Kurumsal şirketler 4 firma ile 47,5 milyon dolarlık BTC biriktirdi, Strategy ve BitMine alımları durdurdu

Geçtiğimiz hafta dijital varlık piyasalarında kurumsal Bitcoin yatırımları açısından karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Bazı büyük şirketler alım sürecini geçici olarak askıya alırken, diğerleri portföylerine Bitcoin eklemeye devam etti. Özellikle 18-24 Mayıs tarihleri arasında Bitcoin ve diğer kripto varlıklarda alımların yavaşladığı gözlendi. Ancak piyasa verileri, kurumsal faaliyetlerde genel olarak sabit bir seyir olduğunu gösterdi.

Kurumsal Bitcoin Alımlarında Son Durum

Zincir üstü analiz kaynağı Lookonchain’in paylaştığı verilere göre, Strategy şirketi geçtiğimiz hafta Bitcoin alımlarını durdurdu. Benzer şekilde BitMine da aynı dönem için Ethereum alımlarını askıya aldı. Buna karşın bazı şirketler alımları sürdürerek kademeli birikime devam etti. Bu gelişmeler, büyük ölçekli alımların kısa süreliğine yavaşladığına işaret etti.

Öne çıkan dört halka açık şirket; Strive, The Smarter Web Company PLC, DDC Enterprise Limited ve Hyperscale Data, bir hafta içinde toplam 612 adet Bitcoin alımı yaptı. Bu alımların toplam piyasa değeri 47,5 milyon dolar oldu. 25 Mayıs itibarıyla, söz konusu dört şirketin toplam Bitcoin varlıklarının 21.525 BTC’ye, buna karşılık gelen toplam değerin ise yaklaşık 1,67 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Mini sözlük: Halka açık şirket, hisseleri bir borsada işlem gören ve yatırımcılar tarafından alınıp satılabilen şirketlere verilen genel isimdir. Bu tür firmalar bilanço ve finansal durumlarını düzenli olarak kamuya açıklamakla yükümlüdür.

Hafta boyunca toplamda 612 Bitcoin’lik bir birikim yapan halka açık dört firmanın, dijital varlık yönetiminde giderek daha etkin bir rol üstlendiği belirtildi.

Aşağıdaki tablo, dört şirketin bu hafta yaptığı toplam Bitcoin alımını ve mevcut bakiyelerini özetlemektedir.

Şirket Haftalık BTC Alımı Toplam BTC Varlığı Piyasa Değeri (USD) Strive Belirtilmedi Toplam içinde yer alıyor Toplam: 1,67 milyar $ The Smarter Web Company PLC Belirtilmedi Toplam içinde yer alıyor Toplam: 1,67 milyar $ DDC Enterprise Limited Belirtilmedi Toplam içinde yer alıyor Toplam: 1,67 milyar $ Hyperscale Data Belirtilmedi Toplam içinde yer alıyor Toplam: 1,67 milyar $ Toplam 612 BTC 21.525 BTC 1,67 milyar $

Stabilcoin Likiditesi ve İşlem Hacminde Geri Çekilme

Piyasalardaki durgunluk, stabilcoin hacimlerine de yansıdı. Haftalık bazda toplam stabilcoin piyasa değeri 687 milyon dolar azalarak düşüş gösterdi. Kriptoya yeni girişlerin zayıflamasıyla birlikte al-sat yapan yatırımcılar daha temkinli pozisyon aldı. Bu eğilim, genel olarak piyasa likiditesinde kısa vadeli bir daralmaya sebep oldu.

Öte yandan, merkeziyetsiz borsalardaki spot ve vadeli işlem hacimleri de geriledi. Birçok blokzincir ağında işlem hareketliliğinin düşük kaldığı bildirildi. Artan dalgalanma beklentisiyle yatırımcılar risk almak yerine bekle-gör stratejisine yöneldi, buna bağlı olarak kripto alım-satım platformlarındaki hareketlilik azaldı.

Kurumsal yatırımlar bazı firmalar tarafından sürdürülürken, piyasa oynaklığı yüzünden bazı şirketlerin alımlarını geçici olarak durdurduğu gözlendi. Diğer taraftan, bazı aktörler ise Bitcoin tarafında uzun vadeli potansiyel gördükleri için birikim yapmaya devam etti. Sonuç olarak karmaşık ve istikrarlı bir piyasa davranışı ortaya çıktı.

Eşitsiz Piyasa Şartlarında Bitcoin’in Yaygınlaşması

Genel olarak kurumsal yatırım davranışı, dijital varlık piyasasında toparlanma sürecine girildiğini ortaya koydu. Büyük alıcılar arasında zaman zaman duraksamalar görülse de, seçici Bitcoin birikimi sürdü. Ancak, likidite koşullarının öncekine göre hâlâ zayıf olduğu dikkat çekti.

Gelecekte ise küresel likidite koşulları, makroekonomik istikrar ve kurumsal talebin Bitcoin’deki fiyat eğilimleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Analist yorumlarına göre, şartlar düzeldiği takdirde şirketlerin seçici alımlarının devam etmesi mümkün. Bununla birlikte, kısa vadeli kurumsal hareketlerin piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam edebileceği öngörülüyor.

Kurumsal yatırımcıların haftalık fiyat hareketlerini yakından takip ettiği ve portföylerini fiyatlardaki değişimlere göre kısa vadede yeniden şekillendirdiği ifade edildi. Ayrıca, pek çok şirketin dijital varlık yönetiminde risk kontrol stratejilerini tartışmaya başladığı bildirildi.

Hafta genelinde Bitcoin varlıklarını artıran şirket sayısındaki artış, uzun vadeli dijital varlık yatırımlarının cazibesini koruduğunu gösterdi. Ancak sermaye girişleri sektörler arasında hâlâ dengesiz dağılmış durumda. Son olarak, piyasa katılımcıları; likidite ve işlem hacmi trendlerinin, kurumsal Bitcoin biriktirme kararlarını gelecekte ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.