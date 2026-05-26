XRP, 1.35 doların altına inerek kısa vadede satıcılı sürece girdi

XRP, haftalar boyunca dar bir aralıkta dalgalandıktan sonra, piyasadaki son hareketle birlikte yönünü aşağıya çevirdi. $1.36 seviyesindeki direncin tekrar test edilmesiyle birlikte yükseliş girişimlerindeki başarısızlık dikkat çekti. XRP için $1.30 bandı, yatırımcıların konsolidasyon ile daha büyük çaplı düşüş riski arasında kritik bir seviye olarak görülüyor.

Kritik destek ve direnç seviyeleri

XRP, 1.3457 dolardan 1.3366 dolara gerileyerek, son 24 saat içinde oldukça dar ve yüzde 1,9’luk bir bantta işlem gördü. Gün içinde en net hareket, $1.3620 civarındaki kırılma denemesi sırasında geldi. İşlem hacmindeki artış, yükselişin hızla satış baskısına dönüşmesine yol açtı. XRP, $1.35 seviyesinin altına düştükten sonra, günü 1.336 dolar civarında kapatarak haftalardır süren yatay seyrin ardından satıcılı bir görünüme büründü.

Analistlerin bir kısmı bu hareketi, simetrik üçgen formasyonunda aşağı yönlü kırılmanın teyidi olarak değerlendirdi. Bu görüşe göre, mevcut yapının aşağı hareketle sonuçlanabileceği ve fiyatın $1.14 seviyelerine kadar geri çekilebileceği gündeme geliyor. Bazı analistler ise henüz net bir çöküş olmadığını, yapının hala sıkışma ve basınca işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle XRP, $1.30’luk önemli destek seviyesi üzerinde varlığını sürdürdüğü sürece bu görüş ön planda olacak.

Kurumsal ilgi ve balina hareketleri

Kurumsal yatırımcı odaklı CME Group’un, yakında 7 gün 24 saat işlem görecek XRP vadeli kontratlarını başlatmaya hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte, XRP’nin kurumsal yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünün artması bekleniyor.

Öte yandan, büyük ölçekli yatırımcılara ait transferlerde anlamlı bir azalma görüldü. Son dokuz günde XRP ağında gerçekleşen büyük sayıda işlem yüzde 57’den fazla geriledi. Bu durum, piyasadaki ana aktörlerin kısa vadede temkinli davrandığını gösteriyor.

Mini sözlük: CME Group, dünyanın en büyük türev borsalarından biridir. Şirket, kripto paralara yönelik sürekli ve 7/24 işlem yapılabilen vadeli kontratlar sunarak kurumsal likiditenin kripto piyasalarına erişimini sağlar.

Piyasa yapısı ve olası senaryolar

Teknik analize göre XRP, birçok önemli hareketli ortalamanın altında fiyatlanıyor. $1.36 seviyesindeki direnç, yukarı yönlü denemelere karşı koymaya devam ediyor. Mevcut durumda, $1.30 ile $1.31 aralığı güçlü destek, $1.35 ise kısa vadede aşılması gereken ilk direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu bantlar takip edildiği sürece, kısa vadede aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar devam edebilir.

Seviye Önemi Son Durum 1.30–1.31 dolar Destek Kritik eşik 1.35 dolar Direnç Aşılamadı 1.36 dolar Ana Direnç Güçlü satıcılar var

Farklı görüşler ve alım satım ortamı

Piyasada XRP’ye dair tek bir görüş yok. Bazı uzmanlar kısa vadeyi zorlu olarak nitelendirirken, diğerleri sıkışmanın yeni bir trendin başlangıcı olabileceği ihtimalini vurguluyor. Özellikle CME’de başlanacak sürekli vadeli kontrat işlemlerinin piyasa volatilitesine ve likiditeye etkisi merakla bekleniyor.

XRP 1.35 doların altına sarkınca kısa vadeli satıcılı momentum hızlandı, ancak 1.30’un üzerinde kalındığı sürece olası toparlanma ihtimali masada olmaya devam ediyor.