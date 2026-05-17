Trump bağlantılı World Liberty, 4.870 ETH’yi 10,61 milyon dolara sattı

Trump çevresiyle ilişkilendirilen World Liberty Financial, piyasadaki verilere göre 4.870 Ethereum’u ortalama 2.178 dolardan elden çıkararak yaklaşık 10,61 milyon dolar karşılığında USDC’ye çevirdi. Bu büyük satış dikkat çekerken, işlemin ardından Ethereum fiyatı 2.185 dolar civarında işlem gördü ve gün içinde hafif şekilde geriledi.

Satış Baskısı ve Piyasa Tepkileri

World Liberty’nin Ethereum satışı, projenin piyasalarda yakından izlenen hazinesiyle ilgili son dönemdeki hamlelerin devamı oldu. Kripto para izleme araçlarından elde edilen bilgilere göre, satış USDC’ye, yani kripto piyasalarında yoğun olarak kullanılan dolar endeksli stabilcoine dönüştürüldü. Büyük miktarda yapılan bu tür işlemler, özellikle siyasi isimlerle bağlantılı ya da geniş bir yatırımcı tabanına sahip projeler söz konusu olduğunda piyasa duyarlılığını doğrudan etkileyebiliyor.

World Liberty’nin kendi yönetişim token’ı WLFI tarafında da son dönemde sert dalgalanmalar yaşanıyor. WLFI token kısa süre önce yaklaşık 0,08 dolardan işlem görüyordu ve bu değerin, önceki zirvesinin oldukça altında olduğu kaydedildi. Projedeki yatırımcıların %20’sinin varlıklarını şu anda serbest bırakabilecek olması, piyasadaki arz-talep dengesinde yeni bir dönemi başlatabilir.

World Liberty’nin 4.870 ETH’lik satışının ardından, piyasa analistleri siyasi etkileri yüksek projelerdeki büyük işlemleri ve bunun kripto varlıklar üzerindeki etkisini yakından izlemeye başladı.

Proje, daha önce de WLFI token’ını teminat göstererek 75 milyon dolarlık bir kredi işlemi yürütmesiyle tartışılmıştı. ABD’li yasa yapıcılar ve hukuk uzmanları, bu yapının yatırımcı koruması ve likidite açısından soru işareti yarattığı görüşünü gündeme getirdi.

Spot Ethereum ETF’lerinde Küresel Çıkışlar

Ethereum piyasası özellikle ABD borsasında işlem gören spot ETF’lerden çekilen nakitle baskı altına girmeye devam etti. 11–15 Mayıs haftasında spot Ethereum ETF’lerinde toplam 255,11 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

BlackRock fonları aynı hafta 77.567 ETH, Fidelity ise 25.770 ETH satışı gerçekleştirdi. Grayscale 7.409 ETH; ARK 21Shares ise 637 ETH sattı. Öte yandan, VanEck satış yerine ETH alımı yapan az sayıda kurumdan biri olarak kayıtlara geçti.

Tüm ABD spot kripto varlık ETF’lerinde toplamda 1,13 milyar dolarlık net çıkış görüldü. Bu tutarın yaklaşık 1 milyar doları Bitcoin ETF’lerinden kaynaklandı; böylece hem Bitcoin hem Ether piyasalarında kurumların çıkışı devam etti.

Piyasa ve Hukuki Tartışmalar Devam Ediyor

Ethereum fiyatı tüm bu çıkışlara rağmen 2.150-2.185 dolar aralığında dengede kaldı. Analist Ali Martinez, Ethereum’un fiyat kanalının alt sınırına geri çekildiğini belirtirken, 2.150 dolar desteğinin korunması durumunda fiyatın yeniden toparlanabileceğini söyledi. Satış baskısının artması halinde ise 2.150 dolar altındaki hareketler, yeni bir zayıflama getirebilir.

Öte yandan, World Liberty projesindeki token yapısı ve fon kullanımı hâlen hukukçuların gündeminde. Uzmanlar, WLFI token’ın ABD’de menkul kıymet statüsü açısından Howey testine tabi olabileceğini; buna karşın projenin bu konuda mahkeme tarafından sorumlu bulunmadığını ifade etti.

World Liberty, aynı zamanda Tron’un kurucusu Justin Sun ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle de gündemde. Sun’ın projeye 45 milyon dolar yatırım yapması sonrası, ilgili token’larının dondurulduğunu ve hesap kısıtlamalarıyla varlıklarını hareket ettiremediğini ileri sürdüğü bildirildi.

World Liberty yönetiminde yer alan Zach Witkoff ve Eric Trump ise Sun’ın bu iddialarını tamamen asılsız bulduklarını kamuoyuyla paylaştı. Taraflar arasındaki tartışma, yatırımcı hakları ve proje yönetimine dair daha büyük bir davanın parçası haline gelmiş durumda.