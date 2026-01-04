ABD’nin Venezuela Operasyonu ve Kripto Paralarda Olacaklar (Analist Yorumları)

Trump ile sürprizlerle dolu hafta sonları yeni yılda hızlı başladı. 2025 yılında Trump’ın tatil günlerinde attığı adımların piyasaları nasıl salladığını hep birlikte gördük. 2026 yılının da hızlı başlamış olması yılın geri kalanında Trump’ın piyasaları sallamaya devam edeceğini gösteriyor. Fakat Venezuela özelinde kriptoda önemli bir negatiflik görmeyebiliriz.

Venezuela ve Kripto Paralar

Michael Poppe son değerlendirmesinde ABD’nin Venezuela’ya yaptığı müdahale ve bunun kripto paralara etkisine odaklandı. Poppe bu operasyonun kripto paraları etkilemeyeceğini düşünüyor. Trump uzun süredir Maduro’yu zaten tehdit ediyordu ve sıcak temas kurulan çok fazla örnek görmüştük.

“Bitcoin fiyatında yapılan saldırı nedeniyle yaygın bir düzeltme yaşanacağını düşünmüyorum. Bu, Maduro’ya yönelik planlı ve koordineli bir saldırı ve çoktan geride kaldı. Bu tek olayın piyasalarda daha fazla olumsuzluk yaratma olasılığı nispeten düşük. Önümüzdeki hafta BTC’nin 90 bin dolar üzerinde kalmasını bekliyorum.”

2025 yılında küresel gerilim kripto paralarda milyar dolarlık tasfiyelere neden oldu. 10 Ekim çöküşünde Çin ile restleşen Trump 10 milyar dolar üzerinde kaldıraçlı pozisyonun silinmesini sağladı. Haziran 2025’te Bitcoin, Tahran’daki patlamaların ardından sadece 90 dakika içinde %2,8 düşüşle 106.042 dolardan 103.053 dolara geriledi.

En az 3 kez AB 4 kez de Çin nedeniyle gümrük vergileri etrafında dönen tartışmalar sebebiyle kripto paralarda sallantı görmüştük. Tüm bu dış etkenlerden kaynaklı düşüşleri yıla eşit dağıtsaydık 2-3 haftada bir büyük negatif gelişmeler ve onların telafilerini görürdük.

Kripto Paralar Düşmeyecek

Diğer bir kripto para analisti Tyler Hill de Poppe ile aynı görüşte. Piyasaların durumun daha kötüye gitmesini beklediği ortamlarda baş aşağı düştüğünü söyleyen analist Venezuela olayında bunun olmadığını düşünüyor.

“Genellikle piyasa, durumun daha da kötüye gideceğini beklediğimizde gerçekten çöküyor, ancak bu durumda öyle görünmüyor.”

Shagun Makin de durumdan memnun olan üçüncü analist. Bitcoin’in 90 bin dolar üzerinde kalmasına dikkat çeken analist bunu güç sinyali olarak yorumluyor.

BTC yazı hazırlandığı sırada 91 bin doların üzerinde ve SHIB, DOGE gibi altcoinler güne yüzde 5’ten fazla kazançla devam ediyor.