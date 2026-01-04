PEPE

Ali Martinez’in 4 Ocak PEPE Coin Hedefi Şaşırttı

Özet

  • Martinez yakında PEPE Coin yükselişinin sona ereceğini düşünüyor hedefi 0,0000015 dolar.
  • Son 3 ayda birçok fake yükseliş gördüğümüzden yatırımcıların temkinli olması gerekiyor.
  • ETH için 3.400 doların kazanılması yükseliş için önemli bir sinyal olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) 91 bin doların üzerinde oyalanıyor ve altcoinler uzun sürenin ardından tekrar yeşile döndü. PEPE Coin ve diğer meme coinler yükselişe öncülük ediyor. Fakat Ali Martinez son yükselişin PEPE özelinde iyi sonuçlar doğurmayacağına inanıyor. Darkfost da genel bir uyarı yayınladı.

İçindekiler
1 PEPE Coin Fiyat Tahmini
2 Kripto Para Yükselişine Dikkat

PEPE Coin Fiyat Tahmini

Hiçbir analistin elinde geleceği gösteren sihirli küresi yok ve kimse kesin olarak fiyatın gideceği yönü kestiremez. Ancak farklı analistlerin teknik ve temel analize dayanan değerlendirmelerini incelemek farklı bakış açılarından piyasalara bakmayı sağlıyor. O yüzden analist yorumlarını değerlerin ancak birebir onların stratejilerini kopyalamayın.

PEPE Coin’i gelecek olursak birçok altcoinde yükseliş beklentisi olan Martinez burada hızlı toparlanmanın ardından direnç testiyle düşüşün başlamasını bekliyor.

“PEPE keskin bir toparlanma yaşadı!

Ancak bu, 0,0000015 dolara doğru hareket etmeden önce yaşanan düşüşün basit bir tekrarı olabilir.”

MarketsHokage takma isimli analist BTC fiyatında yaşanacak olası düşüşün altcoinlerin yakında yine vurabileceğinden bahsetti. Peki ne kadar zaman alım zamanı gelecek? MarketsHokage’e göre ETH 3.400 dolar üzerinde kapanışlara başladığında kripto paralarda bir şeylerin değiştiğini göreceğiz.

Kripto Para Yükselişine Dikkat

BTC ve altcoinlerdeki toparlanma yatırımcıları heyecanlandırıyor. Özellikle son 3 ayda satış yapan yatırımcılar yükselişin devamı halinde kaçırma korkusuna kapılabilir. Haftalardır molasız negatiflik sürdüğü için unutsanız da son 3 ayda birçok kez böylesi kısa ara yükselişler gördük. Her seferinde yükselişler açığa satış fırsatı olarak değerlendirildi ve hayal kırıklığına neden oldu.

Sahte yükseliş beklentisi nedeniyle kripto para piyasaları bu sefer gerçekten dipten dönüyor olabilir. Kripto paraların sürprizlerle dolu doğası buna uygun. Ancak risk almak yerine yükselişin önemli bölümünü kaçırmak pahasına 98 bin veya 110 bin dolar üzerindeki BTC fiyatını girdikten sonra oyuna girmek mantıklı olabilir. Fakat o günler geldiğinde de Roman Trading gibi analistlerin aylardır paylaştığı senaryo akıllara gelecek. Onlar BTC 80 bin dolara düştükten sonra 104 bin dolara yükselmesini ve ardından 56 bin dolara gerilemesini bekliyor.

Darkfost ise trend değişimi için umutlansa da temkinli olmayı tavsiye etti.

“Pazar iyileşmeye başladı, buna inanmayın. Kesin sonuçlara varmadan önce birçok verinin daha fazla geliştirilmesi gerekiyor, ancak bazı trend değişiklikleri nihayet ortaya çıkmaya başladı.

Çok dikkatli olunması gereken an geldi.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Zach Pandl CNBC’de Haziran Ayına Kadar Süre Verdi “Kripto Paralarda Olacaklar”

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu

Vanguard, Coinbase Premium ve Kripto Paralarda Yükselişin Devamlılığı

PEPE Coin Balina Alımlarıyla Yeniden Sahnede: Yükseliş İçin 0,0000075 Dolar Direnci Aşılmalı

BNB Coin İlk Hedefe Ulaştı, Peki BNB Kaç Dolar Olur?

Pandemideki Gibi Para Pompalanacak, Kripto Para Yükselişi Bu Yüzden

Ünlü Analistler Kripto Para Yükselişini Nasıl Değerlendiriyor? 3 Ekim 2025

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Chainlink Balinaları, Binance Hareketliliği ve LINK Coin Fiyat Alarmı
Bir Sonraki Yazı 2026 Kripto İçin “Zor Yılı” mı olacak?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2026 Kripto İçin “Zor Yılı” mı olacak?
Kripto Para
Chainlink Balinaları, Binance Hareketliliği ve LINK Coin Fiyat Alarmı
CHAINLINK (LINK)

Lost your password?