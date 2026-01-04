Ali Martinez’in 4 Ocak PEPE Coin Hedefi Şaşırttı

Bitcoin (BTC) 91 bin doların üzerinde oyalanıyor ve altcoinler uzun sürenin ardından tekrar yeşile döndü. PEPE Coin ve diğer meme coinler yükselişe öncülük ediyor. Fakat Ali Martinez son yükselişin PEPE özelinde iyi sonuçlar doğurmayacağına inanıyor. Darkfost da genel bir uyarı yayınladı.

PEPE Coin Fiyat Tahmini

Hiçbir analistin elinde geleceği gösteren sihirli küresi yok ve kimse kesin olarak fiyatın gideceği yönü kestiremez. Ancak farklı analistlerin teknik ve temel analize dayanan değerlendirmelerini incelemek farklı bakış açılarından piyasalara bakmayı sağlıyor. O yüzden analist yorumlarını değerlerin ancak birebir onların stratejilerini kopyalamayın.

PEPE Coin’i gelecek olursak birçok altcoinde yükseliş beklentisi olan Martinez burada hızlı toparlanmanın ardından direnç testiyle düşüşün başlamasını bekliyor.

“PEPE keskin bir toparlanma yaşadı! Ancak bu, 0,0000015 dolara doğru hareket etmeden önce yaşanan düşüşün basit bir tekrarı olabilir.”

MarketsHokage takma isimli analist BTC fiyatında yaşanacak olası düşüşün altcoinlerin yakında yine vurabileceğinden bahsetti. Peki ne kadar zaman alım zamanı gelecek? MarketsHokage’e göre ETH 3.400 dolar üzerinde kapanışlara başladığında kripto paralarda bir şeylerin değiştiğini göreceğiz.

Kripto Para Yükselişine Dikkat

BTC ve altcoinlerdeki toparlanma yatırımcıları heyecanlandırıyor. Özellikle son 3 ayda satış yapan yatırımcılar yükselişin devamı halinde kaçırma korkusuna kapılabilir. Haftalardır molasız negatiflik sürdüğü için unutsanız da son 3 ayda birçok kez böylesi kısa ara yükselişler gördük. Her seferinde yükselişler açığa satış fırsatı olarak değerlendirildi ve hayal kırıklığına neden oldu.

Sahte yükseliş beklentisi nedeniyle kripto para piyasaları bu sefer gerçekten dipten dönüyor olabilir. Kripto paraların sürprizlerle dolu doğası buna uygun. Ancak risk almak yerine yükselişin önemli bölümünü kaçırmak pahasına 98 bin veya 110 bin dolar üzerindeki BTC fiyatını girdikten sonra oyuna girmek mantıklı olabilir. Fakat o günler geldiğinde de Roman Trading gibi analistlerin aylardır paylaştığı senaryo akıllara gelecek. Onlar BTC 80 bin dolara düştükten sonra 104 bin dolara yükselmesini ve ardından 56 bin dolara gerilemesini bekliyor.

Darkfost ise trend değişimi için umutlansa da temkinli olmayı tavsiye etti.

“Pazar iyileşmeye başladı, buna inanmayın. Kesin sonuçlara varmadan önce birçok verinin daha fazla geliştirilmesi gerekiyor, ancak bazı trend değişiklikleri nihayet ortaya çıkmaya başladı. Çok dikkatli olunması gereken an geldi.”