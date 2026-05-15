XRP 8 yıllık desenle 27 dolar hedefini gündeme taşıdı

Kripto piyasalarda uzun vadeli teknik analizleriyle tanınan ChartNerd adlı analist, XRP’nin son sekiz yılın en büyük grafik formasyonlarından birini tamamlamak üzere olabileceğine dikkat çekiyor. Uzman, özellikle “kupa ve kulp” olarak bilinen ve aylar süren rallileri tetikleyebilen bu yapının, XRP’nin yıllardır karşılaştığı direnç seviyelerinde oluştuğunu belirtiyor. Bu yapının henüz kesinleşmediği, ancak fiyatın kritik destek seviyelerinde kalmayı sürdürmesi nedeniyle yatırımcıların ilgisinin arttığı belirtiliyor.

Teknik göstergelerde öne çıkan sinyaller

XRP, şu anda 1,42 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 1,50 dolardaki kritik direnç hattına oldukça yakın seyrettiği görülüyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP’nin güncel fiyatı, analistlerin uzun vadeli beklentileri açısından önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Analist görüşünde, fincan kısmının büyük ölçüde tamamlandığı ve rekor fiyatlar sonrasında yaşanan uzun konsolidasyonun ise ‘kulp’ dönemine işaret ettiği aktarılıyor.

Özellikle son altı yıl içinde Gaussian Channel göstergesindeki tekrarlanan temaslar, geçmişte de benzer dip seviyeleri işaret etmiş ve bu dönemlerde XRP büyük yükselişler yaşamıştı. Analist, 2017 tabanından başlayan yükselişi örnek göstererek, mevcut fiyat diziliminin de benzer bir kırılma potansiyeli barındırdığına işaret ediyor.

Uzun vadede gözlemlenen “fincan-kulp” yapısı, geçmiş büyük çıkış dönemleriyle benzerlik gösteriyor ve fiyatın kilit direnç hattını birkaç kez test etmesi, bu teoriyi güçlendiriyor.

Uzun vadeli fiyat hedefleri gündemde

Fiyat grafiğine bakıldığında dikkat çeken bir başka seviye ise 0,89 dolardaki Fibonacci 0,5 düzeyi. Bu bölge, Gaussian Channel göstergesinde de önemli bir destek olarak öne çıkıyor. XRP halen bu desteğin oldukça üzerinde seyrediyor; ancak bazı yatırımcılar, yeni bir çıkış öncesinde daha fazla geri çekilme ihtimalini göz ardı etmiyor.

Uzun vadeli Fibonacci analizleri, grafikte büyük bir kırılma olması halinde XRP’nin önce 8 dolar, uzun vadede ise 27 dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor. Teknik projeksiyonlarla desteklenen bu senaryoya özellikle büyük yatırımcılar yakın ilgi gösteriyor.

Kurumların ve büyük yatırımcıların pozisyonları

Zincir üstü verilere göre, XRP’nin büyük yatırımcıları son yılların en yüksek miktarda alım pozisyonunu koruyor. Bu da toplam arzın giderek küçük sayıdaki adreslerde toplandığını ortaya koyuyor. Fiyatın önemli bir dirençte sıkışık kalmasına rağmen, büyük yatırımcıların alım stratejilerini sürdürmesi dikkat çekiyor.

Vadeli işlemler cephesinde ise daha sakin bir seyir izleniyor. XRP’nin açık pozisyon miktarı, son dönemde ortalama seviyelere geri dönmüş durumda. Uzmanlar, bu durumun piyasada sağlıklı bir zemin hazırladığı görüşünde birleşiyor. Daha önce de volatilitenin azaldığı dönemlerde ani ve sert dalgalanmalar görülebiliyor.

Piyasada dalgalanmanın sönümlendiği dönemler, yeni bir kırılma hareketinin habercisi olabilir. Pozisyonların azalması ise spekülatif baskının geçici olarak azaldığını gösteriyor.

Sonuç olarak, XRP için uzun zamandır takip edilen çok yıllık grafik yapısı henüz bozulmuş değil. Analistlere göre, yaklaşan dönemde fiyat hareketlerinde kritik bir dönüm noktası yaklaşıyor ve orta-uzun vadede piyasada büyük hareketlilik yaşanabileceği öngörülüyor.