ETH/BTC yılın en düşük seviyesine geriledi, spot ETF’lere güçlü giriş dikkat çekti

Ethereum’un Bitcoin karşısında yıl boyunca zayıf seyri devam ediyor. ETH/BTC paritesi, günlük Binance grafiğinde son bir yılın en düşük seviyelerine geriledi. Buna rağmen, borsalardaki ETH çıkışlarının ve spot Ethereum ETF’lerine artan talebin birikim eğiliminin sürdüğüne işaret ettiği görülüyor.

Bitcoin karşısında Ethereum’da zayıflık sürüyor

ETH/BTC fiyat grafiği, 0,02995 seviyesindeki önemli desteğin altında işlem gördü. Parite, 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanış yapmakta başarısız oldu. Bu ortalamalar sırasıyla 0,03168 ve 0,03109 seviyelerinde bulunuyor ve mevcut durumda direnç bölgesi oluşturuyor.

Mart ve Nisan aylarında gerçekleşen kısa konsolidasyon sürecinin aşağı yönlü kırılması, ETH/BTC’yi 0,02619’a kadar geri çekti. Eğer parite bu desteğin de altına sarkarsa, sıradaki güçlü destek alanı 0,02194 ile sınırlanıyor. Bu seviye, geçtiğimiz Temmuz’daki ivmeli yükseliş öncesinde de taban olarak çalışmıştı.

Analist TedPillows’un paylaştığı grafik, Ethereum’un Bitcoin karşısında sergilediği bu zayıflığın, önemli kurumsal alımlara rağmen durmadığına dikkat çekiyor. Özellikle Tom Lee’nin her hafta 200 milyon doların üzerinde ETH aldığına ilişkin iddialara rağmen ETH/BTC paritesinin düşüş eğilimini koruması, piyasa üzerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor.

TedPillows, “Kurumsal ölçekteki alımlar devam ederken bile Ethereum’un Bitcoin karşısında güçsüzlüğü devam ediyor. Spot piyasadaki etkili ETH alımları, fiyat hareketine henüz tam olarak yansımadı” yorumunu paylaştı.

Paritenin yeniden toparlanması için ilk olarak 0,02995 seviyesinin aşılması gerekiyor. Daha sonra, 0,03109 ile 0,03168 arasındaki hareketli ortalamaların aşılması, teknik anlamda yukarı yönlü yeni bir ivmeye zemin hazırlayabilir.

Borsalardan ETH çıkışları ve ETF ilgisi güçleniyor

Ethereum’un borsalar arası akış dengesi son iki haftanın büyük kısmında negatif bölgede kalmaya devam etti. Alphractal tarafından paylaşılan ve Ray’in yorumladığı grafiğe göre, ETH çıkışları alış ağırlığını öne çıkarıyor. Yani piyasada tutulan ETH miktarı azalırken, kullanıcıların varlıklarını çekmesi birikimin devam ettiğini gösteriyor.

Grafikte, mavi alan olarak temsil edilen borsa çıkış dengesinin 2025’in sonlarından bu yana negatifte kalması dikkat çekti. 2026 yılı ile birlikte bu negatiflik derinleşerek devam etti. Bu durum, oynak fiyat hareketlerine rağmen Ethereum’un piyasada elde tutulmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ray, spot Ethereum ETF’lerinin Nisan ayında lansmandan bu yana ilk kez aylık bazda net giriş gördüğünü belirtti. Bu dönemde ETH ETF’lerine toplam 356 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu veri, borsa çıkışlarının yanında kurumsal talebin de güçlendiğine işaret etti.

Ray, “Spot bazlı ETH ETF’lerine gelen bu güçlü ilgi ve borsalardan süren çıkışlar, Ethereum’daki birikim sinyalini daha da kuvvetlendiriyor. Fiyat ise bu sinyallere rağmen halen önceki zirvelerini test edebilmiş değil” değerlendirmesinde bulundu.

ETH fiyatı, yıl başındaki dip seviyelerinden toparlansa da 2025 yılına ait zirvelerine ulaşabilmiş değil. Teknik olarak, güçlü bir pozitif hareket için borsa çıkışlarındaki ivmenin devamı ve ETF’lere olan talebin artması gerekiyor.

Eğer borsalardaki negatif akış eğilimi sürerse, piyasada dolaşan ETH miktarı azalabilir ve bu durum, ilerleyen aylarda fiyat yönünde yeni bir hareketi tetikleyebilir.