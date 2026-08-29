PEPE’de 0.00000300 desteği korunursa yükseliş senaryosu güçlenebilir

PEPE, son dönemde 0.0000036 ile 0.0000038 dolar aralığında işlem görürken, 0.00000365 ile 0.00000300 dolar bandı mevcut teknik yapının ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Analistler, fiyatın uzun vadeli görünümünde belirleyici seviyenin ise aşağı yönlü trend çizgisi olduğunu vurguluyor.

Teknik görünümde kritik eşik

TradingView katkı sağlayıcılarından CryptoNuclear, PEPE/USDT grafiğinde aşağı eğimli trend çizgisinin ana direnç olarak çalıştığını belirtiyor. Bu çizginin aşılması halinde daha uzun vadeli yapıda değişim ihtimali güç kazanabilir. Buna karşılık bu seviyeden gelebilecek yeni bir reddin düşüş eğilimini koruması beklenebilir.

CryptoNuclear, mevcut bölgeyi kritik bir karar alanı olarak değerlendiriyor; teknik anlamda güçlü bir toparlanmadan söz edilebilmesi için PEPE’nin önce aşağı yönlü trend çizgisinin üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Dört günlük grafikte fiyatın hem bu trend çizgisine hem de yatay destek bloğuna yaklaşması, piyasayı hassas bir noktaya taşıyor. 0.00000365 ile 0.00000300 dolar arasındaki alan korunabildiği sürece daha geniş düzeltme içinde taban oluşturma ihtimali masada kalıyor.

Aynı bölgede bazı Fibonacci geri çekilme seviyeleri de bulunuyor. 50 düzeyi 0.000003475 dolar civarında yer alırken, 61.8 seviyesi 0.000003257 dolar, 78.6 seviyesi ise 0.000002946 dolar yakınında izleniyor. Bu değerler, düşüşün yeterli alım ilgisiyle karşılaşıp karşılaşmadığını ölçmek için ek referans sunuyor.

Teknik seviye Değer Ana destek bölgesi 0.00000365 ile 0.00000300 dolar 50 Fibonacci 0.000003475 dolar 61.8 Fibonacci 0.000003257 dolar 78.6 Fibonacci 0.000002946 dolar

Yükseliş ve düşüş senaryoları

Olumlu senaryoda PEPE’nin önce destek bloğunu savunması, ardından da aşağı yönlü trend çizgisinin üzerine güçlü bir kapanış yapması gerekiyor. Böyle bir durumda ilk önemli direnç 0.00000580 dolar seviyesinde bulunuyor. Sonraki dirençler ise 0.00000725 ve 0.00000915 dolar civarında sıralanıyor.

Analize göre trend çizgisinin üzerinde güçlü bir mum kapanışı, düşüş yapısının zayıflamaya başladığına dair ilk net teknik işaret olabilir.

Bununla birlikte günlük göstergeler henüz tek yönlü bir iyimserlik üretmiyor. Osilatörler genel olarak nötr görünürken, orta vadeli hareketli ortalamalar daha dengeli bir tablo çiziyor. Kısa vadede 10 periyotluk ortalamaların 0.0000037 ile 0.0000038 dolar çevresinde yer alması, mevcut fiyatın bu eşiklerin altında kalması halinde sınırlı satış baskısına işaret ediyor.

İzlenen ana seviyeler

Aşağı yönlü risk tarafında 0.00000300 dolar seviyesi kritik önem taşıyor. CryptoNuclear, bu desteğin altında net bir mum kapanışını düşüş senaryosunun teyidi olarak değerlendiriyor. Böyle bir kırılma halinde 0.000002946 doların ardından 0.00000250 ve 0.00000200 dolar bölgeleri yeni referans alanları haline gelebilir.

Bollinger Bantları da oynaklığın yüksek seyrettiğini gösteriyor. Üst bant 0.0000045 dolar, orta bant 0.0000033 dolar, alt bant ise 0.0000021 dolar civarında bulunuyor. Fiyatın halen bantların içinde kalması, göstergenin tek başına aşırı bir bölgeye işaret etmediğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle PEPE’de kısa vadeli yönün belirlenmesi için yatırımcılar, yalnızca gün içi hareketlere değil, hacim verilerine ve günlük ya da dört günlük kapanışlara da odaklanıyor. Mevcut tablo, güçlü bir kırılmadan çok, kritik destek ile direnç arasında süren sıkışmaya işaret ediyor.