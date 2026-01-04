Chainlink Balinaları, Binance Hareketliliği ve LINK Coin Fiyat Alarmı

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden olsa da Chainlink (LINK) 2025 boyunca yaptığı anlaşmalarla LINK Coin fiyatını istenen seviyelere taşıyamadı. Swift ve Mastercard dahil birçok büyük ortakla anlaşma imzalayan Chainlink alanında adeta tekelleşmiş durumda. Buna rağmen LINK Coin 14 doların altında oyalanmaya devam ediyor. Fakat balinalar hareketlendi.

Chainlink (LINK) Balinaları

CryptoQuant analisti Darkfost birkaç saat önceki piyasa değerlendirmesinde LINK Coin cephesindeki hareketliliğe dikkat çekti. Fiyat isteneni vermese de balinalar hareketleniyor. Son birkaç günce Binance borsasındaki LINK Coin balinalarının harekete geçmesiyle çıkışlar keskin biçimde arttı.

Darkfost Binance borsasından günlük ortalama 1500 LINK Coin çıkışı olurken bunun 4500’lere dayandığını söylüyor.

“Bu dinamik, token yaklaşık %50’lik ciddi bir düzeltmenin ardından 12 ila 13 dolarlık fiyat aralığında işlem görürken şekillenmeye başladı. Sonuç olarak, ilk 10 çıkış ortalaması da yükselmeye başladı. Tarihsel olarak, bu tür davranışlar genellikle güçlü düzeltme aşamalarının ardından gözlemlenir. Fiyatlar büyük ölçüde düşüş yaşadıktan sonra, balina faaliyetleri yoğunlaşır ve balinalar daha cazip maliyetlerle pozisyonlarını artırma fırsatı bulur. Bu birikim devam ederse, LINK tokeni kesin olarak dip seviyesini belirleyebilir ve yükseliş eğilimini sürdürebilir.”

Düşüş şimdilik durdu ve balina çıkışlarının artması borsa varlıklarının soğuk cüzdanlara hareketlilik olarak yorumlanıyor. Eğer genel piyasa hissiyatı güçlü kalırsa balinaların da desteğiyle LINK Coin 20 doların üzerine geri dönebilir.

LINK Coin ETF ve Fiyat

13,31 dolardan alıcı bulan LINK Coin meme coinlerde yoğunlaşan yükselişten henüz tam olarak yararlanamadı. Meme coinler ortalama %6 artarken DePIN %4 kazanç elde etti. AI ve NFT tokenleri de LINK Coin’den ortalamada daha fazla yükseldi.

Cuma günkü ETF verilerinin önemli olacağından bahsetmiştik. Kripto paralarda genelinde yaşanan Ocak yükselişi ETF kanalındaki yatırımcıları heyecanlandırmamış görünüyor sadece 822 bin dolarlık giriş oldu (SoSoValue verilerine göre). 22 Aralık’tan bugüne en büyük giriş olsa da LINK Coin spot fiyatı henüz harekete geçmediğinden ETF kanalındaki yatırımcılar da burada fırsat görmediği için sermaye ayırmıyor. Uzun vadede Chainlink’e kurumsal yatırımın tek regüle kanalı LINK Coin ETF’i olacağından yükseliş sarmalına neden olacak girişler görmemiz olası. Ancak henüz o günlere gelmedik.