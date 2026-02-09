Kripto Para

Finans Devinden Beklenmedik Hamle: Geleceği Satın Alıyorlar

Özet

  • Jump Trading, Kalshi ve Polymarket platformlarına piyasa yapıcılık desteği sunarak hisse sahibi oluyor.
  • Şirket, kripto dünyasındaki sessizliğini tahmin pazarlarına yönelik bu büyük yatırımla bozuyor.
  • Yasal düzenlemelerin esnemesiyle 20 milyar dolarlık toplam hacme koşan bu sektörde rekabet kızışıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Finans dünyasının dev ismi Jump Trading, son dönemin parlayan yıldızları olan tahmin pazarları Kalshi ve Polymarket ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, her iki platformda da piyasa yapıcı (market maker) olarak görev alacak ve bu hizmeti karşılığında şirket hisselerine sahip olacak. Söz konusu gelişme, ABD emtia düzenleyicilerinin esnemesiyle ivme kazanan etkinlik odaklı ticaret hacminin yeni bir boyuta taşınacağını gösteriyor.

İçindekiler
1 Likidite Karşılığında Ortaklık Hamlesi
2 Tahmin Pazarlarında Devlerin Savaşı

Likidite Karşılığında Ortaklık Hamlesi

Jump Trading’in bu stratejisi, platformlara sadece sermaye değil, aynı zamanda operasyonel derinlik katmayı hedefliyor. Piyasa yapıcılar, bir alıcı veya satıcı bulunmadığı anlarda devreye girerek işlemlerin sürekliliğini sağlar. Bloomberg’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı veriler, Jump’ın Kalshi’den doğrudan belirli bir miktar özkaynak alacağını, Polymarket’teki yatırımını ise zaman içinde kademeli olarak artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu yapı, likidite sağlayıcı bir devin, işlem gerçekleştirdiği platformların doğrudan büyümesine ortak olduğu hibrit bir yatırım modelini temsil ediyor.

Özellikle Terra ekosisteminin çöküşü sonrası kripto piyasalarından bir miktar uzaklaşan Jump Trading için bu adım, yeniden sahaya dönüş anlamı taşıyor. Şirket geçmişte Solana için Firedancer istemcisi ve Wormhole köprüsü gibi kritik projelere öncülük etmişti. Şimdi ise deneyimini, Google Finance ve NHL gibi devlerin halihazırda ilgi gösterdiği tahmin pazarlarına aktarıyor. Tahmin platformları, karmaşık finansal araçlardan ziyade gerçek dünya olaylarının sonuçları üzerine bahis yapılmasına olanak tanıdığı için geniş bir kitleye hitap ediyor.

Tahmin Pazarlarında Devlerin Savaşı

Kalshi 11 milyar dolar, Polymarket ise 9 milyar dolar değerlemeye ulaşarak bu niş alanın en büyük iki oyuncusu konumunda bulunuyor. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) daha önce yasakladığı ikili opsiyon benzeri etkinlik işlemlerine yönelik tutumunu yumuşatması, bu devasa değerlemelerin önünü açtı. Eylül ayından bu yana her iki platformun aylık işlem hacimleri baş döndürücü bir hızla artarken, Gemini ve Crypto.com gibi köklü borsalar da kendi ürünlerini piyasaya sürerek bu pastadan pay almaya çalışıyor.

Rekabetin kızıştığı bu ortamda Jump Trading gibi bir piyasa yapıcının desteğini almak, platformlar için hayati önem taşıyor. Emir defterlerindeki makas aralığının daralması ve işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesi, kullanıcı deneyimini doğrudan iyileştiren unsurlar arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri, büyük kurumsal oyuncuların bu pazarlara giriş yapmasının, tahmin pazarlarını “marjinal bir hobi” olmaktan çıkarıp ana akım finansal araçlar arasına sokacağını öngörüyor.

Yorum Yazın

