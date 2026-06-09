LINK’de 535 bin cüzdan eşiği aşıldı! Fiyat neden kritik bölgede kalmayı sürdürüyor?

Chainlink’in yerel tokenı LINK, salı günü 8 dolar civarında işlem görürken, cumartesi günü görülen 6,99 dolarlık iki yıllık dip seviyenin ardından sınırlı toparlanmasını korudu. Fiyattaki bu hareket, zincir üstü veriler ile kurumsal taraftan gelen girişlerin tokena yönelik ilginin arttığına işaret etmesiyle aynı döneme denk geldi.

Cüzdan sayısında dikkat çeken artış

Santiment verilerine göre en az 1 LINK tutan ağ adreslerinin sayısı pazartesi günü 535.650’ye yükseldi. Bu seviye, Aralık 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek cüzdan sayısı oldu. Veriler, LINK fiyatı döngü zirvelerinin belirgin biçimde altında kalmasına rağmen ağ katılımının genişlediğini gösterdi.

Mini sözlük: Santiment, kripto varlıklara ilişkin zincir üstü veri ve piyasa göstergeleri sunan bir analiz platformudur. Zincir üstü veri, blokzincir üzerinde gerçekleşen işlemlerden ve cüzdan hareketlerinden doğrudan elde edilen ölçümlere verilen addır.

SantimentData, X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu büyümenin LINK fiyatı döngü zirvelerinin oldukça altında kalırken gerçekleşmesinin özellikle önemli olduğunu belirtti. Platforma göre cüzdan sayısındaki kalıcı artışlar, tarihsel olarak kademeli benimsenme ve birikim işareti olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu adresler büyük yatırımcı ölçeğinde olmasa da, daha küçük bakiyeli cüzdanların çoğalması, ağdaki hareketliliğin yalnızca kısa vadeli alım satımla sınırlı kalmadığını düşündürüyor.

Kurumsal girişler pozitif kaldı

LINK’i izleyen borsa yatırım fonları pazartesi günü 1,81 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece toplam net varlık büyüklüğü 101,21 milyon dolara ulaştı. Bu yatırım araçlarında 2 Aralık’taki başlangıçtan bu yana herhangi bir çıkış görülmedi.

Kurumsal taraftaki bu istikrarlı girişler ile bireysel cüzdan sayısındaki artışın aynı anda devam etmesi, mevcut fiyat seviyeleri için iki ayrı talep katmanı oluştuğuna işaret ediyor.

Vadeli işlemlerde görünüm karışık

LINK vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü son 24 saatte yüzde 4’ün üzerine çıkarak 373,06 milyon dolara yükseldi. Fonlama oranı da eksi yüzde 0,0023’ten artı yüzde 0,0024’e döndü. Bu değişim, türev piyasada sınırlı da olsa daha olumlu bir konumlanmaya işaret etti.

Buna karşın aynı dönemde toplam 269.290 dolarlık tasfiyenin 195.880 dolarlık kısmını uzun pozisyonlar oluşturdu. Bu tablo, yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcıların fiyat 8 doların altında sıkışık kaldığı sürece baskıyla karşılaşabildiğini gösteriyor.

Kaldıraçlı işlemlerde 8,00 ile 8,10 dolar arasında yoğun bir pozisyon kümesi bulunuyor. Bu bölgenin yukarı yönlü aşılması halinde kısa pozisyon tasfiyeleri devreye girebilir ve fiyat hareketi hız kazanabilir.

Teknik seviyelerde hangi noktalar öne çıkıyor?

Teknik göstergelerde 50 günlük üssel hareketli ortalama 9,04 dolarda, 100 günlük ortalama 9,48 dolarda ve 200 günlük ortalama yaklaşık 10,70 dolarda yer alıyor. Bu seviyelerin tamamı mevcut fiyatın üzerinde bulunuyor. Göreceli güç endeksi 35 seviyesinde ve aşırı satım bölgesinden toparlanma sinyali veriyor. Buna karşılık MACD göstergesi negatif görünümünü koruyor.

İlk direnç seviyesi 8,13 dolarda, ikinci direnç ise 8,31 dolarda izleniyor. Günlük kapanışın bu eşiklerin üzerine yerleşmesi durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalama bir sonraki yukarı yönlü hedef olarak öne çıkabilir.