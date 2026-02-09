BITCOIN (BTC)

Bernstein Analistleri: “Bitcoin’deki Düşüş Tarihin En Zayıf Ayı Piyasası”

Özet

  • Bernstein, bitcoin’deki son fiyat düşüşünü tarihsel açıdan zayıf bir ayı piyasası olarak tanımladı.
  • Kurumsal yatırımcıların katılımı ve düzenleyici ortam, bitcoin’in uzun vadede güçlü kalmasını destekliyor.
  • Şirket, 2026 sonunda bitcoin’in 150.000 dolar seviyesine ulaşabileceği tahminini sürdürdü.
COINTURK
COINTURK

Global finansal araştırma ve aracılık şirketi Bernstein, kripto para birimi bitcoin’de yaşanan son fiyat düşüşünü, varlığın geçmişindeki en zayıf ayı piyasası örneği olarak nitelendirdi. Bernstein ekibi, 2026 sonu için bitcoin fiyat hedefini 150.000 dolar seviyesinde tutmayı sürdürdü.

İçindekiler
1 Piyasalarda Son Dönem Fiyat Hareketleri
2 Kurumlar ve Yatırımcıların Rolü
3 Makroekonomi ve Bitcoin’in Performansı
4 Yapay Zeka ve Kuantum Bilgisayarlar Tartışması
5 Kurumsal Katılım ve Piyasadaki Dayanıklılık

Piyasalarda Son Dönem Fiyat Hareketleri

Son haftalarda bitcoin fiyatındaki gerileme, piyasada endişelere yol açtı. Bernstein analistleri, bu son düşüşün ağ yapısı ya da yatırım tezindeki temel bir bozulmadan kaynaklanmadığını, daha çok bir güven krizi olarak öne çıktığını belirtti. Benzer önceki dönemlerde, büyük iflaslar ya da finansal çöküşlerin sektörü derinden etkilediğine dikkat çekildi.

Kurumlar ve Yatırımcıların Rolü

Bernstein’ın değerlendirmelerine göre, mevcut süreçte önceki sert ayı piyasalarının tersine ciddi bir sistemsel kriz veya yaygın bir borçluluk problemi yaşanmadı. Büyük kurumsal yatırımcıların piyasaya devam eden ilgisi, özellikle ABD’de bitcoin’e yönelik siyasi desteğin artması ve spot bitcoin borsa yatırım fonlarının yayılması da önemli bir farklılık olarak öne çıkarıldı. Ayrıca, şirket hazinelerinin bitcoin’e yönelmesi ve büyük varlık yöneticilerinin piyasadaki varlığı da bu tabloyu destekledi.

Analistler, bitcoin’in genel kabul hikayesinin devam ettiğine dikkat çekti. Gelişen altyapı ve yeni yatırım kanallarıyla, piyasanın likiditenin yeniden artması halinde bu duruma hızla uyum sağlayabileceği aktarıldı.

Makroekonomi ve Bitcoin’in Performansı

Son dönemde, altın ve yapay zeka bağlantılı hisse senetleri gibi bazı varlıkların yükselişiyle bitcoin’in görece geride kaldığına ilişkin eleştiriler de gündeme geldi. Bernstein, bitcoin’in hâlen ağırlıklı olarak likiditeye duyarlı bir risk varlığı olarak işlem gördüğünü ifade etti. Yükselen faiz oranları ve sıkı para politikaları nedeniyle, bu dönemde getiriler belirli alanlarda yoğunlaştı.

Analistler, son piyasa koşullarında bitcoin’in altyapısının ve büyük yatırımcıların piyasada kalma istekliliğinin, fiyat dalgalanmalarına karşı direnç gösterdiğini öne sürdü.

Yapay Zeka ve Kuantum Bilgisayarlar Tartışması

Bernstein ekibi, bitcoin’in yapay zekayla şekillenen yeni ekonomik düzende önemini kaybedeceğine dair iddiaları da değerlendirdi. Analistler, blok zincirleri ve programlanabilir dijital cüzdanların, bağımsız yazılım ajanlarının finansal işlemlerine olanak tanıyan küresel, makineyle okunabilir dijital altyapıyı sunabileceğini savundu.

Kuantum bilgisayarların gelecekte şifreleme sistemleri üzerinde tehdit oluşturacağına dair endişeler ise bitcoin için özgün bir risk olarak görülmedi. Bernstein, tüm kritik dijital sistemlerin bu tür risklere karşı birlikte kuantum-dirençli standartlara geçeceğini değerlendirdi.

Michael Saylor ise, kripto ve blok zinciri toplumunu kuantum güvenliği konusunda koordine edecek bir program planladıklarını paylaştı.

Kurumsal Katılım ve Piyasadaki Dayanıklılık

Bernstein, şirketlerin büyük miktarda bitcoin satın alma stratejilerinin finansal yapıları tehdit edeceği yönündeki kaygıların da abartılı olabileceğini aktardı. Büyük yatırımcıların yükümlülüklerini uzun süreli düşüşlere karşı organize ettikleri, piyasadan çekilmelerin ise büyük ölçekli madencilik şirketlerinde toplu çöküş getirmediği belirtildi. Örnek olarak, ancak bitcoin’in beş yıl boyunca 8.000 dolar civarında kalması durumunda şirket bilançolarının yeniden düşünülebileceği ifade edildi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Bernstein analistleri bitcoin fiyatındaki mevcut düşüşün piyasa duyarlılığıyla ilgili olduğunu, sistemsel bir sorunla bağlantılı görünmediğini ileri sürdü. Analistlerin 2026 sonunda bitcoin için öngördüğü seviye ise 150.000 dolar olarak yinelendi.

