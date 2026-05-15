CME ve ICE, Hyperliquid’in büyümesiyle ilgili piyasa manipülasyonu ve yaptırım riskleri konusunda uyardı

ABD’nin önde gelen borsa operatörleri CME Group ve Intercontinental Exchange (ICE), merkeziyetsiz türev borsası Hyperliquid’in hızla büyüyen hacmi nedeniyle finansal piyasalar açısından potansiyel riskler oluşturduğunu belirterek, ABD’li düzenleyicileri harekete geçmeye çağırdı. Bloomberg’in aktardığına göre, her iki şirket de, merkezsizliğin ve çoğunlukla anonim olarak gerçekleşen işlemlerin piyasa manipülasyonuna ve yaptırımların aşılmasına olanak sağlayabileceğine dikkat çekti.

Hyperliquid’in Yükselişi ve Yeni Endişeler

CME ve ICE yöneticileri, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Kongre üyelerine yaptıkları bildirimlerde, Hyperliquid’deki kalıcı vadeli işlemler (“perpetual futures”) pazarının kısa sürede büyük bir büyüme yakaladığını vurguladı. Bu gelişmenin, özellikle petrol gibi geleneksel emtia piyasalarında sistemsel risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Kaynaklara göre, Hyperliquid’in anonim işlem yapısının kötü niyetli aktörlerin fiyatları manipüle etmesine veya ABD yaptırımlarını baypas etmesine zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

Her iki borsa yöneticisi de, Hyperliquid’in ticaret hacmiyle küresel petrol fiyatlamalarında bozulma yaşanabileceğini, içeriden bilgi ile hareket eden grupların ya da devlet destekli kuruluşların ABD’nin finansal kısıtlamalarını aşabileceklerini belirtiyor.

Kripto Türevlere İlgi Artıyor

Hyperliquid, özellikle kalıcı vadeli işlem kontratlarıyla öne çıkıyor ve 7/24 açık olan piyasasıyla yatırımcılara kesintisiz ve kaldıraçlı işlem olanağı sağlıyor. Kripto topluluğu içinde perps (perpetuals) olarak adlandırılan bu ürünlere ilgi artmaya devam ederken, ABD’de bireysel yatırımcılar için genellikle yasaklanmış durumda bulunuyor. Bunun nedeni, regülatörlerin bu ürünleri yüksek riskli ve aşırı kaldıraçlı olarak görmeleri.

Hyperliquid’in piyasadaki etkisini artıran bir başka unsur ise HIP-3 adı verilen pazarlarda kullanıcılara hisse senedi ve emtia benzeri geleneksel varlıklara sentetik şekilde yatırım yapma imkanı tanıması. Bu özellik, CME ve ICE gibi oturmuş finansal kurumların uzun süredir faaliyet gösterdiği alanlarda merkeziyetsiz borsayı doğrudan bir rakip haline getiriyor.

HYPE Token ve Son Ortaklık Gelişmeleri

Platformun kendi kripto parası HYPE haberlere paralel olarak değer kaybı yaşarken, geçtiğimiz günlerde yaşanan yükselişiyle dikkat çekmişti. HYPE fiyatı son dönemde 44 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 oranında artış kaydediyor. Hafta içinde gerçekleşen bu yükselişte, ABD’li kripto şirketleri Coinbase ve Circle’ın, Hyperliquid ile iş birliği açıklamaları etkili oldu. Coinbase, Hyperliquid ile yapılan yeni anlaşmaya göre USDC hazinesini yönetme görevini üstleneceğini duyurdu ve böylece platform ile büyük ABD merkezli kripto oyuncuları arasındaki bağlar güçlendi.

Hyperliquid’in kısa sürede bu denli popülerleşmesi, merkezi finans dünyasında ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyor. CME ve ICE için merkeziyetsiz finansın geleneksel piyasalara bu kadar hızlı yaklaşması, hem rekabet dengesini değiştiriyor hem de daha karmaşık bir yasal alan yaratıyor.

Bloomberg’in ulaştığı kaynaklar, Hyperliquid’in büyüyen işlem hacminin küresel petrol referans fiyatları üzerinde spekülatif hareketlere ve içeriden anlaşmalar yapılmasına zemin oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca, anonim ve regülasyonsuz yapıların, devlet destekli tarafların ABD yaptırımlarını atlamalarını kolaylaştırdığı vurgulanıyor.

Piyasalardaki bu yeni dalganın geleneksel finans ve kripto ekosistemi üzerindeki etkileri düzenleyiciler tarafında yakından izlenirken, Hyperliquid’in faaliyetleri ve ileride uygulamaya alınabilecek yasal adımlar önümüzdeki dönemde de mercek altında kalacak.