Bitcoin, ETF ve Strategy alımlarına rağmen $63 bin yakınında kalırken $59.800 desteği öne çıktı

Bitcoin, güçlü kurumsal alımlara rağmen Mart 2024’te görülen fiyat bölgesine geri döndü. Piyasada son gerilemenin daha derin bir dağıtım sürecine mi işaret ettiği, yoksa kısa vadeli bir düzeltme mi olduğu yakından izleniyor.

Fiyat yeniden eski döngü bölgesine indi

Piyasa verilerini değerlendiren analistler, Bitcoin’in yeniden Mart 2024 seviyelerine yaklaşmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu hareket, spot ETF’lerden gelen talep ile Strategy şirketinin düzenli Bitcoin alımlarına rağmen gerçekleşti.

Eski adı MicroStrategy olan Strategy, bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen ABD merkezli bir yazılım şirketi olarak öne çıkıyor. Şirketin uzun süredir sürdürdüğü alım stratejisi, piyasadaki arz tartışmalarında sık sık referans alınıyor.

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, mevcut dönemin “çok büyük bir el değişimini andırdığını” belirterek Bitcoin yatırımcılarının ortalama maliyetinin yaklaşık $53 bin seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Analizde yatırımcıların ortalama maliyet tabanının yaklaşık $53.000 düzeyinde olduğu ifade edildi. Geçmiş ayı döngülerinde Bitcoin’in çoğu zaman gerçekleşen fiyatın altına indikten sonra dip oluşturduğu hatırlatılırken, bu nedenle mevcut zayıflığın piyasada ayrıca takip edildiği kaydedildi.

ETF ve Strategy alımları baskıyı durdurmadı

Paylaşılan verilere göre Strategy, Ocak 2023’ten bu yana 711.206 BTC satın aldı ve aynı dönemde yalnızca 32 BTC sattı. Buna göre şirketin aktif dolaşımdan çektiği net miktar 711.174 BTC oldu.

Aynı değerlendirmede, spot Bitcoin ETF’lerinin Mart 2024’ten bu yana 509.102 BTC emdiği, Strategy’nin ise aynı dönemde 650.706 BTC daha aldığı aktarıldı. Böylece iki kaynaktan gelen toplam emilim 1.240.808 BTC’ye ulaştı.

Kaynak BTC miktarı Dönem Strategy net alımı 711.174 BTC Ocak 2023 sonrası Spot ETF alımı 509.102 BTC Mart 2024 sonrası Toplam emilim 1.240.808 BTC Birleşik toplam

Buna karşın Bitcoin fiyatı yine yaklaşık $63.000 bandına döndü. Aynı paylaşımda borsalardaki rezervlerin yaklaşık 2,7 milyon BTC olduğu, Satoshi Nakamoto’ya atfedilen varlığın ise yaklaşık 1 milyon BTC düzeyinde bulunduğu belirtildi. Bu karşılaştırma, piyasadaki satış baskısının neden öne çıktığını daha görünür hale getirdi.

$59.800 seviyesi kısa vadede kritik izleniyor

Ayrı bir teknik analist, Bitcoin’in $82.800 seviyesinden $61.350’ye gerileyerek %26 düştüğünü belirtti. Analist, 9 Mayıs’ta $80.000 ile $82.000 aralığını güçlü direnç bölgesi olarak işaret ettiğini ve fiyatın daha sonra bu bölgeden aşağı yöneldiğini söyledi.

Analiste göre kısa vadede izlenen ana seviye $59.800 olurken, bu eşik altına net bir sarkma daha düşük hedefleri gündeme getirebilir.

Değerlendirmeye göre $59.800 seviyesi piyasa yapısında belirleyici bir destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde $50.000 altı fiyatlar ve hatta $40.000 bölgesi yeniden tartışılabilir. Aynı analist, $40.000 ile $60.000 aralığını kademeli toplama bölgesi olarak gördüğünü de kaydetti.

Piyasa şimdi güçlü birikim ile yoğun arzın karşı karşıya geldiği bir sınavdan geçiyor. İşlemciler, alıcıların $59.800 seviyesini savunup savunamayacağını ve kurumsal talebin daha eski döngü seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağını izliyor.