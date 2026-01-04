Kripto Para

2026 Kripto İçin “Zor Yılı” mı olacak?

Özet

  • 10x Research ayı piyasalarının başladığını duyurmuştu ve BTC yüzde 20 düştü. Ancak 2026 sanıldığı gibi çöküş yılı olmayabilir.
  • Dört yıllık döngü anlatısı 2022 yılının tekrarını bu yıl yaşamamız gerektiğini söylüyor ancak düşüş bekleyenleri bile hayal kırıklığına uğratan bir sıkışmışlık var.
  • Faiz indirim hızı, Yüksek Mahkeme kararı, kripto rezerv şirketlerinin MNAV çöküşünün büyük satışları getirip getirmemesi gibi birçok faktör 2026'ya yön verecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Tarihsel verileri 2025 için yükseliş dönemine işaret ediyordu ve 2021’e hiç benzemese de BTC geçen yıl ATH seviyesini yukarı taşıdı. Altcoinlerin çoğu için ayı piyasalarını andıran dönem kripto dışındaki faktörlerin piyasaları boğmasıyla yorucuydu. Şimdi tarihsel veriler 2026’nın 2022 tekrarı olması gerektiğini söylüyor. Peki böyle mi olacak?

İçindekiler
1 2026 Kripto Para Kışı
2 Kripto Para Yükselişi

2026 Kripto Para Kışı

10x Research kripto para yatırımcıları arasında yaygın görüş olan çöküş yılı hikayesini ele aldı. BTC için kilit bölge 101.586 dolarda ve bunun geri alındığı ortamda yükseliş devam etmeli. Ayı piyasaları aşağıdaki grafikte işaret edilen seviyenin çok altında kapanışlarla yaşandı. Fiyat halen karar bölgesinin altında ancak 10x Research 2026’nın “zor yılı” olmayacağını düşünüyor.

“Ekim ayı sonunda, piyasa duyarlılığı değişmeden önce Bitcoin ayı piyasasının başladığını belirtmiştik. %20’lik bir düşüşün ardından, ayı piyasası artık genel kanı haline geldi ve hakim görüş, bu yılın döngünün “zor yılı” olduğu ve bu yılı atlatmak yerine kaçınmak gerektiği yönünde.

Ancak piyasalar, beklentiler net, açık ve yaygın olarak paylaşıldığında nadiren hareket eder. Şu anda rahatsız edici olan fiyat değil; insanların olması gerektiğine inandıkları ile piyasa yapısının perde arkasında sessizce yaptığı arasında giderek artan uçurumdur.”

Kripto paraların değişen yapısı artık erken sinyallerin anlamsız hale gelmesine neden oldu. 2025 ikinci çeyreğinde birçok on-chain metriği izleyerek ayı piyasalarının başladığını söyleyen Ki Young Ju sonrasında yanıldığını kabul etmişti.

Kripto Para Yükselişi

Cuma günkü ETF girişleri kenarda yükseliş için hazır bekleyen yatırımcıların halen olduğunu söylüyor. Altın ve gümüş gibi değerli metaller geçen sene eşsiz ralliler yapsa da likiditenin Fed faiz indirim ortamında kriptoya geri geleceği döneme girmiş olabiliriz. Bitcoin fiyatı ayı piyasası anlatısının aksine 80 bin doların üzerinde ve 56 bin dolara düşüş bekleyenler de en az yükseliş bekleyenler kadar hayal kırıklığına uğramış durumda.

Fed’in faiz indirim hızı, gümrük tarifesi savaşlarının Yüksek Mahkeme kararıyla yeni bir FUD doğurup doğurmayacağı, kripto para rezerv şirketlerinin MNAV çöküşlerinin devasa satışlar getirip getirmeyeceği gibi birçok önemli gelişmenin 2026 yılını şekillendirdiğini göreceğiz. Bu yüzden yönden emin olmak zor. Hem düşüş hem de yükseliş bekleyenler için.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

5-11 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

4 Ocak 2026 Kripto Para Piyasaları Son Durum

Zach Pandl CNBC’de Haziran Ayına Kadar Süre Verdi “Kripto Paralarda Olacaklar”

Bitcoin Yılın İlk Sürprizini Yapmak Üzere, Hafta sonu Altcoinlere Dikkat

Sharpe oranı Kripto Paralarda zamanı geldi diyor

Henrik: 2026 Yılında Kripto Paralar Çökecek ve 3 Büyük Detay Var

2025 Yılının Yıldızı Olan Altcoinler ve 2026 Tahminleri

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Ali Martinez’in 4 Ocak PEPE Coin Hedefi Şaşırttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ali Martinez’in 4 Ocak PEPE Coin Hedefi Şaşırttı
PEPE
Chainlink Balinaları, Binance Hareketliliği ve LINK Coin Fiyat Alarmı
CHAINLINK (LINK)

Lost your password?