Kayıt Banner
CHAINLINK (LINK)Ethereum (ETH)

ETH ve LINK Coin artık kırılmaya yaklaşıyor, Uzun vadeli BTC yatırımcılarından haber var

Bilmeniz Gerekenler

  • Coin Days Destroyed (CDD) soğuma evresinde yani uzun vadeli BTC yatırımcılarının satış baskısı 2025:'e göre oldukça zayıfladı.
  • Jelle: LINK Coin 1 yılın ardından yeniden toparlanıyor. Önümüzdeki haftalarda 13 doları görebiliriz.
  • ETH 2.400 doları kırabilirse 2.633 dolara ulaşacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump’ın Çin gezisi sona erdi ve tarifeler veya diğer önemli konularla alakalı büyük gelişmeler görmedik. Bu ziyaretin İran gerilimine ne gibi etkileri olacağı merak konusu. BTC fiyatı genel piyasa hissiyatının negatife kaymasıyla 80.400 dolarlık desteğin altına indi. Peki analistlerin ETH ve LINK Coin için tahminleri ne yönde?

İçindekiler
1 Uzun vadeli BTC yatırımcıları
2 ETH ve LINK Coin

Uzun vadeli BTC yatırımcıları

Bir dönem CDD alarmları son derece popülerdi. Uzun vadeli yatırımcıların yıllarca tuttuğu varlıklarını hareket ettirmesiyle satış riski tetiklendiğinden CDD genelde düşüşe sebep olurdu. Darkfost takma isimli on-chain analist bugün Coin Days Destroyed (CDD) metriğinin güncel durumunu ele aldı.

Uzun vadeli yatırımcıların (altı aydan uzun tutulan BTC’ler) satış eğilimini ölçen CDD hali hazırda soğuma eğiliminde. Aktivitenin zayıfladığına işaret eden analist bunu nispeten olumlu görüyor.

“Şu anda piyasa, bir CDD soğuma aşaması yaşıyor; bu, LTH aktivitesinin nispeten düşük bir seviyesine karşılık geliyor ve dolayısıyla bu yatırımcıların satış baskısının, 2025’in ikinci yarısında gözlemlenenden çok daha düşük olduğu anlamına geliyor.

CDD, öncelikle uzun vadeli yatırımcılar arasında daha geniş bir trend ve duygu genel görünümü sağlamak için tasarlanmış bir göstergedir. Bağımsız bir sinyal olarak yorumlanmamalı, bunun yerine orta vadeli bir analitik araç olarak görülmelidir.”

Eğer BTC fiyatı düşerken burada hızlı bir artış görürsek BTC için daha derin dibe yol açacak satış dalgasının başladığını söyleyebiliriz. Hali hazırda BTC geçtiğimiz aylara göre iyi bir noktada ve enflasyonun durumu nedeniyle uzun süreli düşüş riski yatırımcıları satışa itebilir.

ETH ve LINK Coin

Sayısız iyi habere, ortaklığa rağmen LINK Coin oldukça zayıf. Ancak Jelle bu eğilimin tersine dönmeye başladığını düşünüyor. 1 yılın en iyi şartlarının oluştuğunu savunsa da BTC yazı hazırlandığı sırada 80.400 dolar desteğini kaybettiğinden genel piyasa hissiyatı LINK için destekleyici değil.

“Durum, bir yılı aşkın süredir hiç olmadığı kadar iyi görünüyor.

Önemli destek seviyesinin altında önemli bir birikim aralığı vardı ve bu seviye şu anda geri kazanıldı. Piyasa olumlu bir seyir izlerse, önümüzdeki haftalarda fiyatın 13 dolara doğru yükseldiğini görebiliriz.”

DaanCrypto artık ETH için kırılmanın yaklaştığını söylüyor. Fiyat uzun süredir direnç seviyesinin altında ve 2.400 doların kazanılmasıyla 2.633 dolardaki 200 günlük ortalamaya dönülebilir. Tersi senaryoda 1.900 dolarlı seviyeler hedefleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum balinaları hâlâ satıcılı, ETH/BTC’de düşüş baskısı sürüyor

Hangisi mantıklı? DOGE, AVAX, SOL ve LINK Coin grafik hedefleri

CRV testin ardından 200 EMA için hareketlenebilir

Ethereum fiyatı 2.400 dolar üzerindeki satış duvarı nedeniyle baskı altında kaldı

Aave’nin 71 milyon dolarlık kripto çözüm talebine New York’ta karar ertelendi

Fidelity International blockchain üzerinde ilk dijital likidite fonunu başlattı

Solana’nın Alpenglow güncellemesi, test ağında aktif edildi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin ve Dogecoin 200 günlük ortalamada sıkıştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Dogecoin 200 günlük ortalamada sıkıştı
DOGECOIN (DOGE)
Rusya’da ruble destekli A7A5 stablecoin’i dolar bazlı USDT’ye güçlü rakip oldu
Tether (USDT)
Son Dakika: HYPE Coin yatırımcıları için kötü haber
HYPERLIQUID (HYPE)
HYPE token son 24 saatte %23 yükseldi 47 dolara ulaştı
HYPERLIQUID (HYPE)
15 Mayıs piyasalar ve Trump’ın açıklamaları
BITCOIN (BTC)
Lost your password?