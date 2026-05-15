Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Analistlerin Mayıs sonu Bitcoin tahminleri ne söylüyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump 20 yıl nükleer programın durdurulması fikrini kabul etse de süreç ilerlemiyor. İran’ın altyapısına büyük saldırılar görürsek bu şaşırtıcı olmaz.
  • Jelle ilk yerel dip seviyesi oluştuğu için pek iyimser değil. 200 günlük EMA'dan reddedildikten ve ayı sapmasının ardından güncel durumu pek iç açıcı görmüyor. BTC 75 bin dolara gerileyebilir.
  • Hafta sonu düşen hacimler boğaların aleyhine.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Artık veri akışı sakin ve Fed’in rotası büyük ölçüde şekillendiğinden acı gerçeklerin fiyatlanması gerekiyor. Şimdilik BTC güçlü kalsa da 80.400 dolar altı kapanışlar görmeye başladığımızdan risk artıyor. Bugün farklı analistlerin Bitcoin için güncel tahminlerine göz atacağız. Uzmanlar Mayıs ayının geri kalanında ne bekliyor?

İçindekiler
1 Trump’ın Çin zirvesi
2 Bitcoin ne olacak?

Trump’ın Çin zirvesi

Fars Haber Ajansı günün ilk saatlerinde “İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yönetim protokolleri konusunda varılan mutabakatın ardından Çin gemilerinin boğazdan geçişi dün başladı” açıklamasını yaptı. Ancak Hürmüz Boğazıyla ilgili çözüme dair Çin’den ABD’nin lehine henüz somut adım görmedik. Üstelik Trump boğazın statüsünün değişmesinden Çin’in de memnun olmayacağını ve bu konuda Çin’in kendileriyle aynı fikirde olduğunu dün söyledi.

Peki Çin zirvesinin sonuçları neler? ABD Çin’le bu görüşmenin ardından 200 Boeing siparişi aldı. ABD tarım ve soya fasulyesi anlaşmalarının ilerleyeceği açıklandı. Bunun dışında pek ciddi bir adım görmedik. Trump Pekin’den ayrılırken, Çin ile ilişkilerin “eskisinden çok daha güçlü” olacağını söylese de bunun altının önümüzdeki günlerde özellikle İran ile devam eden anlaşmazlık çerçevesinde doldurulması gerekecek.

Trump 20 yıl nükleer programın durdurulması fikrini kabul etse de gerçek taahhütler istediğini bugün Çin’den dönerken söyledi. Eğer önümüzdeki hafta İran’ın altyapısına büyük saldırılar görürsek bu yatırımcıları şaşırtmamalı.

Bitcoin ne olacak?

Jelle ilk yerel dip seviyesi oluştuğu için pek iyimser değil. 200 günlük EMA’dan reddedildikten ve ayı sapmasının ardından güncel durumu pek iç açıcı görmüyor. Birçok analist gibi o da 75 bin dolar ve altına daha derin bir düzeltmenin zamanının gelmiş olabileceğini söylüyor. Mayıs ayının yükseliş kısmını gördük şimdi biraz düşüş olası.

“Boğalar bugün tekrar gazı kökleyip harekete geçmezse, Mayıs’ın geri kalanında bir geri çekilme olacağından oldukça eminim.” – Jelle

Trader_XO dar aralıktaki volatilitenin kısa vadeli yatırımcılar için güzel trade fırsatları sunduğunu ve asıl odağın bu olması gerektiğini düşünüyor. Henüz yönden emin değil. Fiyatın önceki ve mevcut haftanın VWAP’ının üzerinde mi yoksa altında mı kapanacağına bağlı olarak pozisyon alacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy 1,5 milyar dolarlık borç geri alımını Bitcoin satışını da içeren fonlama seçenekleriyle başlattı

Bitcoin’de balina hareketliliği 10.450 BTC transferiyle dikkat çekti

Ran Neuner sebebini açıklayarak daha fazla düşüş beklediğini söylüyor

ETH ve LINK Coin artık kırılmaya yaklaşıyor, Uzun vadeli BTC yatırımcılarından haber var

15 Mayıs piyasalar ve Trump’ın açıklamaları

STRC hisselerinde ex-dividend tarihi öncesi işlem hacmi dört kat arttı

Spot Bitcoin ETF’lerine bir günde 131,3 milyon dolar net giriş kaydedildi

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Ethereum fiyatı 2.250 2.380 dolar bandında sıkıştı %10’luk hareket için kırılma bekleniyor
Bir Sonraki Yazı XRP 1,50 dolar direnci altında sıkıştı hacimde dalgalanma arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy 1,5 milyar dolarlık borç geri alımını Bitcoin satışını da içeren fonlama seçenekleriyle başlattı
BITCOIN (BTC)
XRP 1,50 dolar direnci altında sıkıştı hacimde dalgalanma arttı
RIPPLE (XRP)
Ethereum fiyatı 2.250 2.380 dolar bandında sıkıştı %10’luk hareket için kırılma bekleniyor
Ethereum (ETH)
Hyperliquid’in zincir üstü hacmi geleneksel borsalarla rekabette 230 milyon doları aştı
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitcoin’de balina hareketliliği 10.450 BTC transferiyle dikkat çekti
BITCOIN (BTC)
Lost your password?