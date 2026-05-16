Ethereum fiyatı 2.190 dolara geriledi Chalom üç yeni katalizörü açıkladı

Ethereum’un fiyatının yükseliş ivmesi kazanabilmesi için üç önemli unsurun bir araya gelmesi gerektiği aktarılıyor. Bu değerlendirme, halka açık en büyük ikinci Ethereum hazinesi olan Sharplink Gaming’in CEO’su Joseph Chalom’a ait. Chalom, Cointelegraph’ın Chain Reaction programında yaptığı açıklamada, ABD’de çıkarılmaya hazırlanan CLARITY Act adlı yasa tasarısı, küresel piyasalarda risk iştahının geri dönmesi ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenize edilmesi sürecinin hızlanmasının, Ethereum’un fiyatını yukarı taşıyacak ana etkenler olacağını belirtti.

Küresel düzenlemeler ve ABD’nin rolü

Chalom’un işaret ettiği ilk katalizör, ABD’de kripto para düzenlemelerine netlik kazandıracak olan CLARITY Act yasası. Bu yasa, geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde Cumhuriyetçi üyeler ve iki Demokrat tarafından desteklendi. Yasanın geçmesiyle birlikte, ABD’nin kripto varlıklara yönelik olumsuz yaklaşımını daha pozitif bir çizgiye çekebileceği ve bunun küresel düzeyde önemli yansımalar oluşturacağı ifade ediliyor. Chalom, özellikle Asya’daki büyük finans merkezlerinin ABD’deki bu değişimi yakından takip ettiğini belirtiyor. Ona göre, ABD finansal liderlik için yeniden atağa geçerse, Hong Kong, Kore, Tokyo ve Singapur gibi başlıca şehirlerde rekabet endişesi büyüyebilir.

“Asya’da çok seyahat ettim; Kore, Hong Kong, Tokyo ve Singapur’daki finans çevreleri ABD’nin kripto para konusundaki tavır değişikliğini büyük bir dikkatle izliyor. ABD’nin olası liderlik dönüşü, diğer merkezlerde kaygıyı artırıyor.”

Piyasalarda risk iştahının yeniden oluşması

İkinci katalizör, genel piyasa algısında risk alma eğiliminin geri gelmesi. Chalom, yakın zamanda küresel jeopolitik gerilimlerin ve yapay zeka odaklı yatırımların yükselmesiyle kripto paralara olan ilginin azaldığını dile getiriyor. Gelecekte piyasalardaki bu ilgi yeniden artarsa, Ethereum gibi projelerin değerinin de yükselmesini bekliyor.

Sharplink Gaming, Ethereum hazinesi bakımından küreselde ikinci sırada bulunuyor. Şirketin elindeki ETH miktarı 861.251 olarak belirtiliyor, bunun piyasa değeri ise yaklaşık 1,89 milyar dolar civarında.

Ethereum fiyatı ise şu anda 2.190 dolar seviyelerine inmiş durumda. Ethereum, Ağustos 2025’te 4.823 dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra, bugüne dek yüzde 55 geriledi.

Tokenizasyonun yaygınlaşması ve büyük adımlar

Üçüncü stratejik unsur ise geleneksel finansal varlıkların blok zincir üzerinde temsil edilmesi yani tokenizasyonun hızlanması. Chalom, bu alanda Ethereum’un öncü bir rol üstleneceğini savunuyor. Ona göre, 2017 yılından bu yana 32 milyar dolarlık varlık tokenize edilmiş durumda olsa da, önümüzdeki dönemde bu rakam devasa oranda artabilir.

“Finansal varlıkların blok zincir üzerinde tokenize edilmesi sürecinde Ethereum’un baskın platform olmasını bekliyorum. Şu anda yaklaşık 32 milyar dolarlık tokenize gerçek dünya varlığı var; gelecek yıl bu rakam 500 milyar hatta 1 trilyon dolara ulaşabilir.”

Son dönemde büyük varlık yönetimi şirketleri ve bankaların da bu alana yönelik çalışmalara hız verdiği görülüyor. JPMorgan, kısa süre önce Ethereum üzerinde tokenleştirilecek bir para piyasası fonu başvurusu yaptı. Bu adımla, stabilcoin ihraç eden kuruluşların nakit benzeri ve düzenlenmiş bir varlıkta getiri elde ederek rezerv tutması amaçlanıyor.

Mart ayında ise Franklin Templeton, Ondo Finance ile işbirliği yaparak borsa yatırım fonlarının blok zincir üzerinde tokenize edilmesini hedeflediğini duyurdu. Böylece yatırımcılar, fonlara doğrudan kripto cüzdanları üzerinden erişebilecek.

Tüm bu gelişmeler, Ethereum ekosistemindeki teknolojik yeniliklerin finans ve yatırım dünyasını kökten dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor. Analistlere göre, küresel düzenlemeler, risk iştahı ve tokenizasyonun bir araya gelmesi halinde, Ethereum fiyatında güçlü bir toparlanma görülebilir.