Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de balina hareketliliği 10.450 BTC transferiyle dikkat çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Büyük yatırımcılar borsalara tek seferde 10.450 $BTC transfer etti.
  • 🏦 İşlemlerle birlikte borsalara 700 milyon doların üzerinde Bitcoin girişi yaşandı.
  • 💼 Bazı whale’lar paralel olarak 103 milyon dolarlık Bitcoin’i bilinmeyen cüzdanlara çekti.
  • ⚡️ Kritik durum: Kar realizasyonları öne çıkarken, fiyat 80.000 dolar bandında dalgalı seyrediyor.
COINTURK
COINTURK

Son dönemde Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş sürerken, büyük yatırımcıların yani piyasa tabiriyle “whale”ların hareketleri piyasada yakından izleniyor. Zincir üstü analiz platformlarından elde edilen son veriler, bu varlık sahiplerinin önemli miktarda Bitcoin’i çeşitli borsalara aktardığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Borsalara Büyük Bitcoin Transferleri
2 Whale Hareketleri ve Piyasa Spekülasyonları
3 Bitcoin Fiyatında Dalgalanma ve Arka Plan

Borsalara Büyük Bitcoin Transferleri

Yaklaşık 10.450 adet Bitcoin, başta Coinbase Institutional ve FalconX gibi önde gelen kripto para borsalarına çoklu işlemler yoluyla aktarıldı. Bu transferlerin, toplamda 700 milyon doları aşan miktarının yalnızca bir gün içinde Coinbase’e gönderildiği görüldü. Özellikle tek seferde yapılan bazı işlemlerin 123 milyon dolar ile 174,6 milyon dolar arasında değişen büyüklüklere ulaşması, büyük yatırımcıların kar satışı yaptığı yorumlarına yol açtı.

Bu çapta transferlerin çoğalması, kurumsal yatırımcıların ya da varlıklı kişilerin portföylerini yeniden düzenleyebileceği ve piyasaya yeni likidite sağlayabileceği yönünde yorumlandı. Ancak bu işlemlerin bir kısmı, yalnızca varlıkların taşınmasından ibaret olabilir.

Whale Hareketleri ve Piyasa Spekülasyonları

Büyük Bitcoin transferlerindeki artış, piyasada önemli bir fiyat hareketinin yaklaşmakta olabileceği yönünde beklentilere neden oldu. Bazı analistler, whale’ların piyasayı takip eden büyük yatırım miktarlarını, dalgalanmalara karşı pozisyon almak amacıyla hareket ettirdiğini düşünüyor.

Bazı işlemlerde, Bitcoin borsalara topluca aktarılırken, zincir üstü takip siteleri aynı dönemde yaklaşık 103 milyon dolarlık Bitcoin’in kimliği belirsiz cüzdanlara çekildiğini tespit etti.

Bu durum, belli bir ölçüde whale’ların yalnızca satış için değil, belirli bir stratejiyle hareket ettiklerine işaret ediyor. Transferlerin bir bölümü satışa ve kâr elde etmeye odaklı görünürken, diğer kısmı uzun vadeli saklama için başka cüzdanlara taşınıyor olabilir.

Bitcoin Fiyatında Dalgalanma ve Arka Plan

Whale hareketlerinin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisi yakından izleniyor. Son transferlerin ardından, Bitcoin’in 80.000 dolar bandında kararsız bir görüntü çizdiği, fiyat dalgalanmalarının hızlandığı görülüyor. Özellikle büyük miktarlı alım ve satışların artması, kısa vadede daha belirgin fiyat değişikliklerine zemin hazırlayabilir.

Piyasa uzmanları, bu tür hareketleri genellikle önemli fiyat düzeltmelerinin ya da hızlı yükselişlerin habercisi olarak nitelendiriyor. Ağ üzerindeki bu yoğun transferlerin etkisi önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatının nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olabilir.

Bununla birlikte, büyük miktarlı BTC çıkışlarının piyasadaki satış baskısının sürdüğüne işaret ettiği, uzun vadeli tutmaya yönelik davranışlardan daha ziyade kâr alma eğiliminin öne çıktığı değerlendiriliyor.

Kripto para piyasasında büyük oyuncuların adımları, diğer yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor ve pozisyonların yeniden belirlenmesine yol açabiliyor.

Bitcoin’in fiyatı, bu yoğun whale hareketliliğiyle kısa süreli dalgalanma aralıklarında seyretmeye devam ediyor ve piyasada yeni bir yön arayışı öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy 1,5 milyar dolarlık borç geri alımını Bitcoin satışını da içeren fonlama seçenekleriyle başlattı

Analistlerin Mayıs sonu Bitcoin tahminleri ne söylüyor?

Ran Neuner sebebini açıklayarak daha fazla düşüş beklediğini söylüyor

15 Mayıs piyasalar ve Trump’ın açıklamaları

STRC hisselerinde ex-dividend tarihi öncesi işlem hacmi dört kat arttı

Spot Bitcoin ETF’lerine bir günde 131,3 milyon dolar net giriş kaydedildi

BSC’de post kuantum güvenlik hazırlığı blok boyutlarını 15 kat artırabilir

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ETH için analistler %22 düşüş uyarısı verdi
Bir Sonraki Yazı Hyperliquid’in zincir üstü hacmi geleneksel borsalarla rekabette 230 milyon doları aştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy 1,5 milyar dolarlık borç geri alımını Bitcoin satışını da içeren fonlama seçenekleriyle başlattı
BITCOIN (BTC)
XRP 1,50 dolar direnci altında sıkıştı hacimde dalgalanma arttı
RIPPLE (XRP)
Analistlerin Mayıs sonu Bitcoin tahminleri ne söylüyor?
BITCOIN (BTC)
Ethereum fiyatı 2.250 2.380 dolar bandında sıkıştı %10’luk hareket için kırılma bekleniyor
Ethereum (ETH)
Hyperliquid’in zincir üstü hacmi geleneksel borsalarla rekabette 230 milyon doları aştı
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?