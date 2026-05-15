ETH için analistler %22 düşüş uyarısı verdi

Ether (ETH), 1.800 doların altındaki çok aylık diplerinden sonra yüzde 40’lık bir toparlanmayla 2.400 dolar direncine kadar yükselmişti. Ancak piyasa analistleri, son dönemde toparlanma ivmesinin kaybolduğunu, fiyatın tekrar ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu aktarıyor.

Yükselen arz ve ETF çıkışları

Son analizlerde Ether fiyatının yeniden sert şekilde düşebileceği belirtiliyor. Özellikle borsalara aktarılan ETH miktarının hızla arttığı görülüyor. Mayıs ayının başından 9 Mayıs’a kadar Binance cüzdanlarındaki Ether rezervi 3,36 milyon adetten 3,84 milyona ulaştı. Analist BorisD, bu dönemde fiyat hareketinin yukarı yönlü devam edemediğine ve 2.390 dolardan 2.260 dolara yüzde 7’lik bir gerileme yaşandığına dikkat çekti.

Borsalara yapılan bu transferlerin, genellikle büyük yatırımcıların varlıklarını satmak için hazırlık yaptığı şeklinde yorumlanıyor. PelinayPA isimli bir diğer analist de kısa vadede yaşanabilecek yukarı yönlü hareketlerin ardından yüksek oynaklığın ve genel düşüş trendinin devam edebileceğini ifade etti.

“Bu gelişmeler, likiditenin aralık içinde hem emildiği hem de dağıtıldığı izlenimini veriyor.”

Buna ek olarak, spot Ethereum ETF’lerine olan talep son günlerde düşmeye devam ediyor. Söz konusu fonlardan ardı ardına dört günde toplam 190 milyon dolar çıkış yaşandı. Piyasadaki bu çıkışlar, ABD’li yatırımcıların ETH’ye olan ilgisinin azaldığına da işaret ediyor.

Teknik görünüm ve potansiyel hedefler

Günlük Ether grafiğinde ortaya çıkan “yükselen takoz” formasyonu, fiyatın 2.280 dolar altına sarkmasıyla negatif bir görünüm oluşturdu. Günlük kapanış bu seviyenin altında gerçekleşirse, teknik analizde bu formasyonun hedef seviyesi olan 1.725 dolara kadar satışların devam edebileceği belirtiliyor. Bu seviye, mevcut fiyattan yüzde 22’lik bir düşüş anlamına geliyor ve 6 Şubat’ta görülen önceki dip ile de örtüşüyor.

Daha geniş zaman diliminde ise, haftalık grafikte “ayı bayrağı” formasyonunu işaret eden analist CryptoBullGod, hedef olarak 1.280 doları öne çıkardı. Eğer piyasa baskısı sürerse, fiyatın bu seviyeyi test etme olasılığı bulunuyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Ether’in fiyatı teknik analizde öne çıkan destek seviyelerinde dalgalanıyor.

Piyasanın genel yorumu

Birçok analist, borsalara artan ETH girişlerinin ve ETF çıkışlarının, alıcı baskısından daha ziyade satış veya dağıtım amacıyla gerçekleştiğini düşünüyor. Tarihsel olarak, bu tür kitlesel transferler büyük fiyat kayıplarının öncesinde görülmüş ve 2025 Aralık ayında yaşanan benzer hareketin ardından fiyatlar yüzde 42 değer kaybetmişti.

Mevcut durumda hem zincir üstü veriler hem de teknik göstergeler Ether’de kısa vadede aşağı yönlü risklerin ön planda olduğunu gösteriyor. Ancak bazı analizlerde, kısa süreli tepki yükselişlerinin mümkün olduğu ancak bunların güçlü bir boğa hareketi başlatmasını beklemediklerini de aktarıyorlar.