LINK balina adresleri yedi haftada %8,2 artarken kritik direnç 9,92 dolarda

Chainlink’in yerel tokenı LINK, büyük yatırımcıların yoğunlaşan ilgisiyle gündemde. Santiment’in zincir üstü verilerine göre, en az 100.000 LINK tutan cüzdanların sayısı 805’e yükseldi. Bu seviye, yedi hafta öncesine göre %8,2’lik bir artışa işaret ediyor. Her bir cüzdan yaklaşık 958.000 dolar veya üstünde tutara sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Balina talebi artarken fiyat yatay seyrediyor

Yüklü alımlar yapılmasına karşın, LINK fiyatı yatay hareket yapmayı sürdürüyor. Mayıs başında 11 dolar seviyelerine kısa süreli yükselen token, ardından gelen satışlarla düzeltmeye girdi. Şu anda 9,56 dolar civarında fiyatlanan LINK, yükselen dipler oluşturarak genel olarak pozitif görünümünü koruyor, ancak önemli bir dirençle karşı karşıya.

Santiment verileriyle ortaya çıkan bu yoğun balina birikimi, fiyatlarda belirgin bir sıçramadan ziyade, uzun vadeli yatırımcı ilgisinin sistematik olarak devam ettiğini gösteriyor.

Önümüzdeki ilk ana direnç, 100 günlük basit hareketli ortalama olan 9,92 dolar seviyesinde bulunuyor. Teknolojik engel olarak da görülen bu bariyer aşıldığı takdirde, 10,20 dolara kadar yeni bir hareket alanı açılabileceği konuşuluyor.

Kurumların ilgisi yükseliyor

Zincir üzerindeki hareketlerin yanı sıra, kurumsal tarafta da Chainlink ağına artan bir entegrasyon söz konusu. 25 Mayıs’ta Chainlink’in oracle altyapısı, Amazon Web Services Marketplace’te yer alarak geliştiricilere doğrudan erişim sunmaya başladı. Artık şirketler, veri akışlarını ve rezerv kanıtı hizmetlerini AWS üzerinden hızlıca kullanabiliyor.

Mini sözlük: Oracle (Chainlink ekosisteminde oracle), blockchain ağı dışındaki gerçek dünyadan zincire veri aktaran bağımsız bir yazılımdır; akıllı kontratların güncel fiyat, hava durumu, finansal sonuçlar gibi verilere güvenli şekilde erişmesini sağlar.

Aynı zamanda Chainlink’in çapraz-zincir entegrasyon protokolü de Neo X ve Creditcoin üzerinde devreye alındı. Bunlara ek olarak, yatırım devi Fidelity International zincir üstü net değer takibi için Chainlink’i sistemlerine entegre etti. ABD’nin büyük finans kurumu DTCC ise teminat işlemlerinde Chainlink’in teknolojisini denemeye başladı. Tüm bu adımlar, yalnızca konsept değil fiili uygulama niteliği taşıyor.

Teknik seviyeler ve piyasa görünümü

Analist HazironMacro, LINK fiyatındaki temel değer ile piyasa fiyatı arasındaki dengesizliğin zirveye çıktığını belirtiyor. Analiste göre, 9,40–9,50 dolar aralığı, “aylık kontrol noktası” olarak öne çıkıyor ve kurumsal alıcıların aktif şekilde burada pozisyon oluşturduğu gözleniyor. Konsolidasyonun kasıtlı olarak sürdüğü ve spekülatif pozisyonlardan arındırmaya hizmet ettiği dile getiriliyor.

Cüzdan Büyüklüğü Cüzdan Sayısı Yedi Haftada Değişim Toplam Değer (Dolar) En az 100.000 LINK 805 %8,2 artış Her biri ≥ 958.000

Teknik göstergelere bakıldığında, destek hattı 9,40–9,50 dolar bölgesinde yoğunlaşıyor. Bu koridorun korunması halinde, LINK’in yukarı yönlü yeni bir hareket başlatma ihtimali güçlenebilir. Aksi durumda, 8,90–9,10 dolar destek bölgesi takip edilecek.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 51 seviyesine gerileyerek tarafsız sinyal veriyor; bu da mayıstaki kısa süreli momentumun azaldığına işaret ediyor. Alıcılar, fiyatın 9,92 dolar hareketli ortalama bölgesini aşmasını bekliyor. Eğer bu eşik geçilirse, sıradaki önemli hedef 10,80–11 dolar bandı olacak.

Fon girişleri ve token talebi

2025 sonunda borsalarda başlatılan spot LINK yatırım fonlarına 111 milyon doların üzerinde sermaye girişi olduğu bildirildi. Bu kurumsal talepler, piyasadaki düzenli token dağıtımlarının yarattığı satış baskısını dengeleme konusunda önemli bir rol oynadı. 2026 başında ise toplamda 19 milyon LINK token piyasaya sürüldü ve bu miktarın karşılığı yaklaşık 165 milyon dolar oldu.