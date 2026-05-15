Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP 1,50 dolar direnci altında sıkıştı hacimde dalgalanma arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Piyasa dikkatini XRP’nin 1,50 dolar altındaki sıkışan hareketine çevirdi.
  • 📊 Fiyat dar bir bantta ilerlemeye devam ederken, 1,42 dolar seviyesinde dengelendi.
  • 🐋 Zincir verileri, büyük yatırımcıların 2018’den bu yana en yüksek birikime ulaştığını gösterdi.
  • 🔥 En önemli nokta: Teknik yapı gerilim yaratırken, piyasada büyük bir hareket beklentisi artıyor.
COINTURK
COINTURK

XRP, son dönemde daralan bir fiyat aralığında işlem görürken, hacimdeki hareketlenme ve teknik göstergelerdeki değişim analistlerin dikkatini çekiyor. Uzun süredir volatilitenin hakim olduğu varlık bu kez nötrleşen bir görünüme kavuşmuş durumda. Bu gelişme, hem alıcıların hem de satıcıların piyasadaki hakimiyeti eline almakta zorlandığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Fiyat sıkışması ve hacim hareketliliği
2 Piyasa katılımcılarının davranışı
3 Teknik yapı ve uzun vadeli beklentiler

Fiyat sıkışması ve hacim hareketliliği

Teknik açıdan bakıldığında, XRP’nin fiyat hareketi daralan bir bantta gitgide sıkışıyor. Bu yapı çoğu zaman piyasada enerjinin biriktiğini ve önümüzdeki süreçte güçlü bir yönde hareket gelebileceğinin sinyalini veriyor. Özellikle yüksek işlem hacmine sahip varlıklarda, düşük volatilite evreleri genellikle daha sert fiyat hareketleriyle sonlanabiliyor.

XRP’de geçici denge ortamının sürdüğü bu dönemde, destek ve direnç noktalarında hacmin kısa aralıklarla artış gösterdiği gözlemleniyor. Analistlere göre, bu hacim patlamaları piyasanın sınır noktalarında yatırımcı ilgisinin canlandığına ancak henüz nihai yön seçiminin yapılmadığına işaret ediyor.

Piyasa katılımcılarının davranışı

Şu anda XRP’nin fiyatı 1,42 dolar seviyesinde, 1,50 dolarlık güçlü direncin hemen altında yatay bir seyir izliyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP’deki bu fiyat hareketleri piyasa katılımcılarının bekle-gör tutumunu yansıtıyor.

Uzun vadeli yatırımcılar tarafında ise önemli bir gelişme öne çıkıyor. Zincir üzerindeki veriler, büyük XRP yatırımcılarının (balina hesaplarının) 2018’den bu yana en yüksek toplam bakiyeye ulaştığını ortaya koydu. Bu durum, mevcut sıkışma evresine rağmen uzun vadeli güvenin korunduğuna işaret ediyor.

XRP fiyatındaki kısa süreli dalgalanmalar ve işlem hacminde gözlemlenen artış, piyasada sessizce pozisyon alımlarının yapılmakta olabileceğini gösteriyor.

Teknik yapı ve uzun vadeli beklentiler

Analistlerin sıklıkla vurguladığı uzun vadeli teknik formasyonlar, XRP için yeni hedeflerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Özellikle yıllardır süregelen fincan-kulp yapısının halen geçerliliğini koruduğu belirtiliyor.

Eğer bu teknik görünüm devam ederse, bazı projeksiyonlar XRP’nin 27 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Ancak analistler, bu tür hedeflerin gerçekleşmesinin sadece mevcut yapının zaman içinde teyit edilmesine bağlı olduğunun altını çiziyor. Fiyat şu anda dar bir aralıkta sessizliğini korusa da, teknik baskı ve beklenen hareketin işaretleri yakından izleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP 8 yıllık desenle 27 dolar hedefini gündeme taşıdı

XRP açık pozisyon Z-skoru sert düşüş yaşadı fiyat 1,42 dolarda dengede kaldı

XRP 24 saatte yüzde 6,7 yükselerek 1,50 doları aştı

HYPE Coin alınır mı? XRP yükselişi ve kripto para yatırımcılarının gündemi

CME Group yedi kripto para endeks vadeli işlemlerini başlatıyor XRP, Bitcoin ve Ethereum dahil

XRP, Nasdaq CME Crypto Endeksine eklendi işlem hacmi yükseldi

ABD’de kripto sahipleri 67 milyona ulaştı Clarity Act için kritik oylama yarın

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Analistlerin Mayıs sonu Bitcoin tahminleri ne söylüyor?
Bir Sonraki Yazı Strategy 1,5 milyar dolarlık borç geri alımını Bitcoin satışını da içeren fonlama seçenekleriyle başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy 1,5 milyar dolarlık borç geri alımını Bitcoin satışını da içeren fonlama seçenekleriyle başlattı
BITCOIN (BTC)
Analistlerin Mayıs sonu Bitcoin tahminleri ne söylüyor?
BITCOIN (BTC)
Ethereum fiyatı 2.250 2.380 dolar bandında sıkıştı %10’luk hareket için kırılma bekleniyor
Ethereum (ETH)
Hyperliquid’in zincir üstü hacmi geleneksel borsalarla rekabette 230 milyon doları aştı
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitcoin’de balina hareketliliği 10.450 BTC transferiyle dikkat çekti
BITCOIN (BTC)
Lost your password?