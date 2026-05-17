Bitcoin ilk Fib hedefi olan 82.477 dolardan çekildi yeni direnç aralığı takipte

Bitcoin, hafta sonu ulaştığı 82.477 dolar seviyesinden geri çekilerek 79.000 doların altına geriledi. Kripto para, son iki haftaya ait grafikte kısa vadeli kritik eşiklerin yakınında hareket ediyor. Teknik analizde sık kullanılan Fibonacci uzantılarına göre, Bitcoin’in ilk hedefi olarak görülen 82.477 dolar seviyesi test edildikten sonra fiyat 78.000 dolaların altına kadar indi. Bu hareketin ardından piyasa katılımcıları hem direnç hem de olası destek noktalarını yakından izliyor.

Fibonacci hedefleri ve direnç bölgeleri

Analist Man of Bitcoin’in paylaştığı grafiğe göre, Bitcoin 82.477 dolar civarındaki ilk büyük Fibonacci seviyesini gördü ve geri çekildi. İleride izlenmesi gereken yeni teknik hedefler ise 87.273, 90.169 ve 95.347 dolar olarak sıralanıyor. Daha yukarıda ise geniş zaman dilimli grafikte potansiyel dirençler 107.910 ve 116.306 dolarda; en üstte ise 126.445 dolar hedefi yer alıyor.

Bitcoin, bu süreçte büyük ve uzun vadeli bir fiyat yapısı içinde kalmaya devam ediyor. Grafikte üstte ve altta yer alan beyaz trend çizgileri sırasıyla mevcut fiyatın oldukça üzerinde ve 40.000-50.000 dolar bandına yakın konumlanmış durumda. Bu, Bitcoin’in halen büyük makro seviyeler arasında sıkışık hareket ettiğini gösteriyor.

Kısa vadede 82.477-87.273 dolar bandı ilk ana direnç olarak öne çıkıyor. Bitcoin’in bu bölgeyi net biçimde aşması halinde sonraki hedef olarak sırasıyla 90.169 ve 95.347 dolar seviyeleri öne çıkabilir. Tersine bir harekette ise; 77.000 ve 74.929 dolar civarı destek noktası olarak öne çıkıyor. Daha sert bir düşüşte 71.000-68.000 dolar aralığı bir sonraki destek olarak izleniyor.

Momentum göstergeleri ve yorumlar

Grafikte dikkat çeken bir başka unsur ise Stochastic RSI (stokastik göreli güç endeksi) oldu. Bu göstergeye göre, fiyatın aşırı satım bölgesinden toparlanmaya başladığı görülüyor. Mavi ve turuncu çizgiler özellikle son dönemde alt bandın üzerinden sert şekilde yukarı yönde hareket etti. Analistler, bu gelişmenin yukarı yönlü ivmenin güçlü kalmasını sağladığını belirtiyor.

Stochastic RSI panelinde, aşırı satım bölgesinden yukarı hızlanan göstergeler, mevcut yukarı hareketin henüz tamamen sona ermediğine işaret ediyor.

Bununla birlikte, 82.477-87.273 dolar bandı kalıcı biçimde aşılamadığı için, yukarı hareketin devamı için fiyatın bu aralığın üzerine çıkması kritik önem taşıyor. Aksi durumda, Bitcoin mevcut yatay hareketini sürdürebilir.

Hafta sonu CME gap ve kısa vadeli fiyat hareketi

Bitcoin’in hafta sonu 78.371 dolardan işlem görmesiyle birlikte, CME vadeli işlemlerinde 79.123 dolar seviyesinde potansiyel bir fiyat boşluğu (gap) oluştu. Bu tür boşluklar, genellikle piyasanın kısa vadede doldurmaya eğilimli olduğu alanlar olarak değerlendiriliyor. Analist Daan Crypto Trades’in paylaştığı grafiğe göre, fiyat hafta sonunda 79.100 dolar civarından 78.000 doların altına kadar düştü; ardından kısmi toparlanmayla yeniden 78.300 dolara tırmandı fakat gap’in üzerinde bir kapanış gerçekleşmedi.

CME gap’i belirleyen noktada kesikli çizgiyle 79.123 dolar seviyesi öne çıkıyor. Mevcut durumda Bitcoin buranın altındaki aralıkta, yani 77.800-78.400 dolar arasında dalgalanıyor. Analiste göre, fiyat bu seviyenin hemen yakınında seyrettiği için, hafta başında yükselişle bu boşluğun kapanması olasılığı yüksek. Aksi durumda fiyat baskılandıkça, dar bantta yatay hareketler sürebilir.

Hafta sonunda oluşan CME gap seviyesi, kısa vadede fiyatın hareketine yön verebilir. Teknik olarak, fiyat bu aralığı tamamlamaya eğilim gösterebilir fakat kesin bir yön sinyali üretmiyor.

Özetle, Bitcoin’in iki haftalık grafikte önemli bir teknik hedefi görüp çekildiği, kısa vadede güçlü direnç ve destek alanlarının belirlendiği bir fiyat hareketi yaşandı. Son gelişmeler, yatırımcıların özellikle 79.123 doları ve üstte 82.477-87.273 dolar bandını yakından izlemesine neden oluyor.