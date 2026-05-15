Analistlerin Mayıs sonu Bitcoin tahminleri ne söylüyor?

Artık veri akışı sakin ve Fed’in rotası büyük ölçüde şekillendiğinden acı gerçeklerin fiyatlanması gerekiyor. Şimdilik BTC güçlü kalsa da 80.400 dolar altı kapanışlar görmeye başladığımızdan risk artıyor. Bugün farklı analistlerin Bitcoin için güncel tahminlerine göz atacağız. Uzmanlar Mayıs ayının geri kalanında ne bekliyor?

Trump’ın Çin zirvesi

Fars Haber Ajansı günün ilk saatlerinde “İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yönetim protokolleri konusunda varılan mutabakatın ardından Çin gemilerinin boğazdan geçişi dün başladı” açıklamasını yaptı. Ancak Hürmüz Boğazıyla ilgili çözüme dair Çin’den ABD’nin lehine henüz somut adım görmedik. Üstelik Trump boğazın statüsünün değişmesinden Çin’in de memnun olmayacağını ve bu konuda Çin’in kendileriyle aynı fikirde olduğunu dün söyledi.

Peki Çin zirvesinin sonuçları neler? ABD Çin’le bu görüşmenin ardından 200 Boeing siparişi aldı. ABD tarım ve soya fasulyesi anlaşmalarının ilerleyeceği açıklandı. Bunun dışında pek ciddi bir adım görmedik. Trump Pekin’den ayrılırken, Çin ile ilişkilerin “eskisinden çok daha güçlü” olacağını söylese de bunun altının önümüzdeki günlerde özellikle İran ile devam eden anlaşmazlık çerçevesinde doldurulması gerekecek.

Trump 20 yıl nükleer programın durdurulması fikrini kabul etse de gerçek taahhütler istediğini bugün Çin’den dönerken söyledi. Eğer önümüzdeki hafta İran’ın altyapısına büyük saldırılar görürsek bu yatırımcıları şaşırtmamalı.

Bitcoin ne olacak?

Jelle ilk yerel dip seviyesi oluştuğu için pek iyimser değil. 200 günlük EMA’dan reddedildikten ve ayı sapmasının ardından güncel durumu pek iç açıcı görmüyor. Birçok analist gibi o da 75 bin dolar ve altına daha derin bir düzeltmenin zamanının gelmiş olabileceğini söylüyor. Mayıs ayının yükseliş kısmını gördük şimdi biraz düşüş olası.

“Boğalar bugün tekrar gazı kökleyip harekete geçmezse, Mayıs’ın geri kalanında bir geri çekilme olacağından oldukça eminim.” – Jelle

Trader_XO dar aralıktaki volatilitenin kısa vadeli yatırımcılar için güzel trade fırsatları sunduğunu ve asıl odağın bu olması gerektiğini düşünüyor. Henüz yönden emin değil. Fiyatın önceki ve mevcut haftanın VWAP’ının üzerinde mi yoksa altında mı kapanacağına bağlı olarak pozisyon alacak.