendirmesi alması, sektörde yeni bir eşik olarak görülüyor. Ripple, blokzincir tabanlı ödeme çözümleri geliştiren ve kurumsal transfer altyapısıyla tanınan bir finans teknolojisi şirketi olarak öne çıkıyor.

Likidite ve teminat yapısı öne çıktı

Moody’s metodolojisinde P1, kısa vadeli likidite açısından en yüksek notu ifade ediyor. Bu değerlendirme, RLUSD’nin nakde çevrilme kapasitesinin ve operasyonel güvenilirliğinin kısa vadeli yükümlülükler açısından güçlü kabul edildiğine işaret ediyor.

Kuruluş, yüksek not kararını Ripple’ın ABD yargı alanı içinde kurduğu teminat ve operasyon yapısına dayandırdı. Buna göre rezerv varlıklarında yüzde 103 seviyesinde sürekli aşırı teminat hedefleniyor. Portföy yalnızca ABD doları ve kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinden oluşuyor.

Moody’s, RLUSD’nin kısa vadeli notunu P1 olarak belirledi ve bu seviyeyi metodolojisindeki en yüksek likidite değerlendirmesi olarak konumlandırdı.

Rezervlerin ana bağımsız saklayıcısı olarak Bank of New York Mellon seçildi. Nakit varlıkların üçüncü taraf ticari bankalarda tutulmasına ise 50 milyon dolarlık sıkı bir üst sınır getirildi. Bu tutarın da BNY nezdindeki ayrıştırılmış hesapta devlet tahvilleriyle korunduğu belirtildi.

İtfa mekanizması ve yeni banka adımı

Ripple’ın iştiraki Standard Custody & Trust Company, doğrulanmış kurumsal müşteriler için token’ları en fazla iki iş günü içinde bire bir oranda itibari paraya çevirmekle yükümlü. Bu yapı, RLUSD’nin itfa sürecinde operasyonel güvenceyi güçlendiren başlıklardan biri olarak değerlendirildi.

Genişlemenin bir başka ayağını da bankacılık tarafı oluşturdu. Ripple, 26 Ekim’de ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nden OCC, Ripple National Trust Bank’ın faaliyete geçmesi için nihai onay aldı. OCC, ABD’de ulusal bankaları denetleyen kurum olarak görev yapıyor. Bu yeni yapı, stabilcoin rezervlerinde emanet ve gözetim işlevini üstlenerek güvenlik zincirini tamamlamayı amaçlıyor.

Uzun vadeli A2 notu korunurken, olası bir not artışının önündeki temel unsurun hukuki yapıdaki kırılganlık olduğu değerlendiriliyor.

Not artışının önündeki temel risk hukuk alanında

Moody’s, olumlu notlara karşın bazı sınırlamaların sürdüğünü de vurguladı. En önemli kırılganlık hukuki yapıda bulunuyor. RLUSD ihraççısının, ana şirket Ripple grubunun iflas risklerinden hukuken tam ayrıştırılmadığı belirtildi.

Bunun yanında RLUSD sahiplerinin BNY Mellon’da tutulan varlıklar üzerinde doğrudan hak iddia edememesi de önemli bir unsur olarak öne çıktı. İhraççı kurum hakkında mahkeme kaynaklı bir faaliyet dondurma kararı çıkması halinde, token’ların itibari paraya çevrilme mekanizması otomatik olarak durabilecek.

Moody’s analistleri, bu hukuki zafiyetin giderilmesinin ileride gelebilecek olası bir not artışı için başlıca tetikleyici olacağını değerlendiriyor. Böylece RLUSD için verilen yatırım yapılabilir seviye not, güçlü rezerv ve likidite yapısına rağmen hukuki ayrıştırma başlığındaki gelişmelere bağlı kalmaya devam edecek.