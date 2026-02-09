Ethereum Grafiğinde Kırılma Noktası: Düşüş Devam Edecek Mi?

Ethereum (ETH), son haftalarda yaşadığı sert satış dalgasının ardından tarihsel açıdan kritik bir talep bölgesinde tutunma mücadelesi veriyor. Ocak ayı boyunca fiyat hareketlerine yön veren geniş konsolidasyon yapısının aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte ETH, agresif bir düşüş yaşayarak 2.000 dolar bandına kadar geriledi. Güncel veriler, Ethereum’un yaklaşık 2.042 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü ve satış baskısının hız kestiğine dair ilk teknik sinyallerin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu durum, piyasanın kısa vadede en azından bir denge arayışına girmiş olabileceğine işaret ediyor.

Hızlı Düşüşten Yavaşlamaya Geçiş

GainMuse tarafından paylaşılan teknik analizlere göre Ethereum, uzun süredir sıkışma gösteren büyük bir üçgen formasyonunu aşağı yönlü kırarak güçlü bir satış ivmesi oluşturdu. Bu kırılım, fiyatın uzun vadeli yükselen destek hattının alt sınırına doğru hızla çekilmesine neden oldu ve piyasada zorunlu likidasyonların öne çıktığı bir süreci tetikledi. Ancak mevcut fiyat davranışı, önceki kırılımlardan belirgin şekilde ayrışıyor.

Son günlerde Ethereum’un daha düşük seviyelere ivmeyle ilerlemediği, aksine güçlü bir destek tabanı üzerinde yatay bir konsolidasyon oluşturduğu gözlemleniyor. Teknik açıdan bu durum, satışların tükenme noktasına yaklaştığını ve piyasada geçici bir rahatlama sürecinin başlayabileceğini düşündürüyor. Yapısal olarak bakıldığında, düşüş baskısının ilk kez anlamlı biçimde zayıfladığı bu bölge, olası bir teknik tepki yükselişinin kapısını aralıyor.

Kritik Seviyeler ve Piyasa Dinamikleri

Mevcut tabloda 1.950–2.000 dolar aralığı Ethereum için birincil destek bölgesi konumunda bulunuyor. Bu alan, uzun vadeli yükselen destek çizgisiyle örtüştüğü için özellikle önem taşıyor. Bu seviyenin korunması, daha derin bir düşüş senaryosunun önüne geçebilir. Buna karşılık 1.900 doların altına yaşanacak net bir kırılım, destek yapısının bozulduğunu gösterecek ve aşağı yönlü riskleri yeniden gündeme taşıyacaktır.

Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç bölgesi 2.250–2.300 dolar aralığında yer alıyor. Daha güçlü bir trend değişiminden söz edilebilmesi için fiyatın 2.500 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Öte yandan piyasadaki genel dinamikler yalnızca Ethereum’a özgü değil. Son dönemde yayımlanan başka bir habere göre Circle ve Tether, küresel stablecoin piyasasının yaklaşık yüzde 85’ini kontrol ediyor. Bu yoğunlaşma, kripto piyasasında likidite akışının büyük ölçüde stablecoin hareketlerine bağlı olduğunu ve Ethereum gibi büyük ağların bu akıştan doğrudan etkilendiğini ortaya koyuyor.

Genel değerlendirme yapıldığında Ethereum hâlâ teknik olarak düşüş eğiliminde olsa da fiyat hareketlerinin karakteri değişmiş durumda. Volatilitenin azalması ve satış baskısının zayıflaması, piyasada bir taban oluşumuna işaret ediyor. Bu süreç, kesin bir trend dönüşü anlamına gelmese de kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini canlı tutuyor. Önümüzdeki günlerde alıcıların 2.000 dolar bölgesini savunup savunamayacağı, Ethereum’un bir sonraki yönünü belirleyecek temel unsur olacak.