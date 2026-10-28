XRP Ledger işlemleri sıçradı ancak XRP fiyatı zayıf kaldı

XRP Ledger üzerindeki günlük ödeme hacmi 25 Ekim’de sert yükseldi, ancak bu ivme birkaç gün içinde hızla zayıfladı. XRPScan verilerine göre ağdaki ödeme miktarı 25 Ekim’de bir önceki döneme göre %2.633 arttı. Hacim 26 Ekim’de yeniden iki katına çıktı, 27 Ekim’de ise %32,8 daha yükseldi. 28 Ekim’de tablo tersine döndü ve günlük ödeme hacmi %45,1 gerileyerek yaklaşık 200,8 milyon XRP’ye indi.

Üç günlük yükseliş kalıcı olmadı

Ağ, 25 Ekim’de yaklaşık 137,7 milyon XRP taşıdı. Bu miktar 26 Ekim’de 275,5 milyona, 27 Ekim’de ise yaklaşık 366 milyona ulaştı. Kısa sürede oluşan bu artış, ilk bakışta güçlü bir hareket izlenimi verse de daha geniş zaman dilimindeki veriler daha temkinli bir tablo ortaya koydu.

Son 30 günün ortalama günlük ödeme hacmi 480,6 milyon XRP seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle 27 Ekim’de görülen son zirve bile aylık ortalamanın altında kaldı. Başka bir ifadeyle, son sıçrama mutlak büyüklük açısından değil, çok düşük bir başlangıç seviyesinden gelmesi nedeniyle öne çıktı.

XRP Ledger’daki ödeme hacmi üç gün boyunca hızla artsa da 30 günlük ortalamanın altında kaldı ve 28 Ekim’de sert biçimde geri çekildi.

Yıllık görünüm daha sınırlı bir hareket işaret ediyor

Son 12 aylık grafik, XRP Ledger’da benzer kısa süreli sıçramaların daha önce de görüldüğünü gösteriyor. Bazı günlerde günlük ödeme hacmi 2,5 milyar XRP’ye kadar çıktı. Tarihi zirve ise 7 milyar XRP seviyesinde yer alıyor. Bu karşılaştırma, son günlerdeki yükselişin yıllık ölçekte görece sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

XRP Ledger, Ripple ekosisteminde kullanılan açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ üzerinde ödeme transferleri, token işlemleri ve çeşitli zincir üstü hareketler izlenebiliyor. Son veriler, işlem tarafındaki canlanmanın fiyat tarafında aynı ölçüde karşılık bulmadığını gösterdi.

Fiyat hareketi zincir üstü verileri doğrulamadı

XRP günlük grafikte 1,33 dolar civarında işlem görüyor. Eylül ayının son bölümünde yaklaşık 1,65 dolara kadar çıkan fiyat, ekim ortasında 1,30 doların altına indi ve ardından sınırlı bir toparlanma sergiledi. Buna rağmen fiyat halen birden fazla hareketli ortalamanın altında bulunuyor. 1,33 dolar seviyesi ilk engel olarak öne çıkarken, 1,36 ile 1,38 dolar aralığı daha güçlü bir satış bölgesi görünümü veriyor.

İşlem hacmi de bu görünümü destekliyor. Ekim başındaki satış dalgasından bu yana hacim kademeli biçimde geriledi. Son mum formasyonları ise alım iştahının zayıf kaldığına işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI yaklaşık 48 seviyesinde bulunuyor; bu da piyasada belirgin bir güçlenme ya da sert bir panik havası olmadığını gösteriyor.

Fiyat yatay kaldı, zincir üstü göstergeler kısa süreli sıçradı ve ardından her iki cephede de hareketin soğuduğu görüldü.

İzlenen fiyat seviyeleri

Ekim ayında alıcıların iki kez devreye girdiği 1,25 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir dayanak noktası olarak izleniyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 1,10 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yukarı yönlü görünümün güçlenebilmesi için ise 1,38 doların güçlü hacim eşliğinde aşılması gerekiyor.

Mevcut veriler, XRP Ledger’daki %2.633’lük artışın tek başına kalıcı bir yön değişimine işaret etmediğini ortaya koyuyor. Zincir üstü hareketlilik ile fiyat performansı arasında net bir uyum oluşmadı ve kısa süreli sıçrama kalıcı bir eğilime dönüşmedi.