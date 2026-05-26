Kripto piyasasında iki büyük şok sonrası altcoin dönüşü öne çıkıyor

  • ⚡ İki büyük piyasa şoku sonrası altcoinlere likidite akışı öne çıktı.
  • 🚀 HYPE, ZEC ve NEAR döngü liderleri arasında dikkat çekiyor.
  • 📈 Küresel risk iştahı ve yatay seyreden makro göstergeler altcoin sezonunu hızlandırabilir.
  • 🔎 En önemli durum: Yeni sermaye önce öne çıkan coin’lere, ardından geniş ekosisteme yayılıyor, bu da $NEAR gibi projeleri öne çıkarıyor.
Kripto para piyasasında son dönemde arka arkaya yaşanan iki büyük dalgalanma, piyasada bazı önemli yapısal değişimlerin fitilini ateşledi. On-chain veri analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, kripto piyasası döngülerindeki klasik “şok” yapısı bu döngüde de kendini hissettiriyor.

Piyasa Döngülerinde Tekrarlayan Şoklar

CryptoQuant tarafından yayımlanan analizde, piyasa döngülerinin genellikle üç temel şok evresinden geçtiği dile getirildi. Buna göre, ilk sarsıntı döngünün başında gelirken, ikinci dalga piyasanın ortalarında yıkıcı bir etki yaratıyor. Son ve en sert şok ise genellikle dibi oluşturuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CryptoQuant analisti Crypto Dan, mevcut döngünün önceki döngülerle benzer bir patika izlediğini belirtti. Analist, yaşanan iki şokun ardından hala aşağı yönlü baskının korunabileceğini, sürecin tamamlanması için son bir dalga ihtimalinin halen masada olduğunu vurguladı.

Kripto piyasası döngülerindeki genel örüntü; başta bir şok, sonra ortada bir şok ve çoğunlukla en sert olanı dipte yaşanıyor. Daha önce iki büyük şoka şahit olduk, benzer bir akış şu an da gözlemleniyor.

Mini sözlük: Spot ve türev piyasalar, kripto ekosisteminde sırasıyla temel alım-satım işlemlerinin (spot) ve vadeli veya opsiyonlu pozisyonların (türev) yapıldığı pazarları tanımlar. Türevlerde fiyat dalgalanmaları risk ve likidite açısından daha hassas bir ortam yaratır.

Altcoinlere Geçiş Sinyalleri

Piyasanın dalgalı yapısı sürerken, ünlü kripto piyasası stratejisti Michaël van de Poppe, altcoinlerde yeni bir hareketlenme başladığını ifade etti. Van de Poppe, özellikle HYPE, ZEC ve NEAR gibi yüksek dalgalanma potansiyeline sahip kripto paraların mevcut döngünün ilk dikkat çeken isimleri olarak öne çıktığını belirtti.

Piyasa döngüsünün bu aşamasında ilk etapta HYPE, ZEC ve NEAR gibi coinler öne çıkıyor. Genellikle lider hareketler sonrası ekosistemin geri kalanında da sermaye miktarı artıyor; özellikle perpetüel DEX’ler, gizlilik odaklı coinler ve yapay zekâ protokolleri sıradaki ilgi alanları olabilir.

Altcoin sezonunun daha da güçlenmesinin, küresel piyasalardaki makro gelişmelere bağlı olduğu düşünülüyor. Özellikle tahvil getirilerindeki gerileme ve enerji fiyatlarında yaşanan rahatlama, yatırımcıların risk iştahını artırabilir. Analistler, Ethereum ekosistemine bağlı projelerin bu tür geçişlerde genellikle güçlü performans sergilediğini hatırlatıyor.

Likidite Rotasyonu ve Ekosistem Etkisi

Raporlarda, piyasa şoklarının ardından altcoinlere yönelik sermaye akışının aşamalı olarak gerçekleştiği vurgulandı. Sektör gözlemcileri, lider tokenlardaki güçlenmenin bir süre sonra ana ekosistemlere ve ilgi gören alt coin gruplarına da yayıldığı görüşünde birleşiyor.

Kripto VarlıkMevcut Pozitif SinyalPiyasa Segmenti
HYPEGüçlü yükselişYeni nesil altcoin
ZECLikidite akışı hızlandıGizlilik odaklı coin
NEARÖncü liste hareketiKatman-1 protokol

Kripto piyasasında döngüsel şoklar yaşandıktan sonra likiditenin, önce güçlü hareket eden coin’lerden, ardından bağlantılı ekosistemlere ve son olarak daha geniş altcoin segmentine doğru kaydığı sıkça gözlemleniyor. Uzmanlar, bu süreçte yatırımcıların temkinli yaklaşmaya devam ettiğini, ancak ortamın yeni fırsatlara da açık olduğunu vurguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
