Ethereum fiyatı 2.250 2.380 dolar bandında sıkıştı %10’luk hareket için kırılma bekleniyor

Ethereum piyasasında son haftalarda hacimsiz ve sınırlı fiyat hareketleri dikkat çekiyor. Kripto para piyasasının önemli oyuncularından biri olan Ethereum, yaklaşık bir aydır 2.250 ile 2.380 dolar aralığında gidip geliyor. Teknik analiz yapan traderlar, bu dar bandın kısa süre içinde yukarı ya da aşağı yönlü net bir kırılmaya sahne olabileceğini aktarıyor.

Kısa Vadede Fiyat Kırılımı İçin Baskı Artıyor

Piyasa ortamında hareketlilik düşük olsa da, Ethereum kısa vadede 2.263 dolar seviyelerinde işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum gün içinde yüzde 0,29 civarında hafif bir yükseliş kaydetti. Son birkaç haftadır fiyatın 2.250-2.380 dolar arasında sürekli olarak yön bulmaya çalıştığı görülüyor. Uzmanlar, bu sıkışmanın yakında fiyat üzerinde sert etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Trader Symba, Ethereum’un son dip seviyelerden toparlandığını ve kısa vadeli düşüş trendini kırdığını belirtiyor. Özellikle ABD borsası S&P 500 endeksinin güçlü performansı da hem Ethereum’un hem de Bitcoin’in yukarı potansiyelini artırabilir.

Trader Symba, fiyat hareketinin güçlü şekilde bölge desteğinden geri döndüğünü, Ethereum’un ise önce alt banda tutunduğunu ardından direnç hattını aşarak kısa vadede daha net bir yapı oluşturduğunu aktardı.

Özetle piyasada hala karar aşaması sürüyor; fiyatın 2.300 dolar civarında tutunması Ethereum için pozitif senaryo olarak gösteriliyor.

Likidite ve Temel Destek Bölgeleri

Öne çıkan analizlerden biri de Ace adlı trader’ın tespitleri oldu. Ethereum fiyatı, 2.241 dolar seviyesine kısa süreli gerilemenin ardından agresif satış baskısı ile karşılaştı; buna rağmen alıcılar kısa sürede kontrolü ele geçirdi. Fiyat daha sonra 2.306 dolar civarındaki likidite bölgesine adım attı. Olası aşağı yönlü baskı artarsa, ana destek 2.240-2.250 dolar arasında yer alıyor. Analistlere göre bu bant korunduğu sürece yükseliş senaryosu geçerli.

Bu tür likidite hamleleri, kısa vadeli hareketlerin yönünü belirlemekte önemli rol oynuyor. Alıcılar güçlü kaldıkça ve satış baskısı absorbe edildiği sürece, Ethereum’da yukarı yönlü denemeler mümkün olabilecek.

Zincir Üzerindeki Veriler ve Kâr Realizasyonu

Blok zinciri analiz şirketi Santiment’in paylaştığı veriler, Ethereum ağındaki gerçekleşen kârların son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Son üç günde fiyat yüzde 5,5 aşağı çekilmiş olsa da, toplamda 74,58 milyon dolarlık kâr realizasyonu tespit edildi. Bu durum, bir yandan kısa vadeli yatırımcıların satış yaptığını düşündürürken diğer taraftan, büyük kısmının eski maliyetlerle alınan uzun vadeli pozisyonlardan geldiği yorumu da yapıldı.

Santiment, “Çok sayıda yatırımcı kâr aldıkça satışlar görülse de, bunların önemli kısmı düşük maliyetli eski pozisyonlardan geliyor gibi görünüyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Kârlı pozisyonların realizasyonu devam ettiği sürece, Ethereum’un öncelikle 2.250 dolar civarında destek bulmasını sürdürebileceği öngörülüyor.

1 Aydır Sıkışan Ethereum’da Yüzde 10’luk Hedef Masada

Daan Crypto Trades’in analizine göre ise Ethereum, son bir ayda 2.250 ile 2.380 dolar arasında sürekli olarak alıcı ve satıcılarla karşılaştı. Her iki sınırda da fiyat tepkileri izlenirken, yukarı yönlü bandın aşılması halinde yüzde 10’dan fazla bir yükseliş potansiyeli doğabilir. Teknik görünümdeki sıkışma nedeniyle, olası bir kırılma sonrası ETH fiyatında ani ve yüksek hacimli bir hareket mümkün görünüyor.

Kritik kırılım seviyeleri şöyle sıralanıyor: Destek 2.240 – 2.250 dolar, orta band 2.300 – 2.320 dolar, direnç ise 2.380 – 2.400 dolar arasında. Yukarı yönlü bir kırılmada, hedef olarak 2.500 – 2.640 dolar bölgesi öne çıkıyor.

İzlenmesi Gereken Seviyeler ve Olası Senaryolar

Sonuç olarak Ethereum’un bir sonraki yönü bu dar bandın hangi yöne kırılacağına bağlı olacak. Kısa vadeli görünümde, 2.380 – 2.400 dolar üstü kapanışlar alıcıların kontrolü ele alacağı anlamına gelirken, ana bant altına inilmesi halinde ise konsolidasyonun derinleşmesi beklenebilir. Şu anda piyasada belirgin bir kararsızlık hâkim ve katılımcılar yeni kırılma için pozisyon alıyor.

Kırılma hareketi yukarı yönlü olursa hem fiyat istikrarı hem de yüksek hacimli işlemlerle birlikte boğaların öne çıkması mümkün olabilir. Ancak bandın altına inilirse alıcılar için riskler artacak ve fiyat yeni bir tabana çekilebilir.