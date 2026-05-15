XRP’de 8 yıldır biriken büyük hareket: Balinalar 45,83 milyar XRP topladı, uzun vadede $8 hedefi gündemde

XRP fiyatında son dönemde meydana gelen hareketlilik, hem zincir üzerindeki veri analizleri hem de teknik göstergelerle birlikte alışılmışın dışında bir dönemece girildiğini ortaya koyuyor. Uzun vadeli birikim eğilimleri, teknik sıkışma ve piyasa yapısındaki değişim, XRP’nin yakın zamanda fiyat davranışında kuvvetli bir geçiş sürecine girebileceğine işaret ediyor.

Büyük Yatırımcıların Yoğun Birikimi Dikkat Çekiyor

XRP ağı üzerindeki veriler, hem bireysel yatırımcıların hem de büyük portföy sahiplerinin pozisyonlarını yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Son analizlere göre, XRP’de kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde uzun vadeli alımlar öne çıkıyor. Santiment tarafından sağlanan zincir üstü bilgilere değinen analist Chad Steingraber, en az 10 milyon XRP bulunduran cüzdanların toplam 45,83 milyar XRP biriktirdiğini ve bunun dolaşımdaki arzın yaklaşık %68,5’ine denk geldiğini aktardı. Bu düzey, 2018’den bu yana ulaşılan en yüksek konsantrasyon olarak tanımlanıyor.

Chad Steingraber, mevcut aşamada XRP balinalarının 8 yılın zirvesine ulaştığını, balina cüzdanlarının yaklaşık 45,83 milyar XRP tuttuğunu ve bunun önemli bir birikime işaret ettiğini belirtti.

Bu gelişmeler ışığında, XRP fiyatı yaklaşık $1.50 civarındayken büyüklerin alım yapmaya devam ettiği, buna karşılık daha küçük yatırımcıların ise risklerini azalttığı gözlemleniyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP, haberin yazıldığı an itibarıyla 1,445 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,96 oranında gerilemiş durumda.

Teknik Analiz: 8 Yıllık Çanak Formasyonu, Yükseliş Hedeflerini Ön Plana Çıkardı

Piyasa analistleri, XRP’nin fiyat grafiğinde neredeyse 8 yıldır oluşan geniş bir çanak ve kulp formasyonuna işaret ediyor. ChartNerdTA tarafından yapılan teknik değerlendirmede, çanak kısmı tamamlanırken, kulp formasyonunun ise tarihi direnç seviyelerinin hemen altında şekillendiği aktarılıyor. Uzun vadede öne çıkan Fibonacci projeksiyonları, kalıcı bir kırılmanın yaşanması durumunda 8 dolar ve üzeri hedeflerin teknik olarak mümkün olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, 0,89 dolar (0,5 Fibonacci bölgesi) kritik destek olarak öne çıkarken, $1.40–$1.50 arası bölgede birikim devam ediyor. Direnç tarafında ise $1.60–$1.70 aralığı takip ediliyor.

ChartNerdTA, uzun soluklu formasyonun tamamlanması halinde XRP’de 8 dolar üstü seviyelere ulaşma potansiyelinin doğabileceğini öne sürdü ve mevcut konsolidasyonun kırılmasıyla çok yıllı bir genişleme süreci başlayabileceğine dikkat çekti.

Fiyat Davranışı ve Piyasa Algısında Farklılıklar

Kısa vadeli görünümde ise XRP, EMA50 üzerinde kalarak $1.50 civarındaki direnci test etmeyi sürdürüyor. Son teknik analizler, fiyatın düşüş kanalını yukarı kırmasının ardından yükselen genişleyen kama formasyonunda hareket ettiğini ortaya koyuyor. Bu yapı, piyasada volatilitenin artmasına zemin hazırlayabilir.

Tüm teknik göstergeler olumlu seyretse de toplulukta balina birikimiyle ilgili farklı görüşler mevcut. Bazı yatırımcılar büyük alımların yükselişin öncülü olacağına inanırken, kimileri merkezileşme riskine ve ardından gelecek olası satış baskısına işaret ediyor.

Piyasa katılımcıları, dava süreci ve regülasyon tartışmalarının yanı sıra, kısa vadede teknik yapının daha belirleyici olacağını düşünüyor. Kritik seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece, yükseliş hedefleri canlılığını korumaya devam edecek.