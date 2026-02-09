Sürpriz Tahmin: Bitcoin 2026 Bitmeden O Rakama Ulaşabilir Mi?

2026’nın ilk ayları Bitcoin (BTC) için oldukça çalkantılı geçerken, küresel medyada ardı ardına “çöküş” senaryoları konuşuluyor. Ancak yatırım dünyasının önemli araştırma kuruluşlarından Bernstein, bu karamsar tabloya tamamen zıt bir bakış sunuyor. Şirket analistlerine göre Bitcoin, 2026 sona ermeden yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşarak 150.000 doları görebilir. Bu iddialı tahmin, piyasalarda yeniden hararetli bir tartışmayı da beraberinde getirmiş durumda.

Bernstein’in baş kripto analisti Gautam Chhugani liderliğinde hazırlanan raporda, erken 2026 döneminin “Bitcoin tarihindeki en zayıf ayı senaryosu” olduğu savunuluyor. Analistlere göre son satış dalgası, yeni bir “kripto kışı”nın habercisi olmaktan ziyade yatırımcıların geçmiş alışkanlıklarının bir yansıması.

Kurumsal İlgi ve Politik Rüzgâr Bitcoin’i Destekliyor

Bernstein’in 150.000 dolarlık hedefinin temelinde, Bitcoin’e yönelik yapısal ve politik desteklerin güçlenmesi yatıyor. Raporda özellikle bankalar, büyük fonlar ve yatırım şirketleri gibi kurumsal aktörlerin BTC’yi portföylerine daha fazla dahil etmeye başlaması, önceki döngülerden net bir ayrışma olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Bitcoin’in artık sadece spekülatif bir varlık değil, finansal sistemde kalıcı bir enstrüman olarak konumlandığına işaret ediyor.

Öte yandan ABD’deki düzenleyici ortamın da dijital varlıklar açısından tarihin en elverişli dönemlerinden birini yaşadığı vurgulanıyor. Biden döneminde sıkça dile getirilen “kriptoya karşı savaş” söylemlerinin aksine, Donald Trump yönetiminin sektöre daha ılımlı yaklaştığı belirtiliyor. Ancak bu destek herkes tarafından olumlu karşılanmış değil. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse yeni düzenlemeleri memnuniyetle karşılarken, Coinbase CEO’su Brian Armstrong ve Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson bazı maddelere açıkça karşı çıktı.

Bernstein ayrıca önceki büyük düşüşlerin aksine, piyasayı kana bulayacak büyük iflaslar veya skandalların yaşanmadığını, kuantum bilgisayarlar gibi yapısal risklerin ise henüz uzak bir geleceğe ait olduğunu hatırlatıyor.

Ayı Senaryoları ve Çatışan Tahminler

Elbette herkes Bernstein kadar iyimser değil. Zincir üstü analizleriyle tanınan Ali Martinez, Bitcoin’in ekim ayına kadar 38.000 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürüyor. Martinez bu tahminini, Bitcoin’in geçmiş döngülerde dipten zirveye ve tekrar dibe ulaşma sürelerine dayandırıyor. Ünlü yatırımcı Michael Burry de Şubat ayı başında yaptığı kısa bir paylaşımda, 2021–2022 dönemine benzerliklere dikkat çekerek 40.000 dolar ihtimalini gündeme getirdi.

Buna karşın, Fundstrat’tan Tom Lee gibi bazı analistler mevcut düşüşün geçici olduğunu ve bu döngünün geçmişten ciddi biçimde farklılaştığını savunuyor. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda spot Bitcoin ETF’lerine yönelik net girişlerin yeniden artması, piyasaya dair olumlu sinyaller arasında gösteriliyor.

Bitcoin, 2026 başından bu yana yüzde 22 değer kaybetmiş olsa da yaklaşık 60.000 dolardan 68.000 dolar seviyelerine toparlanmış durumda. Bernstein’in hedefinin gerçekleşmesi için mevcut fiyatlardan yüzde 117’lik bir yükseliş gerekiyor.