XRP 1,50 dolar direnci altında sıkıştı hacimde dalgalanma arttı

XRP, son dönemde daralan bir fiyat aralığında işlem görürken, hacimdeki hareketlenme ve teknik göstergelerdeki değişim analistlerin dikkatini çekiyor. Uzun süredir volatilitenin hakim olduğu varlık bu kez nötrleşen bir görünüme kavuşmuş durumda. Bu gelişme, hem alıcıların hem de satıcıların piyasadaki hakimiyeti eline almakta zorlandığına işaret ediyor.

Fiyat sıkışması ve hacim hareketliliği

Teknik açıdan bakıldığında, XRP’nin fiyat hareketi daralan bir bantta gitgide sıkışıyor. Bu yapı çoğu zaman piyasada enerjinin biriktiğini ve önümüzdeki süreçte güçlü bir yönde hareket gelebileceğinin sinyalini veriyor. Özellikle yüksek işlem hacmine sahip varlıklarda, düşük volatilite evreleri genellikle daha sert fiyat hareketleriyle sonlanabiliyor.

XRP’de geçici denge ortamının sürdüğü bu dönemde, destek ve direnç noktalarında hacmin kısa aralıklarla artış gösterdiği gözlemleniyor. Analistlere göre, bu hacim patlamaları piyasanın sınır noktalarında yatırımcı ilgisinin canlandığına ancak henüz nihai yön seçiminin yapılmadığına işaret ediyor.

Piyasa katılımcılarının davranışı

Şu anda XRP’nin fiyatı 1,42 dolar seviyesinde, 1,50 dolarlık güçlü direncin hemen altında yatay bir seyir izliyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP’deki bu fiyat hareketleri piyasa katılımcılarının bekle-gör tutumunu yansıtıyor.

Uzun vadeli yatırımcılar tarafında ise önemli bir gelişme öne çıkıyor. Zincir üzerindeki veriler, büyük XRP yatırımcılarının (balina hesaplarının) 2018’den bu yana en yüksek toplam bakiyeye ulaştığını ortaya koydu. Bu durum, mevcut sıkışma evresine rağmen uzun vadeli güvenin korunduğuna işaret ediyor.

XRP fiyatındaki kısa süreli dalgalanmalar ve işlem hacminde gözlemlenen artış, piyasada sessizce pozisyon alımlarının yapılmakta olabileceğini gösteriyor.

Teknik yapı ve uzun vadeli beklentiler

Analistlerin sıklıkla vurguladığı uzun vadeli teknik formasyonlar, XRP için yeni hedeflerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Özellikle yıllardır süregelen fincan-kulp yapısının halen geçerliliğini koruduğu belirtiliyor.

Eğer bu teknik görünüm devam ederse, bazı projeksiyonlar XRP’nin 27 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Ancak analistler, bu tür hedeflerin gerçekleşmesinin sadece mevcut yapının zaman içinde teyit edilmesine bağlı olduğunun altını çiziyor. Fiyat şu anda dar bir aralıkta sessizliğini korusa da, teknik baskı ve beklenen hareketin işaretleri yakından izleniyor.