Chris Larsen’in XRP cüzdanlarından yeni işlemler Texas seçimleri öncesinde dikkat çekti

Ripple’ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen’e ait XRP cüzdanlarında, Texas’taki Demokrat ön seçimi öncesinde yeniden hareketlilik gözlendi. Blockchain verilerini takip eden analistler, Larsen’in portföyüne bağlı bazı adreslerde son günlerde küçük çaplı XRP transferleri tespit etti.

Cüzdan Hareketleri ve Piyasaya Etkisi

XRPScan adlı izleme platformu, Chris Larsen’e atfedilen “chrislarsen (5)” ve “chrislarsen (7)” olarak adlandırılan adreslerde sembolik miktarlarda XRP aktarımı kaydetti. Ancak, bu cüzdanlara bağlı yan adreslerde görece daha büyük işlemler de gerçekleştiği görüldü. Birkaç bağlantılı adreste ise “silindi” ibaresinin yer aldığı fark edildi. Bu durum, Larsen’in piyasaya satış amaçlı mı, yoksa portföyünde yeniden yapılandırmaya mı gittiği konusunda piyasada tartışmaları beraberinde getirdi. Ancak açık blockchain verileri, yapılan işlemlerin kesin amacını ortaya koymuyor.

Chris Larsen’in XRP cüzdanlarında gözlenen küçük transferler ve adreslerdeki değişiklikler, kripto yatırımcıları arasında olası büyük transfer ihtimaline dair spekülasyonlara neden oldu. Şu an için bu işlemlerin borsalara aktarım mı, yoksa rutin portföy düzenlemesi mi olduğu netlik kazanmış değil.

Mini sözlük: XRPScan, XRP blokzincirindeki cüzdanlar ve işlemler üzerinde izleme-takip imkanı sunan halka açık analiz platformudur.

Chris Larsen’in XRP Varlığı ve Tarihi Transferler

Chris Larsen, Ripple şirketinin kurucu ortağı ve halen yönetim kurulu başkanı olarak, kripto dünyasının en büyük bireysel XRP sahiplerinden biri. XRPScan verilerine göre Larsen, sekiz farklı adreste toplam 2,58 milyar XRP bulunduruyor. Bu varlığın güncel piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Larsen’in cüzdanlarındaki hareketler, tarihsel olarak XRP fiyatında dalgalanmalara neden oldu. Ocak 2025’te altı-yedi yıl boyunca pasif kalan adreslerden 109 milyon dolarlık XRP başlıca borsalara aktarılmıştı. Temmuz 2025’te ise yeni bir transfer dalgasında, yaklaşık 50 milyon XRP (175 milyon dolar) dört farklı adrese gönderildi; bunun 140 milyon dolarlık kısmı merkezi borsalara ulaştı. Bu dönemde XRP fiyatı 3,40 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı. O tarihten bu yana Larsen’e ait adreslerde toplamda 250 milyon XRP’den fazla transfer edildiği tespit edildi.

Tarih Transfer edilen miktar (XRP) Piyasa karşılığı (USD) Hedef Ocak 2025 109 milyon 109 milyon Borsalar (Coinbase, Bitstamp, Bybit) Temmuz 2025 50 milyon 175 milyon Dört adres, 140 milyon doları borsalara

Siyasi Bağlantı ve Destekler

Chris Larsen’in son cüzdan aktiviteleri, yaklaşmakta olan Texas Demokrat ön seçimi ve ABD’deki ara dönem seçimlerinde öne çıkan siyasi etkinliklerle denk geldi. Larsen’in New York Demokratı Alex Bores için 3,5 milyon dolarlık bir bağış yaptığı ve 2028’de aday olması beklenen Gavin Newsom’un başkanlık kampanyasına da destek vereceğini açıkladığı biliniyor.

Ripple ve Coinbase gibi önde gelen kripto şirketleri de 2026’daki seçimler öncesi siyasi faaliyete yönelik önemli desteklerde bulundu. Özellikle ABD Kongresi’nde görüşülen ve XRP’nin yasal statüsünü potansiyel olarak etkileyecek Clarity Act isimli yasa, Ripple ve Larsen için önemli bir gündem haline gelmiş durumda. Larsen’in son transferlerle ilgili şimdiye kadar basına herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

XRP Fiyatı ve Teknik Görünüm

XRP, şu anda yaklaşık 1,35 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatte en düşük 1,30 doları test eden coin, en yüksek 1,36 dolara kadar çıktı. İşlem hacminde ise yüzde 5’lik bir düşüş kaydedildi.

Günlük grafiklerde XRP fiyatı, 50, 100 ve 200 günlük basit ortalamalarının altında hareket ediyor. Göreceli Güç Endeksi ise 43,28 ile nötr değer olan 50’nin altında kaldı. Açık pozisyon büyüklüğü ise 2,86 milyar doları bulurken, son bir günde yüzde 0,20 oranında artış gösterdi. CME ve Binance’de açık pozisyonlar ise sırasıyla yüzde 0,28 ve 0,66 düştü. Önemli bir gelişme olarak, CME’nin 29 Mayıs’ta 24 saat açık XRP vadeli işlem sözleşmelerini devreye alması bekleniyor.

Öte yandan CryptoQuant verileri, Larsen’in sahip olduğu XRP varlıklarındaki gerçekleşmemiş kazancın 764,2 milyon dolar düzeyinde olduğunu gösteriyor.