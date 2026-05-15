ETH ve LINK Coin artık kırılmaya yaklaşıyor, Uzun vadeli BTC yatırımcılarından haber var

Trump’ın Çin gezisi sona erdi ve tarifeler veya diğer önemli konularla alakalı büyük gelişmeler görmedik. Bu ziyaretin İran gerilimine ne gibi etkileri olacağı merak konusu. BTC fiyatı genel piyasa hissiyatının negatife kaymasıyla 80.400 dolarlık desteğin altına indi. Peki analistlerin ETH ve LINK Coin için tahminleri ne yönde?

Uzun vadeli BTC yatırımcıları

Bir dönem CDD alarmları son derece popülerdi. Uzun vadeli yatırımcıların yıllarca tuttuğu varlıklarını hareket ettirmesiyle satış riski tetiklendiğinden CDD genelde düşüşe sebep olurdu. Darkfost takma isimli on-chain analist bugün Coin Days Destroyed (CDD) metriğinin güncel durumunu ele aldı.

Uzun vadeli yatırımcıların (altı aydan uzun tutulan BTC’ler) satış eğilimini ölçen CDD hali hazırda soğuma eğiliminde. Aktivitenin zayıfladığına işaret eden analist bunu nispeten olumlu görüyor.

“Şu anda piyasa, bir CDD soğuma aşaması yaşıyor; bu, LTH aktivitesinin nispeten düşük bir seviyesine karşılık geliyor ve dolayısıyla bu yatırımcıların satış baskısının, 2025’in ikinci yarısında gözlemlenenden çok daha düşük olduğu anlamına geliyor. CDD, öncelikle uzun vadeli yatırımcılar arasında daha geniş bir trend ve duygu genel görünümü sağlamak için tasarlanmış bir göstergedir. Bağımsız bir sinyal olarak yorumlanmamalı, bunun yerine orta vadeli bir analitik araç olarak görülmelidir.”

Eğer BTC fiyatı düşerken burada hızlı bir artış görürsek BTC için daha derin dibe yol açacak satış dalgasının başladığını söyleyebiliriz. Hali hazırda BTC geçtiğimiz aylara göre iyi bir noktada ve enflasyonun durumu nedeniyle uzun süreli düşüş riski yatırımcıları satışa itebilir.

ETH ve LINK Coin

Sayısız iyi habere, ortaklığa rağmen LINK Coin oldukça zayıf. Ancak Jelle bu eğilimin tersine dönmeye başladığını düşünüyor. 1 yılın en iyi şartlarının oluştuğunu savunsa da BTC yazı hazırlandığı sırada 80.400 dolar desteğini kaybettiğinden genel piyasa hissiyatı LINK için destekleyici değil.

“Durum, bir yılı aşkın süredir hiç olmadığı kadar iyi görünüyor. Önemli destek seviyesinin altında önemli bir birikim aralığı vardı ve bu seviye şu anda geri kazanıldı. Piyasa olumlu bir seyir izlerse, önümüzdeki haftalarda fiyatın 13 dolara doğru yükseldiğini görebiliriz.”

DaanCrypto artık ETH için kırılmanın yaklaştığını söylüyor. Fiyat uzun süredir direnç seviyesinin altında ve 2.400 doların kazanılmasıyla 2.633 dolardaki 200 günlük ortalamaya dönülebilir. Tersi senaryoda 1.900 dolarlı seviyeler hedefleniyor.