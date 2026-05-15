SpaceX halka arzını öne çekti en büyük IPO için geri sayım başladı

Uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve Elon Musk’ın yönetiminde bulunan SpaceX, şimdiye kadar kayda geçen en büyük halka arzı (IPO) gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirketin halka arzı için süreç hızlandırıldı ve SpaceX’in önümüzdeki hafta iş planını kamuya açıklaması bekleniyor. Nasdaq borsasında işlem görmesi planlanan hisseler için fiyatlandırma 11 Haziran’da başlayabilir.

Halka arz tarihi erkene çekildi

Daha önce haziran ayı sonlarına bırakılan halka arzın takvimi, son gelişmelerle birlikte yaklaşık iki hafta öne alındı. Reuters’ın görüştüğü ve bilgi sahibi olduğu belirtilen üç kişi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) hızlı inceleme süreci sayesinde SpaceX’in süreci erkenden tamamlayabileceğini ifade etti. Şirketin yatırımcı sunumu 4 Haziran’da başlayacak, hisselerin ise 12 Haziran itibarıyla işlem görmesi planlanıyor.

SpaceX’in halka arz başvurusunu SEC’e nisan ayında yaptığı bildirildi. Yapılan başvuruda şirketin yaklaşık 75 milyar dolarlık bir gelir hedeflediği ve toplam değerlemenin 1,75 trilyon dolar seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu oran, yakın tarihin en dev halka arzı olarak kayda geçen 2019’daki Saudi Aramco’nun 29 milyar dolarlık halka arzının çok üzerinde yer alıyor.

Nasdaq tercihi ve endeks etkisi

Reuters’ın mart ayında aktardığı bilgilere göre SpaceX, halka arz için ABD’nin önde gelen elektronik borsası Nasdaq’ı seçti. Bunun arkasında, Nasdaq-100 gibi önemli hisse endekslerine daha hızlı dâhil olabilme avantajı bulunuyor. Şirketin Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması, endekste de hızlı değişiklikleri tetikleyebilir.

MSCI’nin şubat ayında yayınladığı bir analizde, 2026 yılında beklenen mega halka arzların milyarlarca dolarlık pasif yatırım akışını serbest bırakabileceği, sektör bazlı portföylerde büyük değişimlere yol açabileceği ve yeni halka arz edilen şirketler dışında diğer piyasalarda likidite kaybı riski oluşturabileceği vurgulandı.

Bu gelişmelerin özellikle Wall Street’te, büyük ölçekli bir arzın sermaye piyasalarındaki dengeleri nasıl değiştireceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdiği anlatılıyor. Uzmanlara göre, tarihî büyüklükteki bu arz, hem geleneksel hisse senedi hem de dijital varlık ekosistemini yakından etkileyebilir.

Kripto piyasasına olası etkiler

Son yıllarda bitcoin, ether (ETH) ve diğer büyük kripto para birimlerinin Nasdaq ve S&P 500 başta olmak üzere geleneksel endekslerle korelasyonu arttı. Analistler, büyük IPO ve benzeri fırsatlara yönelen sermaye akışının, kripto gibi dalgalı piyasalara olan ilgiyi bir miktar azaltabileceği görüşünde.

SpaceX’in halka açık bir şirket haline gelirken doğrudan bitcoin varlığıyla borsaya açılması ise dikkat çekiyor. Şirket, Coinbase Prime üzerinden 8.285 adet bitcoin bulunduruyor ve bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 656 milyon dolar seviyesinde. Bu durum, SpaceX’in 2024’te yürürlüğe giren yeni adil değer muhasebe standartlarıyla önemli bir bitcoin portföyüne sahip ilk halka açık şirket olmasını sağlayacak.