2026 Kripto İçin “Zor Yılı” mı olacak?

Tarihsel verileri 2025 için yükseliş dönemine işaret ediyordu ve 2021’e hiç benzemese de BTC geçen yıl ATH seviyesini yukarı taşıdı. Altcoinlerin çoğu için ayı piyasalarını andıran dönem kripto dışındaki faktörlerin piyasaları boğmasıyla yorucuydu. Şimdi tarihsel veriler 2026’nın 2022 tekrarı olması gerektiğini söylüyor. Peki böyle mi olacak?

2026 Kripto Para Kışı

10x Research kripto para yatırımcıları arasında yaygın görüş olan çöküş yılı hikayesini ele aldı. BTC için kilit bölge 101.586 dolarda ve bunun geri alındığı ortamda yükseliş devam etmeli. Ayı piyasaları aşağıdaki grafikte işaret edilen seviyenin çok altında kapanışlarla yaşandı. Fiyat halen karar bölgesinin altında ancak 10x Research 2026’nın “zor yılı” olmayacağını düşünüyor.

“Ekim ayı sonunda, piyasa duyarlılığı değişmeden önce Bitcoin ayı piyasasının başladığını belirtmiştik. %20’lik bir düşüşün ardından, ayı piyasası artık genel kanı haline geldi ve hakim görüş, bu yılın döngünün “zor yılı” olduğu ve bu yılı atlatmak yerine kaçınmak gerektiği yönünde. Ancak piyasalar, beklentiler net, açık ve yaygın olarak paylaşıldığında nadiren hareket eder. Şu anda rahatsız edici olan fiyat değil; insanların olması gerektiğine inandıkları ile piyasa yapısının perde arkasında sessizce yaptığı arasında giderek artan uçurumdur.”

Kripto paraların değişen yapısı artık erken sinyallerin anlamsız hale gelmesine neden oldu. 2025 ikinci çeyreğinde birçok on-chain metriği izleyerek ayı piyasalarının başladığını söyleyen Ki Young Ju sonrasında yanıldığını kabul etmişti.

Kripto Para Yükselişi

Cuma günkü ETF girişleri kenarda yükseliş için hazır bekleyen yatırımcıların halen olduğunu söylüyor. Altın ve gümüş gibi değerli metaller geçen sene eşsiz ralliler yapsa da likiditenin Fed faiz indirim ortamında kriptoya geri geleceği döneme girmiş olabiliriz. Bitcoin fiyatı ayı piyasası anlatısının aksine 80 bin doların üzerinde ve 56 bin dolara düşüş bekleyenler de en az yükseliş bekleyenler kadar hayal kırıklığına uğramış durumda.

Fed’in faiz indirim hızı, gümrük tarifesi savaşlarının Yüksek Mahkeme kararıyla yeni bir FUD doğurup doğurmayacağı, kripto para rezerv şirketlerinin MNAV çöküşlerinin devasa satışlar getirip getirmeyeceği gibi birçok önemli gelişmenin 2026 yılını şekillendirdiğini göreceğiz. Bu yüzden yönden emin olmak zor. Hem düşüş hem de yükseliş bekleyenler için.