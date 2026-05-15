Cardano fiyatı $0.27 seviyesinde kalmaya devam ediyor teknik göstergeler $0.31 kırılımını işaret ediyor

Cardano’nun (ADA) fiyatı son günlerde yatırımcıların yakından izlediği teknik bir bölgeye yaklaşırken, kısa vadede önemli göstergeler olumlu sinyaller vermeye başladı. ADA, gün içinde 0.26 ile 0.28 dolar aralığında hareket ederek 0.27 dolar seviyesini koruyor. CryptoAppsy verilerine göre, son 24 saatte yüzde 0.98’lik bir artış yaşanırken, fiyat kritik destek ve direnç noktalarının üzerinde dengelenmiş görünüyor.

Kısa Vadeli Görünüm ve Kritik Seviyeler

Teknik analizlere göre ADA, 20 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde, yani 0.26 dolar civarında konsolide oluyor. Bu seviye şimdilik ana destek alanı olarak dikkat çekiyor, fiyatın bu bölgenin üzerinde kalması ise iyimser havanın sürmesine yardımcı oluyor. Yukarıda 0.31 doların üzerinde kalıcı bir hareket gelirse, ADA kısa vadede yeni bir yükseliş hareketi başlatabilir. Böyle bir durumda sonraki hedefler teknik olarak sırasıyla 0.36 ve 0.40 dolar seviyeleri olacak. Aşağı yönlü risklerde ise 20 günlük ortalamanın kaybedilmesi fiyatın yeniden alt bantlara doğru geri çekilmesine yol açabilir.

Teknik analistlere göre, “ADA fiyatı 0.31 doların üzerine çıkmadığı sürece mevcut dar bantta hareket etmeye devam edebilir, olası yukarı yönlü kırılım, kısa vadeli yükseliş trendini güçlendirebilir.”

Piyasa takipçisi Mr. CryptoCeek tarafından aktarılan son grafiklerde de ADA’nın bu dönemde temel desteğin üzerinde tutunduğu, yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmaya başladığı vurgulanıyor.

Al Sinyalinde Son Durum: SuperTrend ve Balina Birikimi

Günlük SuperTrend göstergesinin 0.274 dolar seviyesinde al sinyali üretmesi, analistler tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SuperTrend’in ADA’da önceki büyük trend değişimlerinde de aktif rol oynamış olması, yeni bir ivmenin ilk işareti olarak görülüyor. Ancak bu tip sinyaller, her zaman doğrudan güçlü bir yükselişi garantilemese de, satış baskısında azalma işareti olarak öne çıkıyor. ADA fiyatı 0.26 dolar üzerinde kaldıkça ve 0.31 dolara yöneldikçe, bu teknik sinyalin önemi de artıyor.

Bunun yanında zincir üzerindeki verilere göre, ADA’daki büyük yatırımcıların (balinaların) elinde bulunan toplam arz oranı yüzde 67’ye ulaşarak 2020’den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. CoinDesk ve BSCN kaynaklarının paylaştığı analizlere göre balinaların toplamda 25.09 milyar ADA ile uzun süreli birikim yaptığı ifade ediliyor. Bu birikim eğilimi, ADA piyasasının uzun vadeli görünümünü destekleyen bir faktör olarak görülüyor.

Uzun Vadeli Destek, Teknik Yapıyı Koruyor

Macro düzeyde incelendiğinde ise ADA fiyatı, son ayı piyasasında olduğu gibi önemli bir destek bölgesini korumaya devam ediyor. Analist Evans tarafından yayınlanan grafikte, Cardano’nun uzun süredir tutunduğu ana destek çizgisinin yeniden savunulduğu vurgulanıyor. Ancak fiyat, makro düşen direnç çizgisinin altında işlem görmeyi sürdürüyor. Bu nedenle kısa vadede yukarı yönlü baskı sınırlı olurken, orta vadede direnç bölgesi yükseliş için kritik bir sınır olacak.

Bu tabloya göre ADA şimdilik birikim sürecini sürdürüyor. Destek seviyesi geçerli kaldıkça, aşağı yönlü risklerin kontrol altında tutulduğu; ancak yeni bir çıkış hareketi için fiyatın uzun vadeli direnç bölgesinin üzerinde tutunması gerektiği aktarılıyor.

Kısa Vadeli Fiyat Hareketleri ve Beklenti

ADA fiyatı teknik olarak 0.26 dolar seviyesini ilk ana destek, 0.28 doların hemen üzerini ise yeni bir hamlenin öncesi direnç bölgesi olarak konumlandırmış durumda. Bu bölgenin aşılması halinde 0.30-0.31 dolar aralığı yeniden ön plana çıkacak, daha yüksek seviyeler ise güçlü bir kırılım ve hacme bağlı olarak mümkün olacak. Yatırımcıların kısa ve orta vadede özellikle 0.31 dolar üzerinin kalıcı olarak geçilmesini izlediği belirtiliyor.

Anahtar Nokta: 2026 ve $0.50 Hedefi

Analistlere göre Cardano’nun 0.50 dolara yeniden yükselmesi için kısa vadeli toparlanmanın daha büyük bir trend dönüşümüne dönüşmesi gerekiyor. Balina birikimi ve mevcut teknik sinyaller olumlu tarafta kalmayı sürdürse de, fiyatın net bir şekilde 0.31 doların üzerinde kapanış yapması ve bu hareketin güçlü hacimle desteklenmesi önemli. 2026 yılında 0.50 doların görülmesi mümkündür; ancak bunun için hem direnç kırılımı hem de balina desteği devam etmeli.