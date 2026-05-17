XRP kritik destek üzerinde 1.42 dolarda sıkıştı ani yön bekleniyor

XRP son günlerde yatay ve sönük bir fiyat hareketine sahip olmasına rağmen, piyasadaki birçok analist bu sakinliğin önemli sinyaller verdiğini düşünüyor. Özellikle son birkaç haftadır volatilitenin iyice azalması ve fiyatın dar bir aralıkta sıkışması, yakında keskin bir yön hareketinin gelebileceği yorumlarına yol açıyor.

XRP grafiğinde baskı artıyor

Piyasa analisti ChartNerd, XRP’nin giderek daralan bir işlem aralığında sıkışmaya devam ettiğini ve bu tür yapının genellikle güçlü kırılmalardan önce görüldüğünü belirtti. Yorumlarda öne çıkan detaylara göre hem alıcılar hem de satıcılar kritik destek ve direnç seviyelerinde birbirlerini test ediyor, fakat henüz belirgin bir üstünlük sağlanabilmiş değil.

CryptoAppsy verilerine göre XRP şu anda 1.42 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu rakam, piyasada yakın takibe alınan önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Özellikle satıcılar destek hattını kırmak için ardı ardına denemelerde bulunurken, alıcılar fiyatı bu bandın üzerinde tutmakta kararlı bir görüntü sergiliyor.

“Bazen sıkıcı ve yorucu bir piyasa oluşsa da, bu tür konsolidasyon dönemleri genellikle güçlü bir fiyat hareketinin habercisi olabiliyor,” ifadeleriyle ChartNerd, mevcut durağanlığın arkasında yüklü bir enerji biriktiğine işaret ediyor.

XRP grafiğinde oluşan baskı, sıkışık fiyat aralığının bir yay gibi gerginleşmesine yol açıyor. Analistler bu yapıların nadiren uzun sürdüğünü, genellikle fiyatın bir süre içinde yönünü belirgin şekilde yukarı ya da aşağı çevirdiğini söylüyor.

Teknik göstergeler yeni bir hareketin habercisi

Son gelişmelere göre XRP’nin teknik görünümü yeni bir kırılma hareketine zemin hazırlıyor. Fiyatın 1.42 doların üzerinde kalması halinde yükseliş ivmesinin güçlenmesi, eğer destek hattı kırılırsa ise kısa vadede sert bir düşüş ihtimalinin oluşması bekleniyor.

Pek çok analist, XRP’nin son dönemde uzun yıllara yayılmış bir formasyon oluşumunda bulunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sekiz yıla yakın bir süredir devam eden “kupa-kulp” formasyonunun tamamlanması durumunda, bazı projeksiyonlar fiyatın 27 dolar seviyelerine kadar tırmanabileceğine işaret ediyor.

Grafiklerde sessiz bir görünüm olsa da, bu dönemin altında biriken baskı XRP için çoğu zaman ani ve ciddi bir fiyat değişimine yol açabiliyor.

Piyasa bekleyişi devam ediyor

Kısa vadede yön arayışı sürerken, piyasanın genel havası sabırlı bir bekleyişe dönmüş durumda. Teknik göstergeler belirgin bir momentum oluşumuna işaret etmezken, alıcı ve satıcı arasındaki denge kısa sürede bozulabilir. Analistler önümüzdeki bir iki haftanın kritik öneme sahip olduğunu ve fiyatın bir kırılma noktasına yaklaştığını belirtiyor.

Bu süreçte uzun vadeli yatırımcılar ise XRP’nin genel makro yapısına bağlı kalarak, kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli yaklaşımlarını sürdürüyor.