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Kısa bir süre önce haber yayıneviyle konuşan Kevin O’Leary’ye göre FTX’in çöküşü kripto para alanında bu tür için son olay olmayacak. O, bazı “düzenlenmemiş borsaların” uygun likidite ayrıntıları sunmak için bir denetim firmasıyla işbirliği yapmak istemediğini ve bunun da kurumları uzaklaştırdığını iddia etti.

İlk Değil Son Olmayacak!

Eğer bana sıfıra doğru başka bir erime olup olmayacağını soruyorsanız? Kesinlikle olacak. Yüzde yüz olacak ve tekrar tekrar olmaya devam edecek.

Platformların rezerv kanıtlarını nasıl gösterdiklerine ilişkin endişeler nedeniyle, eski müşterileri arasında Binance ve Crypto.com’un da bulunduğu denetim firması Mazars Group, kripto para müşterileriyle olan tüm ilişkilerini durdurdu.

Açıkçası, bilirsiniz, düzenlenmemiş çarpık ortam nedeniyle şu anda bu şeylere dokunmak isteyen bir denetçi bulmak çok zor. Her şey sona erecek ve evet, çok daha fazla sıfır olacak.

Borsanın çöküşünden önce yatırımcı FTX’in en ateşli destekçilerinden biriydi. Elçisi olarak görev yapmak üzere 15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. O’Leary, feci çöküşten birkaç hafta önce, geçen yılın Ekim ayında platformun yatırımcılar için en güvenli yerlerden biri olduğunu eklemişti.

Kanadalı ayrıca yatırım şirketi O’Leary Ventures aracılığıyla FTX US’yi kontrol eden West Realm Shires’ın 139.000 A sınıfı adi hissesi ve 12.631 A Serisi İmtiyazlı Hissesi ile FTX Trading’in sırasıyla 25.944 adi hissesi ve 6.486 B-1 serisi imtiyazlı hissesine sahip.

FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried daha sonra bu varlıkların tümünü kaybetmişti. Ancak bu durumda bile onu bir dolandırıcı olarak etiketlemeyi reddetmişti.

O’Leary’e Büyük Şok!

Kısa bir süre önce Bahama hükümeti, 30 yaşındaki Amerikalıyı sınır dışı ederek ülkesine geri göndermek için ABD’li meslektaşlarıyla birlikte çalıştı. New York Federal yargıcı, 250 milyon dolarlık rekor bir kefalet ödemesinin ardından serbest bırakılmasını onayladı; SBF şu anda ailesiyle birlikte yaşıyor ve bunun yanı sıra bir de izleme cihazı takıyor.

Kendisine yöneltilen son suçlamalar arasında telekulak dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını işlemek için komplo kurmak da yer alıyordu. Duruşması için Ekim ayının ilk haftası belirlendi.

Hackerlar kısa bir süre önce Kevin O’Leary’nin hesabının ele geçirdi. Bir Bitcoin ve Ethereum hediyesi duyurmasının ardından hedef aldı. Hesaba göre, O’Leary 5,000 Bitcoin ve 15,000 Ethereum bağışlamaya karar vermişti çünkü önceki birkaç yıl boyunca kripto para birimlerinden büyük ölçüde kar elde etmişti.

Tweet’te herkesin sahte kripto hediye etkinliğine katılmak için kullanabileceği bir bağlantı da vardı. Twitter sahte çekiliş gönderilerini yayınlandıktan birkaç saat sonra kaldırdı. Yatırımcılar tweetlerden birindeki bağlantıya dokunarak O’Leary’nin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) çekilişi için resmi web sitesine erişebiliyordu.