BITCOIN (BTC)

Ran Neuner sebebini açıklayarak daha fazla düşüş beklediğini söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Ran Neuner: Dün Bitcoin, bayrak formasyonundan çıkmak için bir girişimde daha bulundu. Ancak başaramadı. Şimdi Saylor STRC piyasasından çekilmişken düşüş daha muhtemel.
  • Ran 79 bin doların kaybedilmesiyle 71 bin dolara düşüş görmeyi bekliyor.
  • İran konusu çözülemiyor ve süreç yeterince uzadığı için enflasyon yapışkan hale geldi. Ara seçimler yaklaşırken Trump’ın mağlubiyetine kesin gözüyle bakılıyor ve bu kripto paralar için negatif.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Hafta sonuna yaklaşırken Bitcoin hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye başlıyor ve fiyat 79 bin dolara geriledi. Altcoinler için kayıplar daha sert oldu. Açığa satışa alışan kısa vadeli yatırımcıların sevdiği hafta sonlarından biri gelmiş gibi görünüyor. Ran Neuner bugünkü değerlendirmesinde daha fazla düşüş beklediğinden bahsetti.

1 Kripto paralar düşecek
2 Risk neden yüksek?

Kripto paralar düşecek

80.400 doların piyasa açılışı sonrasında kaybedileceğinden ve muhtemelen 75 bin dolara doğru daha derin dip için satış hareketinin başlayacağından bahsetmiştik. Altcoinler için daha yıkıcı sonuçları olacak bu hareket için Ran Neuner da uyarmıştı.

“Bu durumdan memnun değilim daha fazla düşüş muhtemel. Dün Bitcoin, bayrak formasyonundan çıkmak için bir girişimde daha bulundu. Bu girişim, STRC’nin temettü hakkı düşmeden önceki son gününde Saylor’ın harika bir performans sergilemesi üzerine gerçekleşti. Girişim başarısız oldu.”

Şimdiyse Saylor, bir süreliğine (3 hafta) STRC piyasasından çekildi. Analist o olmadan bu bayrağın nasıl kırılacağını bilmediğini söylüyor. Eğer bayrak kırılmazsa aşağı doğru ivmelenen bir grafik göreceğiz. İlk kilit destek 79 bin dolarda ve BTC şimdi 79.250 dolardan alıcı buluyor. İkinci seviyeninse 71 bin dolar olacağını söyledi.

Risk neden yüksek?

Ran Neuner güncel duruma sadece SRTC ve boğa bayrağı perspektifinden bakıyor. Ancak durum daha karmaşık. Öncelikle birkaç ay öncesine göre Fed’in faiz politikası yolu tamamen değişti. Artık yıl bitmeden faizlerin sabit tutulma ihtimali bile azalıyor ve faiz artırım ihtimali baskına hale geliyor.

İran konusu çözülemiyor ve süreç yeterince uzadığı için enflasyon yapışkan hale geldi. Ara seçimler yaklaşırken Trump’ın mağlubiyetine kesin gözüyle bakılıyor ve bu durum kriptoya verdiği destek düşünülürse kripto paralar için büyük bir düşüş tetikleyicisi. Dahası fiyat 75.500 doları kaybettiğinde teknik cephede 50 bin dolara uzanan daha derin dipler için yol açılmış olacak.

Warsh QE’yi bitireceğini de söylemişti. Faizleri de güncel verilere göre indiremeyeceğine göre kripto paralar en azından düşüşün önünü kesmek için nereden destek bulacak? Muhtemelen bulamayacak ve bu yüzden en kolay yol aşağı görünüyor. Ancak Hürmüz Boğazı açılır ve OPEC’te daha fazla ayrılık olursa ya da daha fazla ülke petrol üretimini katlayıp boğazdan bağımsız olarak petrol arzını şişirip fiyatları düşürürse şartlar değişebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
